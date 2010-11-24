Thermaltake'in oyunculara özel komponentler hazırlayan bölümü Tt eSports, dünyanın ilk fanlı oyuncu klavyesini duyurdu. Challenger Ultimate adını taşıyan ve ilk defa Computex 2010 fuarında lanse edilen yeni klavyenin "sıkı" oyuncular için hazırlandığı belirtiliyor. Galip gelmek için saatlerce bilgisayar başından kalkmayan ve buna bağlı olarak avuçlarında terleme meydana gelen oyuncular için kendi özel fanına sahip olan ve bu açıdan pazardaki ilk çözüm olarak dikkat çeken klavye, 256 renkli ve 4 seviyeli arka aydınlatma sistemi ile aynı oyun deneyiminin gece de devam etmesini sağlıyor. 505 x 195 x 27 mm boyutlarında olan ve bilgisayar bağlantısını altın kaplı konnektörüyle USB ara birimi üzerinden gerçekleştiren klavye, oyun profilleri ve makroların kaydı için 64 Kb bütünleşik bellek kapasitesine ve 14 adet makro butonuna sahip.

Anti-Ghost özelliği ile donatılan ve üzerinde diğer donanımlar için iki adet USB portu ile birlikte ses ve mikrofon girişleri bulunan Challenger Ultimate'in fanı ise 30mm çapında ve 6000 devir/dakika hızında çalışıyor. Kullanılmadığı zamanlarda çıkartılıp klave içerisinde gizlenebilen fanı ile dikkat çekici bir seçenek sunan Tt eSports Challenger Ultimate'in yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.