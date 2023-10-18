12. Kalkınma Planı: Yapay zeka, adalet ve güvenlik alanlarında kullanılacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, artık ülkelerin odağı altına alması gereken konu başlıklarının başlarında yer alıyor. Hem yapay zeka çalışmalarından ve geliştirmelerinden geride kalmamak hem de bu alanda kapsayıcı düzenleyici faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Bununla birlikte TBMM'ye sunulan 2024-2028 dönemine ilişkin 12. Kalkınma Planı'nda geniş bir yelpazeyle birlikte yapay zeka konusuna da değiniliyor.

Yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, robot teknolojisi, büyük veri analizi, iletişim ve uzay teknolojisi gibi teknolojilerden etkin olarak yararlanılacak, bu alanda yerli teknoloji ve üretim geliştirilecek. Suçun ve suçluların soruşturulması, incelenmesi ve aydınlatılmasında bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin kullanılacak.

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Güvenlik alanının dışında yapay zekanın adalet hizmetlerinde de kullanılması sağlanacak. Yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek, yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak. Öte yandan bilişim teknolojileri üzerinden duruşmalara katılım sağlanmasına imkan veren sistemler yaygınlaştırılacak.

Açıklanan 12. Kalkınma Planı, genel olarak beş ana başlıktan oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunlar: Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum; İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi; Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim; Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre; Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim başlıklarından oluşuyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için kamu, özel sektör, akademik dünya ve sivil toplum kuruluşlarının planların altını doldurması gerekecek.

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Türkiye, adalet ve güvenlikte yapay zekayı kullanacak