Türkiye ve Yunanistan nükleer enerji konusunda işbirliği yapabilir

Tam Boyutta Gör Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti sonrasında ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada eğitimden tarıma, turizmden ticarete, çeşitli alanlarda anlaşma metinlerinin imza altına alındığını aktardı. Konuşulan başlıklardan birisi de nükleer enerji konusu oldu. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Yunanistan ile nükleer enerji alanında işbirliği yapabileceği belirtildi.

Türkiye, Yunanistan ile nükleer enerjide işbirliği yapabilir

Cumhurbaşkanı, kendisine yöneltilen “Doğu Akdeniz'deki enerji konusu bugün görüşmelerinizde gündeme geldi mi? Yunanistan'ın buna yaklaşımı ne oldu?” sorusuna “İşbirliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin gayreti içindeyiz.” cevabını verdi. Erdoğan, Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanınabileceğini belirtti.

Erdoğan enerji merkezli kritik öneme sahip açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Biliyorsunuz biz Ataşehir'de bir enerji Hub'ı yapalım dedik. Oradaki kulelerden bir tanesini sadece bu enerji dağıtım imkanlarını seferber ettiğimiz bir hale getirelim istiyoruz. Biliyorsunuz Trakya'da, Rusya'dan gelecek doğal gaz ile oradan Balkanlar'a ve Avrupa'ya gaz temininde bir merkez olma kararımız mevcut.” Erdoğan, Miçotakis'in bu fikre "sıcak" yaklaştığını söyledi.

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Yunanistan ile süregelen deniz anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin bir soruya Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki haklarını koruma konusundaki tutumunun değişmediğini, ancak enerji kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılmasının mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de kapsamlı ve adil bir paylaşım mümkündür. Yeter ki bunu gerçekleştirecek zemini inşa edelim, doğru yol haritaları oluşturalım ve provokasyonlara fırsat vermeyelim” ifadelerini sözlerine ekledi.

Sinop Nükleer Güç Santrali

Tam Boyutta Gör Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden sonra projelendirilen ikinci nükleer santrali projesi konumunda. Sinop İnceburun mevkiinde, Elektrik Üretim AŞ'ye ait EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor.

Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor. Öte yandan santrali kimin kuracağı belirsiz durumda.

Haziran ayında Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, Güney Kore ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Eylül ayında ise Erdoğan, konuyu Rusya Başkanı Putin ile görüştüğünü, Trakya'da planlanan 3'üncü bir santralin kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptığını açıkladı. Sahada kazı çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanılması planlanırken, ilk reaktörün ise kazı çalışmalarının başlamasından 10 yıl sonra devreye alınması planlanıyor. Nükleer santralde yakıt olarak uranyum dioksit kullanılması planlanıyor.

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Türkiye ve Yunanistan nükleer enerjide işbirliği yapabilir