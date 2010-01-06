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Toshiba'dan AMD tabanlı iki yeni ultra-ince notebook: Satellite T115D ve T135D

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan AMD tabanlı iki yeni ultra-ince notebook: Satellite T115D ve T135D
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Dizüstü bilgisayar üretiminde sektörün lider isimlerinden Toshiba, AMD tabanlı iki yeni ultra-ince dizüstü bilgisayar hazırladı. T100 serisi altında lanse edilen Satellite T115D ve T135D modelleri, AMD'nin tek çekirdekli Athlon Neo MV-40 veya çift çekirdekli Athlon X2 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor ve Radeon HD 3200 entegre grafik yongası ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabiliyorlar.

Toshiba'nın yeni modellerinden T115D, 11.6-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemin 5.5 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Bir üst model olan Satellite T135D ise aynı CPU ve GPU seçeneklerine sahip olmakla birlikte farklı olarak 13.3-inç ekrana, 4GB bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit disk seçeneğine sahip.

Tek şarj ile 6 saat 13 dakika pil ömür sunduğu belirtilen Satellite T135D ve T115D modellerinin her ikisi de çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1, çoklu dokunmatik touchpad, entegre internet kamerası ve HDMI portu gibi özellikleri sahip. Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelecek dizüstü bilgisayarların satışına 17 Ocak'ta başlanacak.

Toshiba'dan AMD tabanlı iki yeni ultra-ince notebook: Satellite T115D ve T135D
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Toshiba'dan AMD tabanlı iki yeni ultra-ince notebook: Satellite T115D ve T135D
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar ürünler muhteşem ,internette çok araştırdım yalnız sadece 1 sitede var satılan(istanbulbilişim).O da bana pahalı geldi. 1 ay sonra daha çok yerde satılmasını ve rekabetin gelmesini ümid ediyorum.
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Guest-8765E6CFE 9 yıl
artı ben istanbulbilişim i aradım, tabikide ellerinde yok, ama sitede fiyat var herşey var ama ellerinde yok,
benim aradığım model t115d-s1125 1 ay içindede geleceği meçhülmüş.
olmadı yurtdışından alıcaz artık ne yapalım.
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sotoxs 9 yıl
AMD olsun, LG x300 tasarımı daha güzel. birde amoled!
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DH Misafiri 9 yıl
harika gerçekten. inanılmaz taşınabilir bir laptop.Satellite T135D çıksın tr ye gelirmi bilemem ama gerçekten almak lazım. bu aralar böle bir laptopada ihtiyacım vardı.
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tanak 9 yıl
sayıları artsın amd tabanlı ultra incelerin...
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ssonerb 9 yıl
cok iyi ya 10" lik modeli cok ideal duruyor.
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sertacaygun 9 yıl
Acer Timeline tarzı olmuş, aslında olmamış...
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DH Misafiri 9 yıl
Birde Qosmio modellerindede Amd işlemciler kullansa.....
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OverClocK1ng 9 yıl
Eeee AMD olunca o saçma sapan kısıtlamalar da olmuyor tabiiki. Yok 10inç mecburiymiş yok 1 gb dan fazla ram olamazmış. Yok 160 Gb dan fazla disk yasakmış.

İntel kendi kuyusunu kazıyor farkında değil. 3 gün sonra lafı kıvırıp onları kaldırırsa kendi laflarını yemiş olur. Beter olsun...
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KANUNI61 9 yıl
6 SAAT PİL ÖNRÜ BAYA İYİ doğruysa cihazlar şık olmuş
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CoreXXX 9 yıl
beyazı harika duruyor, özellikle amd olması iyi olmuş piyasada rekabet oluşur biraz
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