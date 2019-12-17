Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

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Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care, yapay zeka yetenekleri geliştirilmesi için Enlitic isimli şirket ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zekâ yazılımları geliştiriyor. Geliştirilen teknolojiler Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilecek.

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MLP Care grubu çatısı altındaki hastanelerde kullanılacak yapay zeka yetenekli yazılımlar sayesinde hastaların deneyimini iyileştirmeye ve süreci hızlandırmaya yönelik teknolojiler geliştirilecek. Geliştirilen yapay zekâ modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.

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Anlaşmaya göre GPU özellikli veri merkezini bünyesinde barındıran Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Bu merkez, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da sektörünün öncüsü olacak. San Francisco merkezli Capitol Health, Marubeni Corporation, Konica Minolta, HealthCare Solutions ile iş birliği anlaşmasına imza attu.