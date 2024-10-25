Klavyede küçüktür işareti nasıl yapılır? Küçük eşittir (≤) yapma

- Klavyede küçüktür işareti yapma ⌨️
- Küçüktür işareti kopyala 👉🏻
- Küçük eşittir işareti kopyala 👉🏻 ≤
- Yorumlar
Matematikte farklı aritmetik işlemler yapmak, bazı sabit değerleri tutmak, eşitlik ve eşitsizlik sembollerinin yardımıyla nicelikleri karşılaştırmak için kullanılan farklı semboller vardır. Küçüktür (<) bu sembollerden biridir. Küçüktür işareti, ilk sayıının ikinci sayıdan küçük olduğu iki değeri (örn; artan surada) karşılaştırmak için kullanılır. Peki, küçüktür işareti klavyede nasıl yapılır? Windows PC ve MacBook klavyesinde küçüktür sembolü yapma yolu burada.
Klavyede küçüktür işareti yapma ⌨️
MacBook klavyesinde küçüktür işareti yapmak için, Option tuşuna basılı tutarak Ö harfine basılır.
Küçük eşit sembolünü çıkarmak için, Windows + R tuşlarına basarak “charmap” yazın ve karakter eşlem tablosu açılır. Küçük eşittir işaretini bulmak için Unicode alanına U+2264 kodu girilir. Bu kod girildiğinde küçük eşittir (≤) işareti görünür.
Küçüktür işareti kopyala 👉🏻 <
Küçük eşittir işareti kopyala 👉🏻 ≤Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
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Muskun alev tabancası vs bu