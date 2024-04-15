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    Netflix'in yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı yerli Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayınlanacak?
    Kimler Geldi Kimler Geçti fragmanı ve yayın tarihi Tam Boyutta Gör
    Netflix, yeni yerli dizisinin ilk fragmanını yayınladı ve ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor.

    Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yönetmenliğini bir başka Netflix dizisi Şahmaran’ın yönetmeni Bertan Başaran üstleniyor. Senaryoyu ise Aşk-I Memnu, Kuzey Güney ve Medcezir’in senaristi Ece Yörenç kaleme alıyor. Ece Yörenç, daha önce de Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin senaryosunu hazırlamıştı.

    Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosu

    Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer yer alıyor.

    Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?

    Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin birinci sezonu 9 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.

    Kimler Geldi Kimler Geçti konusu?

    Romantik drama türündeki dizinin konusu hakkında şu cümlelere yer veriliyor:

    “Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.

    Başarılı Avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla kurtularak "yılın boşanma davası" sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, "hem suçlu hem güçlü" olan bu "narsist" adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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