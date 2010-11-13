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Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk

9 yıl
46,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Otoshow 2010 ardından iz bırakan otomobilleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz bu videomuzda Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş CEO'su Ali Haydar Bozkurt, başarılı hybrid araçları Prius ve gelecek motor teknolojileri üzerine düşüncelerini aktarıyor.


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trcimbom 7 yıl
Arkadaslar ben 6 yıl boyunca Prius I modeli kullandım simdi ise daha 2 hafta olmadı en son modelini kullanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir problem yasamadım umarım bundan sonra da yaşamam. Bu arada Almanyada yaşadığım için Türkiyedeki gibi çok paralar ödemedim, ayrıca yıllık vergisi 36€ olacak galiba. Bu arabayı isteyen herkesin kullanmasını içtenlikle dilerim.
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absolutevanilla 7 yıl
Türkiyede bu şartlar altında hybrid araba alıpta kullanmak zor...
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poqito 8 yıl
Kesinlikle mükemmel bir araç. Toyota'yı öncü olduğu için tebrik ederim.
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hector81 7 yıl
Forumda kullanıcısı yok sanırım???
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maxalanya 8 yıl
Arkada paspas çeken amca süper elektronik olmuş
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gun 9 yıl
Turkiye'de 1600 cc nin altinda olan Prius ustunde gibi vergilendiriliyor nedenide elektrik motorunun normal motora eklenerek hesaplanmasi.
Yani birakin vergi indirimini vergi bindirimi mevcut. Yesil bir arac almak pil yuzunden pahali ama bizde devletin mantigi yuzunden dahada pahali oluyor.
Plug in umarim duzenlemenin oldugu zamana yetisir. Renault fluence hybrid turkiyede uretileceginden en kotu onun cikisina duzelir diye umut ediyorum. Benim istedigim ise 60 km gidebilen opel ampera yada aynisi olan chevrolet volt.
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GÜNAHSIZ_LORD 9 yıl
gun

Turkiye'de 1600 cc nin altinda olan Prius ustunde gibi vergilendiriliyor nedenide elektrik motorunun normal motora eklenerek hesaplanmasi.



Yani birakin vergi indirimini vergi bindirimi mevcut. Yesil bir arac almak pil yuzunden pahali ama bizde devletin mantigi yuzunden dahada pahali oluyor.



Plug in umarim duzenlemenin oldugu zamana yetisir. Renault fluence hybrid turkiyede uretileceginden en kotu onun cikisina duzelir diye umut ediyorum. Benim istedigim ise 60 km gidebilen opel ampera yada aynisi olan chevrolet volt.

Konunun başlığına bile bakmadım.Hatta halen bilmiyorum.Sırf gun yazdı diye geldim.Gun
naber ?

Edit:Pardon konu dışında gördüğüm için tıkladım.Yoksa yazmazdım.Affet gun.
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DH Misafiri 9 yıl
süper bir olay mahallede yada kasabaya ineceğin zaman elektrik motor ile tın tın gidersin mükemmel bir araç
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FinaL_İmPacT 9 yıl
zaten bal dök yala hala temizliyorlar
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coolrecep 9 yıl
Acaba kendisi Prius kullanıyor mu :)
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CoolnQuiet 9 yıl
Toyota'nın vizyon sahibi olup 50 yıl sonrası düşünüp buna göre yatırımlar yapması iyi güzel hoşta o arkada temizlik yapan amca nedir yahu. Röportajın bitmesini bekleyememişler mi. Videonun tüm güzelliğine rağmen birazcık yurdumdan manzaralar olmuş. Gerçi prius un güzelliği yetiyor ama öyle birşey de olmasaymış keşke.
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peters 9 yıl
ÇOK TATLI ARABA:)
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