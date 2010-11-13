Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk

Otoshow 2010 ardından iz bırakan otomobilleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz bu videomuzda Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş CEO'su Ali Haydar Bozkurt, başarılı hybrid araçları Prius ve gelecek motor teknolojileri üzerine düşüncelerini aktarıyor.
Yani birakin vergi indirimini vergi bindirimi mevcut. Yesil bir arac almak pil yuzunden pahali ama bizde devletin mantigi yuzunden dahada pahali oluyor.
Plug in umarim duzenlemenin oldugu zamana yetisir. Renault fluence hybrid turkiyede uretileceginden en kotu onun cikisina duzelir diye umut ediyorum. Benim istedigim ise 60 km gidebilen opel ampera yada aynisi olan chevrolet volt.
Konunun başlığına bile bakmadım.Hatta halen bilmiyorum.Sırf gun yazdı diye geldim.Gun naber ?
Edit:Pardon konu dışında gördüğüm için tıkladım.Yoksa yazmazdım.Affet gun.