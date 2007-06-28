Toshiba'dan iddialı bir dizüstü: Satellite X205

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Önemli dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri olan Toshiba, yeni hazırladığı dizüstü bilgisayarı Satellite X205 ile bilgisayarından yüksek performans elde etmek isteyenlere yeni ve iddialı bir çözüm sunuyor. Toshiba'nın yeni modelinin özellikle dikkatlerden kaçmayan önemli detayları bulunuyor. İlk olarak değinmemiz gereken belkide en önmeli nokta dizüstü bilgisayarın grafik işlemcisi olsa gerek. Zira ürün üzerinde Nvidia'nın kısa bir süre önce duyurduğu DirectX 10 destekli GeForce 8700M çözümü kullaılıyor. GeForce 8700M için şu an dizüstü bilgisayarlarda kullanılan en yüksek performanslı grafik çözümlerinden biri olduğu hatta DirectX 10 tarafında en performanslı çözüm olduğunu belirtmekte fayda var.Toshiba Satellite X205'in bir diğer önemli özelliği ise optik sürücü tarafında HD-DVD ile gelmesi gösterilebilir. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında Intel core 2 Duo T7100 (1,8GHz, 2MB. L2, FSB 800 MHz) işlemci (işlemciden de anlayacağınız üzere bilgisayar Intel'in yeni nesil Santa Rosa platformunu kullanıyor.) 4GB'a kadar arttırılabilir 2GB sistem belleği, SATA veri yolunu kullanan 120GB'lık iki adet hard disk ve toplamda 240GB'lık depolama alanı, 17-inç geniş format TruBrite teknolojisine sahip ve 1440x900 çözünürlüğünü destekleyen (WXGA+) ekran, Harman kardon hoparlörler ve kablosuz ağ tekolojileri tarafında 802.11a/g/n ile Bluetooth 2.0 +EDR destekleri dikkat çekiyor. Bu arada ürün üzerinde ayrıca entegre kamera ve mikrofon da yer almakta. Toshiba'nın Satellite X205 modelinin yukarıda özelliklerini verdiğimiz konfigürasyonun fiyatının 2000-2500$ aralığında olabileceği belirtilirken tabi ihtiyaçlara ve bütçeye göre konfigürasyon üzerinde değişlik te yapılabiliyor.