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Turbo'nun gücü adına; Intel'den Core i5 620UM

9 yıl
16,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turbo'nun gücü adına; Intel'den Core i5 620UM
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Intel 32nm üretim teknolojisiyle elde ettiği termal avantajları dizüstü bilgisayar pazarında sonuna kadar kullanmayı hedefliyor. Arrandale kod adını taşıyan yeni nesil mobil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, ultra-düşük güç tüketimli işlemci segmentini de yeni modellerle güncelleyecek. Intel'in bu segment için hazırladığı işlemcilerden birisi olan Core i5-620UM, sahip olduğu özellikerle ses getirecek gibi görünüyor.

Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen çift çekirdekli Core i5-620UM, standart olarak 1.06GHz'de görev yapacak. HyperThreading desteği ile her çekirdek için çift izlek desteği sunacak yeni işlemcinin asıl farkını Turbo Boost teknolojisiyle göstermesi bekleniyor zira yeni işlemci uygulama ihtiyacına bağlı olarak tek çekirdek frekansını 2.13GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

4MB bellek kapasitesine, çift kanal bellek kontrolcüsüne ve 500MHz'de çalışan HD video hızlandırmalı entegre grafik birimine sahip olan Core i5-620UM işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 18 Watt olarak belirlenmiş. Calpella platformu kapsamında yeni nesil ultra-ince ve ultra-taşınabilir (12.1" ve 13.3" gibi) dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen yeni işlemcinin fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.


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ssonerb 9 yıl
normal işlemci hız değerlerini düşürerek yapıyorlar ve reklam olarak kullanabiliyorlar.1ghz de calısan bir işlemci 2ghz yapılıyorsa ben bundan şüphe duyarım.ve 1 ghz de calışıyorken performansı nasılmış görelim bakalım.
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sahafiec 9 yıl
bu özellikler için 18W TDP hiç de fena bir değer değil. iyi iş çıkarmışlar...
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stradosphere 9 yıl
Zaten dizüstü işlemcilerin ilerlemesi ve kendini geliştirmesi iyi olacak.Gpu lar cpu lardan önde gidiyor.Daha az enerjiyle daha yüksek performans verecek cpu ların kullanıcıları daha çok cezbedeceğini düşünüyorum.Corei seriside bunu başaracak gibi :)
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sertacaygun 9 yıl
Hem pil ömrü, hem de overclock. İyi fikir.
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Ahmet-79 9 yıl
Turbo bu sefer adına yakışır olmuş %100
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Batuist 9 yıl
gerçekten iyiymiş.. Birde atom işlemcilerini 32nmye geçirse ne olucak acaba??
ultra süper ekstra titanyum platinium nötronyum nostro postpro ultra düşük..
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JasoNBuraK 9 yıl
Yaza doğru yaygınlaşsa bari..
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Tolgá 9 yıl
intel bayağı hızlı geliyor
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sadtneverdie 9 yıl
intel koptu...
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hey 9 yıl
intel turboyu abartmis bu sefer :) %100 turbo :D
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Father Torque 9 yıl
Harika bir değer, tabii 1.06'daki performansı yeterli düzeydeyse.
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