Toshiba'dan SpursEngine donanımlı yeni dizüstü bilgisayar: Qosmio G60

Sony ve IBM ile birlikte geliştirdiği Cell işlemcisini tüketici elektroniği cihazlarında yaygınlaştırmayı hedefleyen Toshiba hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Cell işlemcili ilk LCD televizyonunu duyurmuştu. Cell tabanlı SpursEngine motorunu dizüstü bilgisayar modellerinden bir süredir kullanmakta olan firma, ürün gamına yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni bir model daha ekliyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerini Qosmio serisi altında lanse eden Toshiba'nın yeni modeli G60 adını taşıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen, Full HD uyumlı 18.4-inç ekrana sahip olan sisteme 2.53GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo P8700 işlemcisi güç verirken aynı zamanda 4GB bellek desteği ve 500GB kapasiteli sabit sürücüye yer veriliyor.

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Grafik işlemci olarak Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GT230M çözümü kullanıldığı Qosmio G60, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Cell tabanlı SpursEngine moturuna da sahip. Yardımcı video-işlemci olarak kullanılan bu motor başta standart çözünürlükte videoların HD çözünürlüklere yeniden ölçeklendirilmesi olmak üzere ağırlıklı olarak video düzenleme işlemlerini üstlenebiliyor.

Sahip olduğu gelişmiş video özelliklerine paralel olarak Blu-ray sürücü ile donatılan Qosmio G60 üzerinde aynı zamanda TV alıcısı, Gigabit Ethernet, WiFi ve uzaktan kumanda gibi detaylara yer veriliyor. Tasarımıyla da dikkat çekemyi başaran Toshiba Qosmio G60'ın Windows Vista Home Premium veya Windows 7 Home Premium ile geleceği belirtilirken satış fiyatı açıklanmadı.