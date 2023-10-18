12. Kalkınma Planı: Yapay zeka, adalet ve güvenlik alanlarında kullanılacak

Yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak
Güvenlik hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, robot teknolojisi, büyük veri analizi, iletişim ve uzay teknolojisi gibi teknolojilerden etkin olarak yararlanılacak, bu alanda yerli teknoloji ve üretim geliştirilecek. Suçun ve suçluların soruşturulması, incelenmesi ve aydınlatılmasında bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin kullanılacak.
Güvenlik alanının dışında yapay zekanın adalet hizmetlerinde de kullanılması sağlanacak. Yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek, yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki çerçevesi oluşturulacak. Öte yandan bilişim teknolojileri üzerinden duruşmalara katılım sağlanmasına imkan veren sistemler yaygınlaştırılacak.
Açıklanan 12. Kalkınma Planı, genel olarak beş ana başlıktan oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunlar: Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum; İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi; Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim; Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre; Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim başlıklarından oluşuyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için kamu, özel sektör, akademik dünya ve sivil toplum kuruluşlarının planların altını doldurması gerekecek.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yapay-zeka-ve-robot-teknolojisi-guvenlik-hizmetlerinde-kullanilacak/3022579 https://www.ntv.com.tr/turkiye/12-kalkinma-planinda-yeni-anayasa-vurgusu,imFW0VBQgk68vV_pITq0zQ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.