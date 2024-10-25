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    Klavyede küçüktür işareti nasıl yapılır? Küçük eşittir (≤) yapma

    Küçüktür işareti hangi tuşla çıkarılır öğrenmek isteyenler buraya! İşte sembolün klavye kısayolu ve Macbook & Windows bilgisayarda küçük eşittir yapmanın yolu:    

    Matematikte farklı aritmetik işlemler yapmak, bazı sabit değerleri tutmak, eşitlik ve eşitsizlik sembollerinin yardımıyla nicelikleri karşılaştırmak için kullanılan farklı semboller vardır. Küçüktür (<) bu sembollerden biridir. Küçüktür işareti, ilk sayıının ikinci sayıdan küçük olduğu iki değeri (örn; artan surada) karşılaştırmak için kullanılır. Peki, küçüktür işareti klavyede nasıl yapılır? Windows PC ve MacBook klavyesinde küçüktür sembolü yapma yolu burada.

    Klavyede küçüktür işareti yapma ⌨️

    küçüktür işareti klavye kısayolu Tam Boyutta Gör
    Küçüktür işareti bazı klavyelerde M tuşunun yanında bulunur. Türkçe Q klavyede küçüktür işareti yapmak için, Shift tuşunun yanındaki küçüktür simgesine (<) basılır. Klavyede küçüktür sembolü yoksa, Alt tuşuna basılı 060 tuşlarına basarak çıkarılır.

    MacBook klavyesinde küçüktür işareti yapmak için, Option tuşuna basılı tutarak Ö harfine basılır.

    Küçük eşit sembolünü çıkarmak için, Windows + R tuşlarına basarak “charmap” yazın ve karakter eşlem tablosu açılır. Küçük eşittir işaretini bulmak için Unicode alanına U+2264 kodu girilir. Bu kod girildiğinde küçük eşittir (≤) işareti görünür.

    Küçüktür işareti kopyala 👉🏻 <

    Küçük eşittir işareti kopyala 👉🏻 ≤

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 23 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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