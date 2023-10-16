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    Anlık Bildirim

    Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor

    Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, kullanıcıların eklenti olarak kullandığı reklam engelleyicilere artık izin vermeyeceğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

    Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor

    Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, kullanıcıların eklenti olarak kullandığı reklam engelleyicilere artık izin vermeyeceğini duyurdu.

    Geçtiğimiz dönemde reklam konusunda çokça şikayet edilen Youtube, Youtube Premium adı altında reklamsız bir abonelik sistemi oluşturmuştu.

    Eklentiler üzerinden reklam engelleme sistemine artık izin vermeyen Youtube, kullanıcıları sayfadan ya Premium almaya ya da reklam engelleyiciyi kapatmaya yönlendiriyor.

    Reklam engelleyicileri engelleme testlerini bitiren video platformu, bu reklam engelleyici kullanımını engelleme sistemini artık Türkiye'ye de getirdi.

    Bazı reklam engelleyicilerde video izlemeye izin vermeyen Youtube, bazı reklam engelleyicilerde ise 3-4 videoya kadar izin veriyor. Bazı kullanıcılar ise böyle bir hata almadıklarını belirtiyorlar.

    Youtube'un bu konudaki çalışmalarını arttırdığı ve bu yöntemi çok daha çalışır hale getirmek istedikleri biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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