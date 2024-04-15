Netflix'in yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Netflix, yeni yerli dizisinin ilk fragmanını yayınladı ve ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yönetmenliğini bir başka Netflix dizisi Şahmaran’ın yönetmeni Bertan Başaran üstleniyor. Senaryoyu ise Aşk-I Memnu, Kuzey Güney ve Medcezir’in senaristi Ece Yörenç kaleme alıyor. Ece Yörenç, daha önce de Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin senaryosunu hazırlamıştı.

Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer yer alıyor.

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Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin birinci sezonu 9 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu?

Romantik drama türündeki dizinin konusu hakkında şu cümlelere yer veriliyor:

“Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.

Başarılı Avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın yardımıyla kurtularak "yılın boşanma davası" sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, "hem suçlu hem güçlü" olan bu "narsist" adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.”

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Kimler Geldi Kimler Geçti fragmanı ve yayın tarihi