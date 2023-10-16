Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, kullanıcıların eklenti olarak kullandığı reklam engelleyicilere artık izin vermeyeceğini duyurdu.
Geçtiğimiz dönemde reklam konusunda çokça şikayet edilen Youtube, Youtube Premium adı altında reklamsız bir abonelik sistemi oluşturmuştu.
Eklentiler üzerinden reklam engelleme sistemine artık izin vermeyen Youtube, kullanıcıları sayfadan ya Premium almaya ya da reklam engelleyiciyi kapatmaya yönlendiriyor.
Reklam engelleyicileri engelleme testlerini bitiren video platformu, bu reklam engelleyici kullanımını engelleme sistemini artık Türkiye'ye de getirdi.
Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen Youtube, bazı reklam engelleyicilerde ise 3-4 videoya kadar izin veriyor. Bazı kullanıcılar ise böyle bir hata almadıklarını belirtiyorlar.
Youtube'un bu konudaki çalışmalarını arttırdığı ve bu yöntemi çok daha çalışır hale getirmek istedikleri biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.