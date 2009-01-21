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TSMC çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor
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Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 2008 raporlarında sergilediği performansla yarıiletken endüstrisinin en hızlı büyüyen isimlerinden biri olmayı başaran ve başta AMD-ATi (özellikle ATi için GPU) ve Nvidia başta olmak üzere çok sayıda firma için hacimli üretim gerçekleştiren TSMC, küresel ekonomik krize karşı maliyetleri düşürmek için çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı Digitimes'ın haberine göre firma toplam iş gücünün %5'ine karşılık gelen 1000 çalışanının işine son verecek.


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Pandemic 10 yıl
çoğu şirkette krizi bahane edip eleman çıkarıyor... İşsizlik kaosa götürür insalığı ve savaş riskide çoğalır... Çok üzücü.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Arkadas bu krize bir care lazim.Acı bir durum gercekten.Bu haber ile issiz kalanların sadece bizde olmadıgını anladık.İssiz kalan insanlar ne yapacak büyük sorun.:O(
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whatisnfc 10 yıl
1000 kişi daha işsiz kalacak çok kötö bir şey gerçekten ..
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max975 10 yıl
vay be devler sarsılıyor
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K.Kahriman 10 yıl
ekonomik kriz bu firmaları teğet geçmemiş heralde hepsi tek tek işçi çıkardıklarını açıklıyor
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