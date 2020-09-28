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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı

    Konya'ya inşa edilen ve tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar güneş enerjisi santralinde elektrik üretimi başladı. Tesis uzaydan görünebilecek büyüklüğe sahip.
    3 sa.
    3,8b
    168
    35
    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı
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    Kalyon Enerji, 2017 yılında açılan YEKA GES-1 ihalesini kazanarak Konya’nın Karapınar ilçesinde 1300 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurmaya başlamıştı. Kurulum çalışmaları devam eden santralde elektrik üretimine başlandı.

    Karapınar güneş enerjisi santrali, 20 milyon metrekare arazi üzerinde kurulu 1300 megavat güçle “tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali” olma özelliği taşıyor. Santral, 2 bin 600 adet futbol sahası büyüklüğüne sahip.

    Yıllık tüketimin binde biri kadar üretecek

    Santrale 3,5 milyon adet panel kurulacak. Bugüne kadar 10 bin 200 tanesi kuruldu ve bu panellerde elektrik üretimine başlandı. Paneller Kalyon Enerji tarafından üretiliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 500 megavat. Bu nedenle santralin 2023’ün Mayıs-Haziran aylarında tamamlanması ve 1300 megavat güce kavuşması hedefleniyor. Yılda 2 milyar 600 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Bu da 2023 tahminlerine göre yıllık tüketimin binde birine denk geliyor.

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    Paneller yüzde 75’in üzerinde yerli

    Santralde kullanılan panellerin üretildiği fabrika 19 Ağustos 2020’de açıldı. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, üretilen panellerin yüzde 75’in üzerinde yerliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, “O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları (bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75’in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi.” dedi.

    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı
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    Güneşi takip eden sistem

    Paneller, güneşi takip eden sisteme sahip. Bu sayede yüzde 12 daha fazla elektrik üretiyor. Ayrıca iki yüzü de elektrik üretebiliyor. Bunun da üretime yüzde 5 oranında olumlu katkısı oluyor. Santral tamamen faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.

    Ayrıca Bkz. "Gökbey'in yerli motoru yıl sonunda"

    Enerji verimliliğini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

    Üretimin ve kurulumun yanı sıra daha verimli paneller için Ar-Ge çalışmaları da yürütülüyor. Şu anda 110 kişi Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Daha verimli güneş hücreleri üretmek için fotovoltaik panel teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

    “Uzaydan görünebilecek”

    Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, santralin büyüklüğüne dikkat çekerek burayı “güneş ovası” olarak tanımlıyor. Ata, tesisin uzaydan görünebileceğine dikkat çekerek, "Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye’nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak.” dedi. YEKA GES-1 ihalesini Kalyon-Hanwha Grubu kazanmıştı ancak Koreli şirket kredi ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle ortaklıktan ayrıldı. Projeyi Kalyon Enerji hayata geçiriyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-buyugu-uretime-baslandi-41622229 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BARKU 3 sa. en beğenilen
    Hmmm kalyon grubu demek. 5 ihaleciden biri olan. Hmmm ok. Kib bye.
    Yanıtla +33
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    Naganzo (Yusuf GENÇ) 3 sa.
    bu sistemi yaptınız diye biz ne kadar vergi ödeyecez ondan bahsedin
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    fth-bsky 3 sa.
    Demek kalyon kuruyor o zaman ucu yine bize kaçacak desenize.
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    CcOsmanLı (M E) 2 dk.
    O zaman yeni zamma hazırlanalım mı 😂
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    voldemort1923 6 dk.
    Santral 1000 mwe gücünde. Dc kurulu gücü 1300 mw. Ancak maksimum 1000 mw üretecek. Hatalı yazmışsınız.
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    besiktas033 (Onur Keleş) 8 dk.
    Gizli uzay üssü meyvelerini vermeye başladı
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 dk.
    Öncelikle helal olsun, güneş enerjisi yatırımında bizde varız diyebiliriz, lakin diğer yandan

    2 bin 600 adet futbol sahası büyüklüğünde, yıllık tüketimin binde birini karşılıyor.


    Ölçülere baktığımızda gerçektende bir nükleer santral ihtiyacı var gibi duruyor. Önceden nükleer santral ilk bahsedildiği zamanlarda hala şehir içlerinde patlamalar yaşandığı için karşıydım ama iç güvenliğimizi sağlıyorsak, S400'leri de aktifleştirirsek, kendi nükleerimize sahip olmamız enerji üretimi açısından çok önemli olabilir. O alanda da kendimizi geliştirmemiz gerekli. Füzyon, Fisyon teknolojileri gelişiyor, kısa süreli yapay güneşler dahi oluşturulmaya başlandı. Bu çok kısa sürede çok büyük enerji anlamına gelir. Enerji de herşey. Yeter ki bir çernobil olmayacağından emin olalım çünkü etrafımız ciddi düşmanlarla, ajanlarla çevrili.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 27 dk.
    eleştirilere bak ölecem yahu :D

    ama doğru eleştiriler. çünkü dünya tarihinin gelmiş geçmiş görmediği en büyük süper güç seviyesine çıkacak ülke daha büyüğünü yapmalı.
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    ezimuse (Muhammet ) 41 dk.
    Verimli toprakları güneş panelleri ile çöpe çeviriyorlar.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa.
    Malum kesim yine çıldırmış. Çok da iyi olmuş.
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    froster2006 (Barış Özbey) 1 sa.
    Kalyon yurt disindan krediyi almadi.Onun yerine ziraat bankası garanti vererek aldi krediyi.Kalyonun hiçbir hukumlulugu yok.Halk borclu.Mutesebbis degil yani.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 sa.
    Sen git Konya ovasını güneş santral i için kullan, İzmir e kursan hem güneş enerjisi tesisi kurtardın hemde rüzgar enerjisi için ayrı tesisde kurabilirdin ! Fizibilite sıfır rakamla yazayım anlamayacaklar için "0"
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    kaan457 (Kaan Çetinkaya) 1 sa. (düzenlendi)
    Ayrıca dünyanın en büyük güneş enerjisini sağlıyor mu dersin o da değil. (En büyüğü 2245 mw) Haberi ilk okurken sanki 1.300 mw üretiyormuş gibi yazmışlar biraz daha ilerliyorsun "ya şu anda 500 mw falan ama 2023te hedefimiz 1.300 mw" yazıyor. Komik
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    HABERİN ETİKETLERİ
    yeka ges-1, güneş enerjisi ve
    7 etiket daha karapınar güneş enerjisi santrali kalyon kalyon enerji Türkiye Haberleri konya Enerji Bilim ve Teknoloji
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