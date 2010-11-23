TTNET ve Microsoft'tan Önemli İşbirliği!

TTNET ve Microsoft'tan Lisanslı Office 2010 İçin Büyük İşbirliği

Microsoft Office 2010 Paketleri

3,99TL'den Başlayan Taksitlerle TTNET Bayilerinde

TTNET'in Microsoft Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Microsoft Office 2010 paketlerinden Ev ve Öğrenci Sürümü, ayda sadece 3,99TL'den başlayan taksitlerle TTNET abonelerini bekliyor.

Türkiye'nin her yerinde, her kesimden tüm bireylerin internet erişimini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdüren TTNET, ADSL hizmetlerinin yanı sıra farklı kampanyalarla da internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını bütüncül şekilde karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiği Bilgisayar Kampanyası ile donanım tarafında tüketicilerin ihtiyaçlarına göre seçenekler sunan TTNET, Microsoft Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında lisanslı yazılım kullanımında da tüketicilere büyük avantajlar sunuyor.

TTNET aboneleri, Microsoft Office 2010'un Ev ve Öğrenci Sürümü'ne 3,99TL/36 ay veya 5,79TL/24 ay taksitle sahip olabiliyor. Üstelik TTNET aboneleri, avantajlı ödeme koşullarıyla ve ADSL faturasına yansıtılan taksitler sayesinde kredi kartına gerek kalmadan lisanslı Office yazılımlarını satın alabiliyor.

Özellikle evde bilgisayar kullananların yaşamlarını kolaylaştırmak için hazırlanan ve öğrencilerin evde çalışmalarını, birlikte ödev yapmalarını kolay hale getiren Office 2010 Ev ve Öğrenci Sürümü; Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarını içeriyor. Hem öğrenciler hem de aileler için büyük avantajlar sunan sürüm aynı hanede üç farklı bilgisayara kurulabiliyor. Office 2010 Ev ve Öğrenci Sürümü ticari amaçlar için kullanılamıyor.

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