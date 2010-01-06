Toshiba'dan AMD tabanlı iki yeni ultra-ince notebook: Satellite T115D ve T135D

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Dizüstü bilgisayar üretiminde sektörün lider isimlerinden Toshiba, AMD tabanlı iki yeni ultra-ince dizüstü bilgisayar hazırladı. T100 serisi altında lanse edilen Satellite T115D ve T135D modelleri, AMD'nin tek çekirdekli Athlon Neo MV-40 veya çift çekirdekli Athlon X2 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve Radeon HD 3200 entegre grafik yongası ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabiliyorlar.

Toshiba'nın yeni modellerinden T115D, 11.6-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemin 5.5 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Bir üst model olan Satellite T135D ise aynı CPU ve GPU seçeneklerine sahip olmakla birlikte farklı olarak 13.3-inç ekrana, 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit disk seçeneğine sahip.

Tek şarj ile 6 saat 13 dakika pil ömür sunduğu belirtilen Satellite T135D ve T115D modellerinin her ikisi de çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1, çoklu dokunmatik touchpad, entegre internet kamerası ve HDMI portu gibi özellikleri sahip. Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelecek dizüstü bilgisayarların satışına 17 Ocak'ta başlanacak.

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