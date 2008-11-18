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TSMC, 40nm ile hacimli üretim için başlama vuruşunu yaptı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC, 40nm ile hacimli üretim için başlama vuruşunu yaptı
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Firmalar arası yeni nesil üretim teknolojilerine erken adaptasyon yarışı ve hacimli üretim yapan döküm şirketleri için üretim bantlarını yeni nesil üretim teknolojilerine rakiplerinden önce güncelleyebilme düellosu bugün oldukça önemli bir hâl almış durumda.

AMD-ATi ve Nvidia gibi grafik endüstrisinin lider iki ismi için GPU üretimi yapan ve son dönemde açıkladığı yüksek gelir rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) firmasının üretim bantlarını 40nm üretim teknolojisiyle işletebilir konuma getirdiği bildiriliyor..

40G ve 40LP (low power-düşük güç) olmak üzere iki farklı varyasyonda üretime hazır olduğu belirtilen firma, AMD-ATi ve Nvidia'nın önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planladığı yeni GPU'lar başta olmak üzere ağ uygulamaları ve kablosuz cihazlar için baskılı devre üretimini de 40nm üretim teknolojisiyle gerçekleştirecek.

Bilindiği üzere nanometrik ilerleme sağlayan yeni nesil üretim teknolojileri firmalara daha düşük maliyetle üretim yapma olanağı, son kullanıcılara ise daha güçlü veya hızlı çözümleri daha uygun fiyatla satın alabilme fırsatı sağlıyor.


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fatihcanery 11 yıl
teknoloji çok hizlı gelişiyor,yakında belki bambaşka cpular ve gpu mimarileriyle simdikilere onlarca belki yüzlerce kat fark atabiliriz önümüzdeki yıllarda
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Vuze 11 yıl
işte bu güzel haber
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ozzzy222 11 yıl
eğer bu gpu lar bu yeni nesil atiler ve nvıdıalardan aa. ve af yönünde 2 katı üstünlük sağlarsa
işte gerçek bir yenilik daha olmuş sayılır
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