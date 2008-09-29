Transcend 64GB kapasiteli yeni SSD'lerini duyurdu

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Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alarak sektör standardı olacakları öngörülen flash bellek tabanlı katı halli diskler yada bilinen tanımlamasıyla SSD'ler yavaş fakat emin adımlar ile yaygınlaşmaya devam ediyorlar.

Flash tabanlı depolama çözümleri üreticisi Transcend, iki yeni SSD modelini duyurdu. 64GB'lık kapasiteye sahip olan 2.5" boyutundaki SSD'lerden biri SATA-II diğeri ise IDE arabirimi üzerinden sistemlere bağlanıyor.

Error Correction Code (ECC) özelliğine de sahip yeni SSD'lerin 159MB/sn okuma ve 136MB/sn'lik yazma hızına sahip olan disklerin erişim süresi ise 1ms. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen SSD'lerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.