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Tt eSports dünyanın ilk fanlı oyuncu klavyesini duyurdu: Challenger Ultimate

8 yıl
42,5b
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27
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'in oyunculara özel komponentler hazırlayan bölümü Tt eSports, dünyanın ilk fanlı oyuncu klavyesini duyurdu. Challenger Ultimate adını taşıyan ve ilk defa Computex 2010 fuarında lanse edilen yeni klavyenin "sıkı" oyuncular için hazırlandığı belirtiliyor. Galip gelmek için saatlerce bilgisayar başından kalkmayan ve buna bağlı olarak avuçlarında terleme meydana gelen oyuncular için kendi özel fanına sahip olan ve bu açıdan pazardaki ilk çözüm olarak dikkat çeken klavye, 256 renkli ve 4 seviyeli arka aydınlatma sistemi ile aynı oyun deneyiminin gece de devam etmesini sağlıyor.  505 x 195 x 27 mm boyutlarında olan ve bilgisayar bağlantısını altın kaplı konnektörüyle USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren klavye, oyun profilleri ve makroların kaydı için 64 Kb bütünleşik bellek kapasitesine ve 14 adet makro butonuna sahip.

Anti-Ghost özelliği ile donatılan ve üzerinde diğer donanımlar için iki adet USB portu ile birlikte ses ve mikrofon girişleri bulunan Challenger Ultimate'in fanı ise 30mm çapında ve 6000 devir/dakika hızında çalışıyor. Kullanılmadığı zamanlarda çıkartılıp klave içerisinde gizlenebilen fanı ile dikkat çekici bir seçenek sunan Tt eSports Challenger Ultimate'in yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Tanarri 8 yıl
ayrıca tasarım güzel fakat tuşlar çok düz geldi bana oyuncu klavyesi dediğin kişiden kişiye göre değişir ama bana göre tuşa bastımı hisedicem içine çökücek azcık ne öle dümdüz laptop kılavyesi gibi kılavye dediğin a4 tech de bi tasarım vardı tuşlar üçken bi açı ile geliyodu ortada konumlanan 6,y,h,n tuşları kabarık bi vaziyett geri kalan içe doğur çukurdu elini çarptı an hani tuşun ne oldunu anlıyosunuz ki ben kulanıyorum ordan biliyorum :D bi saat o tuşmu bu tuşmu diye aramanıza yada haya pamanıza engeli olup daha hızlı tepki verebiliyosunuz bence artık bu tarz ergonamik tasarımlar olmalı dümdüz bi kılavye üstüne bi kaç makro tuşu ikide fifi ışık koydumu al sana oyunu kılavyesi diyolar... para tuzakları oldu içiye eskiden napsak da daha iyisini sunsak olurdu şimidi yağla boya sür piyasaya haline geldi...
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Tanarri 8 yıl
alın size fanlı fare hem sıcak hem soğuk xD x7.cn/...
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Formel 8 yıl
Fan zaten çıkarılabiliyor yanie extra isteyen kullanır isteyen kullanmaz.
Onun dışında klavye tasarım olarak çok iyi arka aydınlatma 256 renk olması çok iyi.Kısaca ışıklı klavyeler arasında bence en ön planda.
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vidoko 8 yıl
bence okdar da gereği yok fanın bazıinsanların eli çok terler o bakımından faydası olabilir..ancak klavyenin dizaynı hoşuma gitti..
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OverClocK1ng 8 yıl
O fan var ya. 3cm lik. Aha işte buraya yazıyorum. Hiç bir işe yaramaz. Bir gram hava da üflemez. En ufak bir etkisi bile yok. Çöpe atsınlar.
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1 HiT u DowN 8 yıl
abartmayın ya eliniz terleyince bi zahmet ara verin sizde..
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acbold 8 yıl
kışın sıcak üflücekse neden olmasın :D
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I-Que 8 yıl
6000rpm fana elimizi dokundursak nolur acaba =/





























































































Bkz:Parmak kopartan fan tiplemesi
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butchertheidiot 8 yıl
fanı bazılarımızın hard diskinden hızlı ne yapmış bunlar
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artenis 8 yıl
Giriş cıkışler olmazsa olmaz, fan ise ac-kapa ile kullanıslı hale gelir, birde devir ayarı olsaymıs...
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Minekop 8 yıl
6000 rpm mi
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kingsix 8 yıl
bence cok basarılı olmus
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I-Que 8 yıl
6000Rpm? Jet motorumu var acaba...
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