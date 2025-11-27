Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, TSMC'den ticari sırları çaldığı iddiasını reddetti: TSMC dava açtı

    Emekli olan bir TSMC yöneticisinin Intel'e geçmesiyle başlayan ticari sırları çalma iddiası hukuki boyuta geçti. Tayvan soruşturma başlatırken, Intel iddiaları reddetti.

    Intel, TSMC'den ticari sırları çaldığı iddiasını reddetti Tam Boyutta Gör
    Intel, son dönemlerde yaptığı üst düzey bir işe alım nedeniyle ortaya atılan “ticari sır hırsızlığı” iddialarına karşı kendini savundu. Bu arada TSMC, söz konusu yöneticiye dava açarken, Tayvanlı savcılar da olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Neler yaşanmıştı?

    TSMC'den emekli olan Wei-Jen Lo isimli Tayvanlı mühendis, bu sonbaharda Intel’e katılarak şirketin üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla Ar-Ge Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti. Lo, daha önce 1980’lerde, Intel’in büyüme döneminde şirkette çalışmış; 2004’te ise TSMC’ye geçerek şirketin en başarılı yıllarında önemli görevler üstlenmişti. TSMC, Lo'nun gelişmiş süreç teknolojilerine ait gizli teknik belgelerin kopyalarını aldığından şüpheleniyor.

    TSMC bu hafta yaptığı açıklamada Lo’ya dava açtığını duyurdu. Şirket; Lo’nun iş sözleşmesini ve rekabet etmeme hükümlerini ihlal ettiğini, ayrıca Tayvan Ticari Sırlar Yasası'nı çiğnediğini iddia ediyor. TSMC, açıklamasında “Lo’nun TSMC’ye ait ticari sırları ve gizli bilgileri Intel’e kullanma, aktarma veya sızdırma ihtimali yüksek. Bu nedenle hukuki adımlar atmak zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

    Yöneticinin evine baskın düzenlendi

    Bu sözlerin ardından Tayvanlı yetkililer de olaya dahil oldu ve Lo hakkında savcılar soruşturma başlattı. Lo’nun iki evine baskın düzenlenerek bilgisayarlar, USB bellekler ve diğer veri depolama cihazlarına el kondu. Ayrıca Lo’nun gayrimenkul varlıkları ve hisseleri de dondurulabilir.

    Bir Intel sözcüsü Reuters’a açıklamada bulunarak şirketin Lo ile ilgili iddiaların doğruluk payı olduğuna inanması için herhangi bir sebep görmediğini söyledi ve Intel’in üçüncü taraflara ait gizli bilgilerin aktarılmasını kesin olarak yasaklayan politikalarının altını çizdi. 

    Tayvan, ticari sırlar konusunu oldukça ciddiye alıyor. Ülke, bu yıl daha önce TSMC’nin çip üretim teknolojisini çalarak bir Japon rakibe yardım ettiği iddia edilen üç kişiyi hakkında soruşturma başlatmıştı. 

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/831353/intel-tsmc-wei-jen-lo-trade-secrets https://www.reuters.com/legal/litigation/intel-denies-tsmc-allegations-that-executive-leaked-trade-secrets-2025-11-27/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5 yıl dolmadan engelli araç satışı nasıl yapılır sahibinden yayından kalkan ilanlar nasıl görünür johnny sins penis boyu selectra kilo aldırır mı nissan qashqai 1.5 dci kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum