Türkiye'nin yıldızı ve gezegeninin isimleri belli oldu

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Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin yıldızı ve gezegenine verilen isimleri resmen açıkladı. UZAYBİMER'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçük; yıldıza Anadolu, gezegene ise Göktürk isimlerinin verildiğini duyurdu.

Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union), bu sene kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü kutluyor. Yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında 100 ülkeye bir yıldız ve bu yıldızın yörüngesinde dolanan ötegezegene isim verme imkanı tanınmıştı. Türkiye de bu şanslı ülkelerden birisiydi.

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Türkiye'nin isim verdiği yıldızın katalog ismi WASP-52, gezegenin ismi ise WASP-52b. Yıldız ve gezegenin karakteristik anlamda pek özel bir tarafları bulunmuyor. 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-52, Güneş'ten %20 daha küçük ve biraz daha soğuk. Bir gaz devi olan WASP-52b ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı gibi bir kütleye sahip.

İsim belirleme konusunda üniversiteler, bilim merkezleri, gözlemevleri ve Milli Eğitim'e bağlı okullardan öneriler alınmış. Prof Dr İbrahim Küçük'ün yaptığı açıklamalar şöyle:



"100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun."

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-yildizi-anadolu-gezegeni-gokturk-oldu/1675899