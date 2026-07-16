Türkiye'den nükleer enerjide Kanada ortaklığı: Yerli SMR geliştirilecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye, son dönemde nükleer enerji alanında uluslararası iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Türk nükleer enerji şirketi Nuclean ile Kanada merkezli yatırım şirketi Portland Holdings arasında Türkiye'nin nükleer ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın odağında Türkiye ve dünyada enerjide büyük dönüşüm yaratması beklenen Küçük Modüler Nükleer Reaktörler (SMR) ve yeni nesil nükleer teknolojiler yer alıyor. Nuclean ve Portland Holdings, uzun vadeli stratejik iş birlikleri geliştirerek bu alanlarda yeni çözümler üretecek.

SMR teknolojisi, geleneksel nükleer santrallere kıyasla küçük ve modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Daha kısa sürede kurulabilmeleri, daha düşük ilk yatırım maliyetleri, gelişmiş güvenlik sistemleri ve ihtiyaca göre kademeli kapasite artırabilmeleriyle öne çıkıyor. Türkiye’de SMR’lerin kullanıma sunulması için dört koldan çalışmalar yürütülüyor. Yerli SMR’ler geliştirilmesine yönelik projelerin yanı sıra uluslararası şirketlerle de görüşmeler yapılıyor.

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Türkiye ile Kanada arasında yapılan yeni anlaşmanın imza törenine Türkiye Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile Portland Holdings Investco Limited Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Rogerio Tippe katıldı.

İmzalanan iyi niyet anlaşması kapsamında Kanada’nın gelişmiş nükleer ekosistemi ile Türkiye'nin büyüyen nükleer enerji vizyonunun bir araya getirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında;

İnsan kaynağının geliştirilmesi ve eğitim,

Yeni teknolojilerde bilgi paylaşımı,

Sanayi iş birlikleri,

Yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi,

Yatırım ve finansman fırsatlarının değerlendirilmesi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer, iş birliğinin Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında yeni fırsatlar oluşturacağını belirterek, Türk sanayisinin Kanada'nın gelişmiş nükleer ekosisteminde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, üniversiteler, ulusal laboratuvarlar, kamu hizmeti şirketleri ve mühendislik firmalarıyla doğrudan temas kurabileceğini söyledi.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi de Nuclean ile Kanada merkezli Portland Holdings'in, güçlü bir nükleer sektörün gelişimi açısından kritik öneme sahip insan kaynağı, eğitim, teknolojiye erişim, sanayi katılımı ve sermaye oluşumu gibi alanlarda tamamlayıcı yetkinliklerini bir araya getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Portland Holdings, Kanada'nın nükleer ekosistemine erişim ve uluslararası uzmanlığını sunarken, Nuclean, çoklu teknoloji sağlayıcısını bir araya getiren yerel SMR ve ileri nükleer teknoloji platformlu yapısıyla katkı sağlayacak. Nükleer Sanayi Derneği olarak biz de bu işbirliğine sektörel düzeyde destek ve stratejik altyapı sunacağız. Bu işbirliğiyle Türkiye'nin yeni nesil nükleer enerji alanında önemli bir aktör olma hedefini destekleyecek somut işbirliği kanalları oluşturmayı amaçlıyoruz."

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