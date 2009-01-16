Transcend taşınabilir SSD modellerini kullanıma sundu

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Bellek ve NAND flash tabanlı depolama çözümleri üzerine çalışan Transcend, SSD18M serisi altında hazırladığı taşınabilir SSD modellerini duyurdu. 1.8" boyutundaki SSD tabanlı taşınabilir depolama çözümlerinin 80 x 50 x 12.5 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor.

32GB, 64GB ve 128GB'lık temsilcileri olan seri dahilindeki portatif diskler, 90MB/sn'lik okuma ve 50MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor ayrıca PC'ler ile USB 2.0 ve eSATA arabirimlerini üzerinde içerik transferi gerçekleştirebiliyor.

Transcend'in iki yıllık garanti ile kullanıma sunduğu yeni modellerin fiyatları kapasitesine göre sırayla 83.90, 134.90 ve 204.94 Avro olarak listelere yansımış durumda.