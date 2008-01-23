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Toshiba'dan MacBook Air katili yeni dizüstü geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın kuşkusuz en başarılı olduğu noktaların başında tasarım ve pazarlama stratejileri geliyor olsa gerek. Zira firmanın piyasaya sürdüğü her ürün sansasyon ve tartışma yaratırken tabi Apple aradan sıyrılarak ciddis atış rakamlarına ulaşmayı başarıyor. Firmanın piyasaya sürdüğü son ürünü MacBook Air de taşıdığı "Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı" iddiası ile üreticiler arasında yeni bir tartışmayı da adeta ateşledi. Kimileri 10 yıl önce hazırlanan dizüstü bilgisayarı Air karşısında en ince dizüstü bilgisayar iddiası ile öne sürerken kimileriyse "daha idialı modeller yolda Air'in tahtı sallantı" şeklinde kafiyeli açıklamalar yapmaktan da geri kalmadı. Tüm bu tartışmalar arasında yeni bir gelir rekoru açıklayan Apple'ın keyfi yerinde olsa gerek. Dizüstü bilgisayar pazarının en önemli oyuncularından biri olan Toshiba, MacBook Air katili olarak anılmaya başlayan yeni dizüstü bilgisayarı Portégé R500-11J'yi pazara sunmaya hazırlanıyor. 25.5mm'lik kalınlık ve 779gramlık ağırlığı ile sadece incelik değil hafiflik konusunda da rakipsiz olduğu iddia edilen yeni dizüstü bilgisayarın en önemli özelliklerinin başında depolama birimi olarak 64GB'lık SSD kullanması gösterilebilir. Air giib optik sürücüsü olmayan ürün üzerinde Intel'in düşük güö tüketimleri ile dikkat çeken ULV serisi işlemci grubunun iddialı modellerinden Core2 Duo ULV U7600 kullanılıyor. 2GB DDR2-667MHz bellek ile gelen ürün ayrıca Wi-Fi (802.11 a/g/n), Bluetooth, 3G+/HSDPA gibi bağlantı özelliklerine ve Intel'in entegre GMA 950 grafik işlemcisine sahip. Özellikleri ve sahip olduğu "en" etiketleri ile Air'den belki daha iddialı olan ürün tasarım ve fiyat açısından ise aynı etkiyi yaratma konusunda sıkıntı yaşayabilir zira ürünün yurt dışı etiketi fiyatı 2500 Avro. - Intel Core 2 Duo Ultra Low Voltage U7600 (2MB Cache, 1.20GHz, 533MHz FSB) - Windows Vista Pro - 12.1" WXGA Transflective LED (1,280 x 800) - 64GB SSD (Solid State Disk) - 2GB (2x1GB) DDR2 667MHz - Intel GMA 950 dahili grafik işlemci, - TouchPad - Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Wi-Fi (802.11 a/g/n), Bluetooth, 3G+ - 283 x 215.8 x 19.5/ 25.5 mm, 779 gram - 1 yıl uluslararası garanti
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KaZAaRa 11 yıl
asus eee pc yi ufak bulup standart 15.4" leri büyük bulanlar ve hem ufaklık hem hafiflik isteyenler için ideal gibi görünüyor.. ama türkiye satış fiyat 6000 ytl lerden başlar..[>:]
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V2 11 yıl
güzel haberler ama birazda normal dizüstülerde (15") gösterseler şu gelişimi 5 aydır 4 modelle gidiyo piyasa
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batu07 11 yıl
Haber için sağol....
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