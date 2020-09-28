Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı

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Kalyon Enerji, 2017 yılında açılan YEKA GES-1 ihalesini kazanarak Konya’nın Karapınar ilçesinde 1300 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurmaya başlamıştı. Kurulum çalışmaları devam eden santralde elektrik üretimine başlandı.

Karapınar güneş enerjisi santrali, 20 milyon metrekare arazi üzerinde kurulu 1300 megavat güçle “tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali” olma özelliği taşıyor. Santral, 2 bin 600 adet futbol sahası büyüklüğüne sahip.

Yıllık tüketimin binde biri kadar üretecek

Santrale 3,5 milyon adet panel kurulacak. Bugüne kadar 10 bin 200 tanesi kuruldu ve bu panellerde elektrik üretimine başlandı. Paneller Kalyon Enerji tarafından üretiliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 500 megavat. Bu nedenle santralin 2023’ün Mayıs-Haziran aylarında tamamlanması ve 1300 megavat güce kavuşması hedefleniyor. Yılda 2 milyar 600 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Bu da 2023 tahminlerine göre yıllık tüketimin binde birine denk geliyor.

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Paneller yüzde 75’in üzerinde yerli

Santralde kullanılan panellerin üretildiği fabrika 19 Ağustos 2020’de açıldı. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, üretilen panellerin yüzde 75’in üzerinde yerliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, “O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları (bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75’in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi.” dedi.

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Güneşi takip eden sistem

Paneller, güneşi takip eden sisteme sahip. Bu sayede yüzde 12 daha fazla elektrik üretiyor. Ayrıca iki yüzü de elektrik üretebiliyor. Bunun da üretime yüzde 5 oranında olumlu katkısı oluyor. Santral tamamen faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.

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Enerji verimliliğini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

Üretimin ve kurulumun yanı sıra daha verimli paneller için Ar-Ge çalışmaları da yürütülüyor. Şu anda 110 kişi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha verimli güneş hücreleri üretmek için fotovoltaik panel teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

“Uzaydan görünebilecek”

Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, santralin büyüklüğüne dikkat çekerek burayı “güneş ovası” olarak tanımlıyor. Ata, tesisin uzaydan görünebileceğine dikkat çekerek, "Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye’nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak.” dedi. YEKA GES-1 ihalesini Kalyon-Hanwha Grubu kazanmıştı ancak Koreli şirket kredi ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle ortaklıktan ayrıldı. Projeyi Kalyon Enerji hayata geçiriyor.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-buyugu-uretime-baslandi-41622229

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