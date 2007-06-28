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Toshiba'dan iddialı bir dizüstü: Satellite X205

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
31,9b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önemli dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri olan Toshiba, yeni hazırladığı dizüstü bilgisayarı Satellite X205 ile bilgisayarından yüksek performans elde etmek isteyenlere yeni ve iddialı bir çözüm sunuyor. Toshiba'nın yeni modelinin özellikle dikkatlerden kaçmayan önemli detayları bulunuyor. İlk olarak değinmemiz gereken belkide en önmeli nokta dizüstü bilgisayarın grafik işlemcisi olsa gerek. Zira ürün üzerinde Nvidia'nın kısa bir süre önce duyurduğu DirectX 10 destekli GeForce 8700M çözümü kullaılıyor. GeForce 8700M için şu an dizüstü bilgisayarlarda kullanılan en yüksek performanslı grafik çözümlerinden biri olduğu hatta DirectX 10 tarafında en performanslı çözüm olduğunu belirtmekte fayda var. Toshiba Satellite X205'in bir diğer önemli özelliği ise optik sürücü tarafında HD-DVD ile gelmesi gösterilebilir. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında Intel core 2 Duo T7100 (1,8GHz, 2MB. L2, FSB 800 MHz) işlemci (işlemciden de anlayacağınız üzere bilgisayar Intel'in yeni nesil Santa Rosa platformunu kullanıyor.) 4GB'a kadar arttırılabilir 2GB sistem belleği, SATA veri yolunu kullanan 120GB'lık iki adet hard disk ve toplamda 240GB'lık depolama alanı, 17-inç geniş format TruBrite teknolojisine sahip ve 1440x900 çözünürlüğünü destekleyen (WXGA+) ekran, Harman kardon hoparlörler ve kablosuz ağ tekolojileri tarafında 802.11a/g/n ile Bluetooth 2.0 +EDR destekleri dikkat çekiyor. Bu arada ürün üzerinde ayrıca entegre kamera ve mikrofon da yer almakta. Toshiba'nın Satellite X205 modelinin yukarıda özelliklerini verdiğimiz konfigürasyonun fiyatının 2000-2500$ aralığında olabileceği belirtilirken tabi ihtiyaçlara ve bütçeye göre konfigürasyon üzerinde değişlik te yapılabiliyor.
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arda20 12 yıl
selam arkadaş lar yeni bir toshiba a 200 1 cr laptop aldım ama mikrofonu kullanamıyorum yardımcı olabilirmisiniz makinamda xp yüklü
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online_629 12 yıl
toshıba nın santarosalı pcleri ne zaman gelicek bilen varmı?
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fatihgh3 12 yıl
vallahi ekran kartı bile yeter hp dv9378ea için verilen parayı göz önüne alırsak ki onda geforce go 7600 var kıyaslanamaz bile süper bir alet sınıfına giriyor santa rosa da cabası
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Fields of Athenry 12 yıl
Süper loptop ilke defa oyun laptopu olur diyebiliyorum.
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zuhanda 12 yıl
niye t7100
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Towarscke 12 yıl
bildigim kadari ile toshiba'nin garantili servisi yok turkiye'de... tamir ve servis icin yurt disina gonderecez. yada bilgisayarcilarin yardimindan destek alacaz. (garanti disi olarak..)
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