Turkcell FreeMove İttifakına Katıldı

İşTcell’li olmanın avantajları 35 ülkeye daha yayıldı

Turkcell, ‘FreeMove İttifakı’nın gücüne güç kattı!

Turkcell, dünyanın önde gelen dört mobil telefon operatörü tarafından kurulan ve uluslararası mobil iletişimi kolaylaştırmayı hedefleyen FreeMove İttifakı’na katıldı. İşTcell’li çokuluslu kurumsal müşterilere büyük avantaj sağlayacak bu birliktelikle Turkcell, mobil iletişimin küresel oyuncuları arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Avrupa’da faaliyet gösteren dört büyük telekomünikasyon şirketinin (Orange, TeliaSonera, TIM ve T-Mobile) kurduğu bir mobil telekomünikasyon ittifakı olan FreeMove İttifakı’na (FreeMove Alliance) katıldı.

FreeMove ile yapılan anlaşma, İşTcell’in, sayısı giderek artan çokuluslu kurumsal müşterilerine dünyanın pek çok yerinde büyük ayrıcalıklarla hizmet verebilmesini sağlayacak. İşTcell’li çokuluslu şirketler, bundan böyle mobil iletişim hizmetlerinden çok daha iyi servis entegrasyonu ve çok daha avantajlı fiyatlarla faydalanabilecek. Sekiz ülkede 62 milyon aboneye sahip Turkcell’in katılımıyla FreeMove İttifakı, toplam 36 ülkeye yayıldı.

FreeMove Yönetim Kurulu üyesi Claes Bidemar, konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: “Mobil servislere erişim sağlamamız yönünde Türkiye gibi pazarlardaki kurumsal müşterilerimizden gelen taleplerin arttığını gözlemledik. Bu ortaklık, bu talebi karşılamak için küresel ağımızı genişletme kararlılığımızın göstergesidir. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak Türkiye bizim için kilit önem taşıyan bir pazar. Turkcell’in aramıza katılarak ittifakımızın Avrupa’da kendine daha sağlam bir yer edinmesine katkıda bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Turkcell’in Kurumsal Müşteriler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın ise FreeMove ortaklığına ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti: “FreeMove İttifakı’nın üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık bize rakiplerimiz karşısında üstünlük kazandıracak, çünkü artık uluslararası alanda varlığımızı çok daha fazla gösterebilecek ve kurumsal müşterilerimizi İşTcell’in avantajlarından daha çok yararlandırabileceğiz. İttifakın bir parçası olarak bir an önce Orange, TeliaSonera, TIM ve T?Mobile ile işbirliğine başlayıp Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çokuluslu şirketlere daha uygun fiyata daha kaliteli hizmet sunmak istiyoruz.”

Freemove İttifakı Genel Müdürü Fabien Gustafsson da, “Turkcell ile yaptığımız işbirliği kurumsal müşterilerimizin yaygın ve kusursuz mobil iletişim desteği ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu işbirliği FreeMove tarihinde önemli bir adım ama bununla yetinmeyip, ‘ayak izimizi’ daha da geniş bir alana yaymak istiyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı