Toshiba'dan çoklu ortam odaklı harici sürücü ailesi; StorE TV

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Japon elektronik devi Toshiba, çoklu ortam uygulamaları için geliştirdiği StorE TV isimli yeni sürücü ailesini duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın sade tasarımıyla öne çıkan, 170 x 46 x 111 mm boyutlarındaki Siyah renkli yeni sürücü ailesi, 2TB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle gelecek ve yapılan açıklamaya göre SD yani standart çözünürlükteki videoları 1080i çözünürlüğüne yeniden ölçeklendirebilecek.

Oldukça geniş bir format desteği sunan ve resmi bilgilere göre MP3, WMA, WAV ve AAC gibi ses formatlarını çalabilen ayrıca MPEG2, AVI ve MP4 formatındaki videoları oynatabilen Toshiba StorE TV, USB bağlantısına ek olarak yeni nesil monitörler ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI ara birimini de desteklemekte. Cihazın tüm fonksiyonlarına kontrol olanağı tanıyan özel bir kumanda ile birlikte gelen StorE TV ile Toshiba'nın Western Digital ve Seagate gibi iddialı üreticilerin benzer çözümlerine rakip olması beklenirken StorE TV'nin resmi satışına son çeyrekte başlanacağı açıklandı.