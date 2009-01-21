TSMC çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

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Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 2008 raporlarında sergilediği performansla yarıiletken endüstrisinin en hızlı büyüyen isimlerinden biri olmayı başaran ve başta AMD-ATi (özellikle ATi için GPU) ve Nvidia başta olmak üzere çok sayıda firma için hacimli üretim gerçekleştiren TSMC, küresel ekonomik krize karşı maliyetleri düşürmek için çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı Digitimes'ın haberine göre firma toplam iş gücünün %5'ine karşılık gelen 1000 çalışanının işine son verecek.