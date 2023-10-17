Türk dizilerinin Avrupa ve Amerika’da yayınlanması için yeni iş birliği

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HBO Max'in eski yöneticilerinden Christian Toksvig’in kurduğu Cocoa Media ve Türkiye’nin önemli dijital firmalarından Merzigo, Türk dizileri için ortaklık kurdu.

Cocoa Media ve Merzigo’nun kurduğu yeni ortaklık sayesinde ünlü Türk dizileri LG, Philips ve Samsung gibi firmaların FAST platformlarında kullanıcılarla bulaşmış olacak.

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FAST (Ücretsiz Reklamcılık Destekli Televizyon) platformlarına dünyaca ünlü Samsung ve LG gibi firmalar sahip ve içeriğinde binlerce içerik ücretsiz sunuluyor. Bu anlaşmayla beraber Türk dizileri de bu platformlara girerek dünyanın her yerinden ücretsiz izlenebilecek.

Yapılan anlaşmanın kapsamında Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sen Çal Kapımı, Mucize Doktor, Adını Feriha Koydum, Kadın ve Yasak Elma gibi yapımlar FAST platformlarında izleyicilerle buluşacak.

İçerikler bu platformlarda yayınlanmadan önce dublaj ve altyazı çalışmaları başladı.

Merzigo Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik yapılan anlaşmaya yönelik “YouTube ve Meta'nın resmi ortağı olarak son beş yıldır dijital içerik sektöründeyiz. Türkçe içeriğin FAST alanında daha fazla erişim ve gelir elde etmesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Cocoa Media ile bu ortaklığı başlatmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

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