Turbo'nun gücü adına; Intel'den Core i5 620UM

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle elde ettiği termal avantajları dizüstü bilgisayar pazarında sonuna kadar kullanmayı hedefliyor. Arrandale kod adını taşıyan yeni nesil mobil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, ultra-düşük güç tüketimli işlemci segmentini de yeni modellerle güncelleyecek. Intel'in bu segment için hazırladığı işlemcilerden birisi olan Core i5-620UM, sahip olduğu özellikerle ses getirecek gibi görünüyor.

Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen çift çekirdekli Core i5-620UM, standart olarak 1.06GHz'de görev yapacak. HyperThreading desteği ile her çekirdek için çift izlek desteği sunacak yeni işlemcinin asıl farkını Turbo Boost teknolojisiyle göstermesi bekleniyor zira yeni işlemci uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansını 2.13GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

4MB bellek kapasitesine, çift kanal bellek kontrolcüsüne ve 500MHz'de çalışan HD video hızlandırmalı entegre grafik birimine sahip olan Core i5-620UM işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 18 Watt olarak belirlenmiş. Calpella platformu kapsamında yeni nesil ultra-ince ve ultra-taşınabilir (12.1" ve 13.3" gibi) dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen yeni işlemcinin fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.