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Transcend 64GB kapasiteli yeni SSD'lerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend 64GB kapasiteli yeni SSD'lerini duyurdu
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Önümüzdeki yıllarda mekanik disklerin yerini alarak sektör standardı olacakları öngörülen flash bellek tabanlı katı halli diskler yada bilinen tanımlamasıyla SSD'ler yavaş fakat emin adımlar ile yaygınlaşmaya devam ediyorlar.

Flash tabanlı depolama çözümleri üreticisi Transcend, iki yeni SSD modelini duyurdu. 64GB'lık kapasiteye sahip olan 2.5" boyutundaki SSD'lerden biri SATA-II diğeri ise IDE arabirimi üzerinden sistemlere bağlanıyor.

Error Correction Code (ECC) özelliğine de sahip yeni SSD'lerin 159MB/sn okuma ve 136MB/sn'lik yazma hızına sahip olan disklerin erişim süresi ise 1ms. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen SSD'lerin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Tulû 11 yıl
4 X 64GB @ RAID 0 =

Haber için teşekkürler.
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max975 11 yıl
eee 4 tane alırsan herhalde süper bir fiyat çekersin
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trulli 11 yıl
Orjinalden alıntı: Tulû

4 X 64GB @ RAID 0 =

Haber için teşekkürler.


ayrıyetten hız olarak 2 tane de alsan 4 tane alsanda bişey değişmeyecek çünkü sata II nin veri transfer hızına takılmış olacaksın.
gayet iyi okuma va yazma hızlarına ulaşmışlar.

o bakımdan 2 x64gb yeterli.

şöle bu hızlarda 256gb lıkların çıkmasını bekliyoruz artık...
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