TSMC, 2 nm sürecinde talebe yetişemiyor: 3 yeni fabrika kuracak

2 nm üretimini genişletme planına ek olarak TSMC, Tayvan’da A14 (1.4 nm) sürecine odaklanacak başka bir tesis de inşa ediyor. Bu proje için yatırım tutarı 49 milyar doları buluyor. Şirketin halihazırda Hsinchu Bilim Parkı ve Kaohsiung’da toplam yedi adet 2 nm tesisi bulunuyor. Ancak bu tesisler artan talebi karşılamaya yetmeyeceği için TSMC, Güney Tayvan Bilim Parkı Özel Bölgesi yakınlarında üç ek fabrika daha kurma hazırlığında. Her bir tesis için başlangıç yatırımı yaklaşık 9,54 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
TSMC’nin üç yeni 2 nm fabrikasını hızla devreye almasının nedeni olarak, Apple’ın yaklaşan A20 ve A20 Pro işlemcileri için ilk üretim kapasitesinin yarısından fazlasını şimdiden güvence altına alması gösteriliyor. Bu durumda Qualcomm ve MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Dimensity 9600 çipleri için daha sınırlı üretim payı elde edebileceklerinden TSMC’nin kapasiteyi artırma kararı aldığı belirtiliyor.
Raporda, tüm 2 nm tesisleri tam faaliyete geçtiğinde aylık plaka (wafer) üretiminde ne kadar artış olacağına dair bir rakam verilmiyor. Bu bilginin muhtemelen gelecek yıl netleşmesi bekleniyor.