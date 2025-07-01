Merakla beklenen Nothing Phone (3) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, merakla beklenen akıllı telefonu Phone (3)'ü resmen tanıttı. Şirketin ilk amiral gemisi telefonu olan Nothing Phone (3), cesur arka tasarımı ve sağ üst köşede yer alan yeni Glyph Matrix ekranıyla dikkatleri çekiyor.

489 adet LED'den oluşan yuvarlak matris ekranı, sadece hoş animasyonlar göstermekle kalmıyor; saat, arayan kişiler, uygulama bildirimleri ve sistem bilgileri gibi birçok bilgiye de erişim sunuyor. Hatta bu ekran üzerinde basit oyunları dahi oynamak mümkün. Özel Glyph düğmesiyle farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.





Nothing Phone (3)'ün arka kamera yerleşimi ise konuşulmaya değer. Asimetrik kamera dizilimi ile diğer telefonlardan oldukça farklı görünüyor. Üç adet 50 MP sensörden oluşan kamera kurulumunda, 1/1.3" sensörlü ana kameraya ek olarak, 3x optik yakınlaştırma ve telemakro yeteneklerine sahip periskop telefoto kamera ve 114˚ ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (3), FHD+ çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızına sahip 6,67 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 4.500 nit tepe parlaklığa ulaşabilen ekran, 2160Hz PWM karartmayı destekliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alan telefon, 12 GB/16 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

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Batarya tarafında ise 65 W kablolu ve 15 W kablosuz şarjı destekleyen 5.150 mAh kapasiteli silikon karbon pile yer verilmiş. Ayrıca marka için bir ilk olan IP68 suya ve toza dayanıklılık derecelendirmesi de yer alıyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile kutudan çıkan telefonun yakında Android 16 tabanlı OS 4.0 güncellemesini alacağı belirtildi. Nothing ayrıca, 5 yıl Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

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Nothing Phone (3) fiyatı

Siyah ve beyaz renklerle piyasaya çıkan Nothing Phone (3)'ün 12GB/256 GB sürümü 799 euro, 16GB/512 GB versiyonu ise 899 euro fiyattan Avrupa'da satışa sunuluyor. Ön siparişlerin 4 Temmuz'da başlayacağı, 15 Temmuz'da ise satışların açılacağı belirtiliyor.

Nothing Phone (3) özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 1080 x 2412 piksel, 120Hz, 4.500 nit tepe parlaklık, AMOLED

6.67 inç, 1080 x 2412 piksel, 120Hz, 4.500 nit tepe parlaklık, AMOLED İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) Bellek: 12 GB / 16 GB RAM

12 GB / 16 GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 ana + 50 MP, f/1.9, 3x zum, periskop telefoto + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı

50 MP, f/1.9 ana + 50 MP, f/1.9, 3x zum, periskop telefoto + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön Kamera: 50 MP, f/2.5

50 MP, f/2.5 Pil: 5.150 mAh, 65W hızlı şarj

5.150 mAh, 65W hızlı şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

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