Intel, TSMC'den ticari sırları çaldığı iddiasını reddetti: TSMC dava açtı

Tam Boyutta Gör Intel, son dönemlerde yaptığı üst düzey bir işe alım nedeniyle ortaya atılan “ticari sır hırsızlığı” iddialarına karşı kendini savundu. Bu arada TSMC, söz konusu yöneticiye dava açarken, Tayvanlı savcılar da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Neler yaşanmıştı?

TSMC'den emekli olan Wei-Jen Lo isimli Tayvanlı mühendis, bu sonbaharda Intel’e katılarak şirketin üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla Ar-Ge Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti. Lo, daha önce 1980’lerde, Intel’in büyüme döneminde şirkette çalışmış; 2004’te ise TSMC’ye geçerek şirketin en başarılı yıllarında önemli görevler üstlenmişti. TSMC, Lo'nun gelişmiş süreç teknolojilerine ait gizli teknik belgelerin kopyalarını aldığından şüpheleniyor.

TSMC bu hafta yaptığı açıklamada Lo’ya dava açtığını duyurdu. Şirket; Lo’nun iş sözleşmesini ve rekabet etmeme hükümlerini ihlal ettiğini, ayrıca Tayvan Ticari Sırlar Yasası'nı çiğnediğini iddia ediyor. TSMC, açıklamasında “Lo’nun TSMC’ye ait ticari sırları ve gizli bilgileri Intel’e kullanma, aktarma veya sızdırma ihtimali yüksek. Bu nedenle hukuki adımlar atmak zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

Yöneticinin evine baskın düzenlendi

Bu sözlerin ardından Tayvanlı yetkililer de olaya dahil oldu ve Lo hakkında savcılar soruşturma başlattı. Lo’nun iki evine baskın düzenlenerek bilgisayarlar, USB bellekler ve diğer veri depolama cihazlarına el kondu. Ayrıca Lo’nun gayrimenkul varlıkları ve hisseleri de dondurulabilir.

Bir Intel sözcüsü Reuters’a açıklamada bulunarak şirketin Lo ile ilgili iddiaların doğruluk payı olduğuna inanması için herhangi bir sebep görmediğini söyledi ve Intel’in üçüncü taraflara ait gizli bilgilerin aktarılmasını kesin olarak yasaklayan politikalarının altını çizdi.

Tayvan, ticari sırlar konusunu oldukça ciddiye alıyor. Ülke, bu yıl daha önce TSMC’nin çip üretim teknolojisini çalarak bir Japon rakibe yardım ettiği iddia edilen üç kişiyi hakkında soruşturma başlatmıştı.

