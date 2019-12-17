Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

    Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran BLP Care, ABD merkezli Enlitic ile iş birliği gerçekleştirdi. MLP Care hastaneleri için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.
    54 dk.
    179
    19
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor
    Tam Boyutta Gör

    Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Care, yapay zeka yetenekleri geliştirilmesi için Enlitic isimli şirket ile iş birliği anlaşması imzaladı.

    Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zekâ yazılımları geliştiriyor. Geliştirilen teknolojiler Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki birçok ülkenin sağlık sistemine entegre edilecek.

    Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor
    Tam Boyutta Gör

    MLP Care grubu çatısı altındaki hastanelerde kullanılacak yapay zeka yetenekli yazılımlar sayesinde hastaların deneyimini iyileştirmeye ve süreci hızlandırmaya yönelik teknolojiler geliştirilecek. Geliştirilen yapay zekâ modellerinin kullanıma alınması ile görüntülüme ve tanı aşamaları hızlanacak, süreçlerin eksiksiz ve hata payları minimuma indirilmiş şekilde işlenmesi sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu"

    Anlaşmaya göre GPU özellikli veri merkezini bünyesinde barındıran Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Bu merkez, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da sektörünün öncüsü olacak. San Francisco merkezli Capitol Health, Marubeni Corporation, Konica Minolta, HealthCare Solutions ile iş birliği anlaşmasına imza attu.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. Intel, Tiger Lake işlemcilerinde kayda değer IPC artışıyla gelebilir 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'deki hastaneler için Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor Sonraki Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak 1 sa. Western Digital, Türkiye’deki ürün portfolyosunu genişletiyor 2 sa. Boeing, kazadan 9 ay sonra 737 MAX üretimini durdurma kararı aldı 2 sa. Windows arama çubuğu tarayıcıya dönüşüyor 3 sa. Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı! 3 sa. Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ulaşım hizmetleri için Volkswagen ile anlaştı 4 sa. Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu 4 sa. 4 kameralı Huawei Nova 5T satışa çıktı 5 sa. Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi 5 sa. 2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler? 6 sa. Plastik atıklar, güneş ışığı sayesinde hidrojen yakıt hücresi hammaddesine dönüştürüldü 6 sa. Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi 6 sa. Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi 7 sa. AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi 7 sa. Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı 8 sa. JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal 8 sa. Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı 9 sa. Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı 10 sa. Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor 10 sa. Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim