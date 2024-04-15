Netflix'in yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

- Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosu
- Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?
- Kimler Geldi Kimler Geçti konusu?
- Yorumlar
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yönetmenliğini bir başka Netflix dizisi Şahmaran’ın yönetmeni Bertan Başaran üstleniyor. Senaryoyu ise Aşk-I Memnu, Kuzey Güney ve Medcezir’in senaristi Ece Yörenç kaleme alıyor. Ece Yörenç, daha önce de Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin senaryosunu hazırlamıştı.
Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosu
Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer yer alıyor.
Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin birinci sezonu 9 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.
Kimler Geldi Kimler Geçti konusu?
Romantik drama türündeki dizinin konusu hakkında şu cümlelere yer veriliyor:
“Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.
Başarılı Avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla kurtularak "yılın boşanma davası" sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, "hem suçlu hem güçlü" olan bu "narsist" adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)