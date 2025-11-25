TSMC, 2 nm sürecinde talebe yetişemiyor: 3 yeni fabrika kuracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC'nin CEO'su, mevcut üretim kapasitesinin küresel talebi karşılamada yetersiz kaldığını kabul etti. Bu ciddi açığı gidermek için şirket 2 nm yonga üretimine odaklanacak üç yeni fabrika inşa edecek. İlk yatırımın toplamda 28,6 milyar doları bulacağı söyleniyor. Daha önce TSMC’nin iki yerel 2 nm tesisinin kapasite sınırına ulaştığı ve gelecek yıl sonunda aylık 100.000 plaka (wafer) üretiminin hedeflendiği belirtilmişti.

Yedi adet 2 nm üretim tesisi bulunuyor

2 nm üretimini genişletme planına ek olarak TSMC, Tayvan’da A14 (1.4 nm) sürecine odaklanacak başka bir tesis de inşa ediyor. Bu proje için yatırım tutarı 49 milyar doları buluyor. Şirketin halihazırda Hsinchu Bilim Parkı ve Kaohsiung’da toplam yedi adet 2 nm tesisi bulunuyor. Ancak bu tesisler artan talebi karşılamaya yetmeyeceği için TSMC, Güney Tayvan Bilim Parkı Özel Bölgesi yakınlarında üç ek fabrika daha kurma hazırlığında. Her bir tesis için başlangıç yatırımı yaklaşık 9,54 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Intel, Arrow Lake Refresh'in bir özelliğini daha doğruladı 8 sa. önce eklendi

TSMC’nin üç yeni 2 nm fabrikasını hızla devreye almasının nedeni olarak, Apple’ın yaklaşan A20 ve A20 Pro işlemcileri için ilk üretim kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden güvence altına alması gösteriliyor. Bu durumda Qualcomm ve MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Dimensity 9600 çipleri için daha sınırlı üretim payı elde edebileceklerinden TSMC’nin kapasiteyi artırma kararı aldığı belirtiliyor.

Raporda, tüm 2 nm tesisleri tam faaliyete geçtiğinde aylık plaka (wafer) üretiminde ne kadar artış olacağına dair bir rakam verilmiyor. Bu bilginin muhtemelen gelecek yıl netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC, 2 nm sürecinde talebe yetişemiyor: 3 yeni fabrika kuracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: