Turkcell'den Sadece 1 TL'ye 50 Şarkı

Turkcell’in yeni Süper Müzik Paketine abone olanlar sadece 1 TL’ye MP3 formatında 50 şarkı, bir başka deyişle yaklaşık 5 albümü ister cebine ister bilgisayarına indiriyor. Dileyenler bu şarkıları istediği kadar CD’ye yazıyor ya da MP3 çalarına taşıyarak sınırsızca keyfini çıkarabiliyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, en sevdiği şarkıları dilediği an cep telefonundan ya da bilgisayarından dinlemek isteyen Turkcell’lilere çok avantajlı iki yeni müzik paketi sunuyor. Süper Müzik Paketi 1 Ocak 2011’e kadar sürecek kampanya ile MP3 formatındaki 50 şarkıyı ayda sadece 1 TL’ye müzikseverlere ulaştırırken, Mega Müzik Paketi ile Turkcell’liler tam 500 şarkıya 8 TL ödeyerek ömür boyu sahip olabiliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’de ilk kez cep telefonlarına MP3 indirme hizmetini başlatarak yasal dijital müzik alanında yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını vurgulayan Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Müzik tutkunlarının cebini düşünen iki yeni müzik paketimizle kimsenin müziksiz kalmamasını sağlıyoruz. Süper ve Mega Müzik Paketleri ile Turkcell’liler, MP3 formatındaki şarkıları ister bilgisayarlarına, ister cep telefonlarına isterlerse de MP3 çalarlarına taşıyıp sınırsızca dinleyebiliyor ve diledikleri kadar CD’ye yazabiliyor. 2,5 milyon şarkının yer aldığı Türkiye’nin en geniş dijital müzik kataloglarından birini oluşturarak korsanla mücadeleye öncülük ettiğimiz için gurur duyuyor ve çok cazip fiyatlarla gelen yeni müzik paketlerimizin bu alanda müzik sektörü adına yeni kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Turkcell’le özgürleşen yasal dijital müzik, bu paketlerle hepimizin hayatına dokunacak.”

Yasal dijital müziğin adresi Turkcell

Turkcell Süper Müzik Paketi’ne abone olmak için SUPER MUZIK; Mega Müzik Paketi’ne abone olmak için MEGA MUZIK yazıp 7777’ye ücretsiz kısa mesaj göndermek yeterli. Hayatın keyfini müzik eşliğinde çıkarmak isteyenler bu çok avantajlı müzik paketlerine abone olduktan sonra Türkiye’nin sosyal müzik platformu gncplay.com’dan istedikleri şarkıları bilgisayarlarına ya da cep telefonlarına indirebiliyor. Üstelik gnplay.com’a üye olan Turkcell’liler 10, gnçtrkcll’liler ise 20 bedava şarkı hakkı kazanarak daha fazla müziğin keyfini çıkarıyor.

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