Klavyede küçüktür işareti nasıl yapılır? Küçük eşittir (≤) yapma

Matematikte farklı aritmetik işlemler yapmak, bazı sabit değerleri tutmak, eşitlik ve eşitsizlik sembollerinin yardımıyla nicelikleri karşılaştırmak için kullanılan farklı semboller vardır. Küçüktür (<) bu sembollerden biridir. Küçüktür işareti, ilk sayıının ikinci sayıdan küçük olduğu iki değeri (örn; artan surada) karşılaştırmak için kullanılır. Peki, küçüktür işareti klavyede nasıl yapılır? Windows PC ve MacBook klavyesinde küçüktür sembolü yapma yolu burada.

Q klavyede büyüktür işareti yapma 1 hf. önce eklendi

Klavyede küçüktür işareti yapma ⌨️

Tam Boyutta Gör Küçüktür işareti bazı klavyelerde M tuşunun yanında bulunur. Türkçe Q klavyede küçüktür işareti yapmak için, Shift tuşunun yanındaki küçüktür simgesine (<) basılır. Klavyede küçüktür sembolü yoksa, Alt tuşuna basılı 060 tuşlarına basarak çıkarılır.

MacBook klavyesinde küçüktür işareti yapmak için, Option tuşuna basılı tutarak Ö harfine basılır.

Küçük eşit sembolünü çıkarmak için, Windows + R tuşlarına basarak “charmap” yazın ve karakter eşlem tablosu açılır. Küçük eşittir işaretini bulmak için Unicode alanına U+2264 kodu girilir. Bu kod girildiğinde küçük eşittir (≤) işareti görünür.

Küçüktür işareti kopyala 👉🏻 <

Küçük eşittir işareti kopyala 👉🏻 ≤

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Q klavyede küçüktür eşittir işareti yapma