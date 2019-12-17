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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu

    Yıldıza Anadolu, gezegene ise Göktürk ismi verilmiş. Yıldız ve gezegenin karakteristik anlamda herhangi bir özel tarafı bulunmuyor.
    4 sa.
    1,3b
    19
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu
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    Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin yıldızı ve gezegenine verilen isimleri resmen açıkladı. UZAYBİMER'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçük; yıldıza Anadolu, gezegene ise Göktürk isimlerinin verildiğini duyurdu.

    Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union), bu sene kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutluyor. Yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında 100 ülkeye bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan ötegezegene isim verme imkanı tanınmıştı. Türkiye de bu şanslı ülkelerden birisiydi.

    Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu
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    Türkiye'nin isim verdiği yıldızın katalog ismi WASP-52, gezegenin ismi ise WASP-52b. Yıldız ve gezegenin karakteristik anlamda pek özel bir tarafları bulunmuyor. 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-52, Güneş'ten %20 daha küçük ve biraz daha soğuk. Bir gaz devi olan WASP-52b ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı gibi bir kütleye sahip.   

    İsim belirleme konusunda üniversiteler, bilim merkezleri, gözlemevleri ve Milli Eğitim'e bağlı okullardan öneriler alınmış. Prof Dr İbrahim Küçük'ün yaptığı açıklamalar şöyle:


    "100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun."



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-yildizi-anadolu-gezegeni-gokturk-oldu/1675899 Yorum Yaz
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    Treth 4 sa.
    Manyak yaratıcı olmuş tebrik ederim.
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    Sedunar 2 sa. en beğenilen
    15 temmuz demokrasi ve şehitler gezegeni niye yapmadılar, kınıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kozmos beni sevmiyor 2 sa.
    yerli ve milli bir isim bulamadınız mı.

    birileri kızar sonra

    one öyle wasp masp.

    52 ne 2071 falan koyun. katologdada olmasın.
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    Rachsuchtig 2 sa. kozmos beni sevmiyor
    Haberi okumuyorsunuz bari yorum yapmayın. Belli etmeyin okumadığınızi
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    azgın muhalif 43 dk. Hendrik Johannes Cruijff
    psikolojim bozuldu bu nasıl seslendirme ne sayko işler.
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    Sedunar 2 sa. en beğenilen
    15 temmuz demokrasi ve şehitler gezegeni niye yapmadılar, kınıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    TncyKrmn 1 sa. Sedunar
    Çok komikti kardeş sandalyeden düştüm :D
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    oktayakgoz 3 sa.
    Çok önemli bir şey olmamakla birlikte isimler gayet güzel olmuş.
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    İAmSterdam06 3 sa.
    Hay maşallah
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    KaleyDeskop 3 sa.
    olmamış efendim olmamış.
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    9600_G_T 3 sa.
    hemen o gezegene köprü ve yol yapalım.
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    Blasterreal 3 sa.
    Birinin adına "Berat" adını goyunnnnnnn. Soran olursa bizim damat diyinnnnn
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    GabrielPhoenix 3 sa.
    Kurdele kesmişler mi ? Milli ve yerli isimler :))
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    astronomi, Uzay ve
    3 etiket daha uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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