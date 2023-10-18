Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    12. Kalkınma Planı: Yapay zeka, adalet ve güvenlik alanlarında kullanılacak

    2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, TBMM’ye sunuldu. Yeni beş yıllık kalkınma planında yapay zekanın adalet ve güvenlik alanlarında kullanımı öngörülüyor.
    Türkiye, adalet ve güvenlikte yapay zekayı kullanacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, artık ülkelerin odağı altına alması gereken konu başlıklarının başlarında yer alıyor. Hem yapay zeka çalışmalarından ve geliştirmelerinden geride kalmamak hem de bu alanda kapsayıcı düzenleyici faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Bununla birlikte TBMM'ye sunulan 2024-2028 dönemine ilişkin 12. Kalkınma Planı'nda geniş bir yelpazeyle birlikte yapay zeka konusuna da değiniliyor.

    Yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak

    Güvenlik hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, robot teknolojisi, büyük veri analizi, iletişim ve uzay teknolojisi gibi teknolojilerden etkin olarak yararlanılacak, bu alanda yerli teknoloji ve üretim geliştirilecek. Suçun ve suçluların soruşturulması, incelenmesi ve aydınlatılmasında bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin kullanılacak.

    Güvenlik alanının dışında yapay zekanın adalet hizmetlerinde de kullanılması sağlanacak. Yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek, yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak. Öte yandan bilişim teknolojileri üzerinden duruşmalara katılım sağlanmasına imkan veren sistemler yaygınlaştırılacak.

    Açıklanan 12. Kalkınma Planı, genel olarak beş ana başlıktan oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunlar: Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum; İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi; Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim; Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre; Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim başlıklarından oluşuyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için kamu, özel sektör, akademik dünya ve sivil toplum kuruluşlarının planların altını doldurması gerekecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yapay-zeka-ve-robot-teknolojisi-guvenlik-hizmetlerinde-kullanilacak/3022579 https://www.ntv.com.tr/turkiye/12-kalkinma-planinda-yeni-anayasa-vurgusu,imFW0VBQgk68vV_pITq0zQ
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karadeniz teknik üniversitesi ekşi 18 yaş araç kiralama saç gülü vestel tv bazı kanallarda sinyal yok sansiro erkek parfüm tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız