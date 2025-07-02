AnTuTu açıkladı: Haziran 2025'in en güçlü Android telefonları

Haziran ayının en güçlü Android telefonları
1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplanan verilere göre listenin zirvesinde, Snapdragon 8 Extreme Edition yongasıyla donatılan Red Magic 10S Pro+ yer alıyor. Cihaz, 2.901.737 puan ile listenin lideri konumunda. İkinci sırada ise yine aynı çipseti kullanan vivo X200 Ultra bulunuyor (2.885.215 puan). Üçüncü sırada ise OPPO Find X8 Ultra Uydu versiyonu (2.883.092 puan) yer alıyor.
Haziran 2025’teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:
- Red Magic 10S Pro+
- vivo X200 Ultra
- OPPO Find X8 Ultra (Uydu versiyonu)
- vivo X200s
- iQOO Neo10 Pro+
- Honor GT Pro
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus 13
- iQOO 13
- Redmi K80 Extreme
Haziran ayının en güçlü orta segment telefonları
Orta segment kategorisinde ise bu kez iQOO Z10 Turbo, 1.767.568 puan ile liderliği almış durumda. Hemen arkasından Redmi Turbo 4 (1.676.970 puan) ve OPPO Reno14 Pro (1.577.098 puan) geliyor. Qualcomm ve MediaTek arasındaki rekabetin bu segmentte de yoğun olduğu görülüyor. Özellikle Dimensity 8400 ve Snapdragon 7+ Gen 3 tabanlı modeller dikkat çekiyor.
Haziran 2025’teki en güçlü orta segment Android telefonlar:
- iQOO Z10 Turbo
- Redmi Turbo 4
- OPPO Reno14 Pro
- OnePlus Ace 3V
- OPPO Reno14
- Redmi K70E
- Honor 400
- Redmi Note 12 Turbo
- vivo S30
- iQOO Z8