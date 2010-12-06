Turkcell Baz İstasyonlarından Kandilli Rasathanesi'ne "Kırmızı Hat"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Turkcell, “Deprem Bilgi Sistemi Projesi” başlığı altında gerçekleştirecekleri ortak çalışmalar için iş birliği protokolü imzaladı. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde Kandili Rasathanesi tarafından belirlenecek noktalarda Turkcell tarafından kullanılan ve kurulacak olan baz istasyonlarına “ivmeölçer” cihazı yerleştirilecek ve buradan elde edilen bilgiler, son teknoloji ürünü 3G modem ve SIM kartlarla rasathaneye aktarılacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisinde bir “Deprem Bilgi Sistemi Projesi” başlatıyor. Teknolojinin insan hayatına en değerli katkıları arasında sayılabilecek bu proje, hem rasathanenin yer hareketlerine ilişkin güvenilir ve hızlı veriler elde etmesini hem de hazırlanacak özel içerikler sayesinde Turkcell’lilerin deprem farkındalığının artırılmasını ve korunma önlemleri hakkında bilgilenmelerini sağlayacak.

Turkcell’in baz istasyonlarına ivmeölçerler yerleştirilecek

Turkcell-Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek “Deprem Bilgi Sistemi Projesi” ile öncelikli olarak kuvvetli yer hareketlerini ölçen ve Turkcell hattı ve modemi üzerinden ölçtüğü verileri Kandilli Rasathanesine gerçek zamanlı olarak iletecek “ivmeölçer” cihazları Türkiye genelinde ilk etapta 40 olmak üzere, 3 yıl içerisinde ise yaklaşık 120 Turkcell baz istasyonuna yerleştirilecek. Baz istasyonu sıklığı ile konum belirleme hassasiyeti de artmış olacak. Baz istasyonlarına yerleştirilecek deprem cihazlarının Türkiye çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlter Terzioğlu: “Baz istasyonlarımız ve şebeke altyapımız bilimsel projelerin emrinde”

Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, Turkcell’in Kandilli Rasathanesi’yle yapılan bu iş birliğini insan hayatına verilen önem ve değeri yansıtan son derece kritik bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü ifade etti.Bu proje ile toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatı şekillendiren teknolojinin hayat kurtarmak için kullanılacağına dikkat çeken Terzioğlu, “Turkcell, bugüne dek teknoloji alanında sahip olduğu öncü konumunu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü gibi alanında etkin ve yetkin bir kurumla birlikte gerçekleştireceği Deprem Bilgi Sistemi Projesi ile pekiştiriyor. Hedefimiz, dünyadaki ilk uygulamaları geliştirmek ve hayata geçirmek olacak” diye konuştu. Terzioğlu, Turkcell’in bundan böyle baz istasyonlarının ve dijital altyapısının yalnızca sorunsuz mobil iletişim için değil, aynı zamanda bilimsel amaçlara hizmet etmek, insan hayatını kurtarmak için de kullanılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Erdik: “Turkcell’in baz istasyonları bize çok kıymetli bilgiler sağlayacak”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, projenin öneminin altını çizerek, “Türkiye nüfusunun %72’si, 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yaşamaktadır ve olası büyük bir deprem durumunda etkilenecektir ” dedi. Mustafa Erdik, sözlerine şöyle devam etti:

“Deprem Bilgi Sistemi Projesi sayesinde Turkcell’in baz istasyonlarıyla Kandilli Rasathanesi arasına bir anlamda ‘Kırmızı Hat’ çekeceğimizi söyleyebiliriz. Sismik hareketleri, baz istasyonlarına yerleştirilecek ivme ölçerlerle takip edebilme ve verilere anında ulaşabilme olanağı bulacağız. Bu durum gerek depremlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacak ve gerekse halen deprem sonrasında hazırlamakta olduğumuz sarsıntı şiddeti dağılımı haritalarının kalibrasyonuna yardımcı olacaktır. Gerek deprem ve gerekse tsunami konusunda yetkili makamları ve halkımızı bilgilendirme konusunda yapacağımız işbirliği ve olası imkanlar bizi sevindirmektedir. Ülke çapında yaygınlaştırılmasını planladığımız bu projenin ilk adımını Turkcell’le birlikte atmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Turkcell’in güçlü şebeke altyapısını Kandilli Rasathanesi’nin bilimsel birikimiyle birleştirerek, baz istasyonlarını dünyada ilk kez deprem ve tsunami hakkında süratli bilgi sağlamaya yönelik bir sistem haline getiriyoruz.” dedi.Sistem nasıl çalışacak?

Turkcell-Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Deprem Bilgi Sistemi Projesi” ile öncelikli olarak baz istasyonlarına yerleştirilecek ivmeölçerler ile kaydedilecek kuvvetli yer hareketi verileri Turkcell 3G teknolojisi kullanarak gerçek zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi’ne, ve gerekirse yetkili kurumlara, Turkcell hatlı modem üzerinden iletilecek.

Cihazlandırılmış Baz istasyonu sıklığı ile deprem konum belirlemelerinin sürat ve hassasiyeti de artmış olacak ve deprem şiddet haritalarının anında kalibrasyonu imkan dahiline girecektir.

Toplumsal faydayı daima ön planda tutmayı ilke edinen Turkcell, ülkemizi tehdit eden deprem gerçeğiyle başa çıkabilmek adına büyük önem verdiği projenin ilerleyen evrelerinde, ülkemizdeki yetkili kurumlarla işbirliği içerisinde, deprem durumunda cep telefonu üzerinden bilgi paylaşımı ve deprem sonrasında bölgedeki kişilerden konuma bağlı bilgi toplanması gibi hayatî önem taşıyan diğer uygulamaları da hizmete sunmayı planlamaktadır.

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