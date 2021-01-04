Türkiye’nin en büyük Masal oku sitesiyle tanıştınız mı?

Nasrettin Hoca’nın az bilinen ve çok sevilen fıkralarına da Masal oku sitemizin bir köşesine yer verdik. Birbirinden muhteşem ötesi, birbirinden ilginç kategoriye ev sahipliği yapan masal oku sitemiz, eminiz ki siz saygı değer okuyucularımızın da kalbini fed edecektir. En özel masallar ve dahası için sizleri de masal oku sitemize bekliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklara her geçen gün, günümüzdeki şartlarda eğitmek çok zor! Maalesef evimizin dış alanı saygısızlık içerisinde.

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Sadece dışarısı mı? Hayır artık Google de güvenli bilgiler yer edindiği kadar güvensiz ve toplum kürarlarına aykırı bilgiler de yer edinmektedir. İşte erkek çocuğunuzu bir beyefendi, bayan çocuğunuzu bir hanımefendi olarak yetiştirmek için ailesi eğitimi çok önemlidir. Çocuklara sadece okula göndermek veyahut onların maddi ihtiyaçlarını karşılamak değil! Yani her şey bu kadar değil!

Çocuklarınızı çok sevdiğinizin farkındayız ama bunu sadece siz biliyorsunuz, yaa peki o? Evet yanlış duymadınız çocuklarınıza olan o eşsiz sevginizi hissettirmeniz gerekli. Onlarla vakit geçirmeniz gerekli, onlara ilgi vermeniz olmazsa olmazlardan! Onlara ilgi vermekte bambaşka bir olaydır, nasıl mı? Onlarla vakit geçirmeniz gerekli, ancak o vakit eğitici bir şekilde tabiri caizse okul öncesi bir insan olarak yetiştirmek. Onlara anlamlı ve eğitici hikayeler okumak ile başlayabilirsiniz. Hikayeler içesinde vicdan, hayvan sevgisi, insan olmak, anne ve baba ile nasıl konuşulması gerektiği ve buna benzer birçok madde yer alması gerekli o masallarda.

Günümüzde artık çocuk yapmak çok kolaymış gibi akıllara kazınmış, ancak çocuk yapmak ile bitmiyor! Günümüz de maalesef kadınlara şiddet çoğalmış! Evet bunun sebebi tamda “EĞİTİMSİZ” olmamız! Çocuklara okul öncesi eğitimi bizzat ailesi vermesi gerekli! Nasıl yani, okul öncesine çocuklarımızı göndermeyelim mi diyorsunuz? Tabi ki de öyle bir şey demiyorum, biz size okul öncesine de çocuğunuzu göndereceksiniz diyoruz, fakat okul öncesinde ailesi olarak sizde çocuğunuza eğitim vermeniz gerektiğini dile getiriyoruz. Eğitim demek sadece elimize kalem almak değil.

Onlara insan olmayı, onlara aşkı, onlara sevmeyi ve hayvan sevgisini öğretiniz. https://masaloku.com.tr sitesi ise siz saygı değer ailelere eğitici ve öğretici hikayeleri ile destek olmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu makaleyi sitemizi tanıtmak için yazacaktım, ancak günümüzde çocuklara değer vermek çok başka boyutlara gitmiş durumda, bu yazıyı okuyan siz, eğer bir çocuğunuz varsa lütfen onlara sevginizi belli ediniz. Veyahut onlara hayvan sevgisini öğretiniz, emin olun ki hayvan sevgisine sahip bir çocuk kimseye zarar veremez ?? Konumuza gelecek olursak Okul öncesi Masal oku sitemiz ile tanışmak isterseniz şayet sizleri web sitemizde misafir etmekten mutluluk duyarız. Görüşmek üzere.

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