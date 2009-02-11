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Türkiye'de ilk: Killzone 2 inceleme videosu

10 yıl
151,9b
1
Diğer
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Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Yeni nesilin en merak edilen oyunlarından biri olan Killzone 2, çıkmasına kısa bir süre kala incelemesiyle karşınızda.

Platform: Playstation 3

Oyunseverlere yeni nesilde en merak ettiğiniz konsol oyunlarını sayın desem, sanırım büyük çoğunluğunun listesinde Killzone 2 ismi yukarlarda yer alacaktır. Yayınlanan ilk videosuyla beraber hararetli tartışmalarıda başlatan Killzone 2 uzun bir yapım sürecinin ardından kısa bir süre sonra oyunseverlerle buluşuyor.

Oyun daha çıkmadan merak eden ve bekleyenler için, video inceleme ile mercek altına alıyoruz.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cysis99 6 yıl
Bu güzelim oyunu daha yeni test ettim klz3 den daha çok beğendimm
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xXKnightRider01Xx 6 yıl
ne oyundu be.
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Erbaa82 7 yıl
Eski incelemelere biraz bakayım dedim, bugünkü incelemelerinizle beraber değerlendirdiğimiz zaman süper bir gelişme göstermişsiniz helal olsun...
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Hazan 10 yıl
Ses tonunuz sıkıcı, ve pet değil. Anlatımınız ve kelime seçiminiz oldukça iyi sayılır. Tebrikler, güzel bir anlatım olmuş
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Lovelorn Rhapsody 10 yıl
güzel olmuş
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muratkaya 10 yıl
Oyun çok etkileyici görünüyor. Başarılı bir oyun ortaya çıkarıldığı ortada.
Yalnız ben o kadar uzak bir gelecekte hala taramalı tüfek kullanılmasını, yetersiz zırhı olan askerler olmasını, bugünkü ile aynı etkiye sahip el bombalarını, kafasında kaskı bile olmayan askerleri ve hatta insan olan askerleri yadırgıyorum. Ayrıca yerde yardım bekleyen askere bizim yaptığımız yardımı onun kıyafetinde sahip olduğu sınırlı sayıdaki aynı özellik yapsaymış 1-2 kere. Ancak bu oyunun başarısına bir çizik bile atmıyor. İnceleme de gayet güzel olmuş. Geleceğin askeri olarak tribes vengeance'ı başarılı görmüştüm.
Sonuç: Oyun harika. Herkese selamlar.
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ULYSES 10 yıl
Oyun çok güzel hazırlanmış belli. Ama neden sürekli yürüyerek ateş etme üzerine kuruyorlar onu anlamıyorum. Cod4 de bu yüzden sarmadı beni.Bu kadar güzel grafiklerle, teknolojilerle neler yapılır oysa. Half-Life 2 deki gibi bulmacalar olabilirdi mesela.
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ygt.e 10 yıl
PS3 olsada oynasak bee garibalıgın gozu kor olsun
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eric13 10 yıl
bu oyun soninin oyunu Pc ye çıkmaz boşuna yorum yapmayın ayrıca düzgün optimize edilirse gayet rahat kaldırır pc ler ama tabii bu gerçekleşmeyecek
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ahrimar 10 yıl
pc de olsa sankı oynayabilecez. gtx 295 yada 4870x2 lazım. yoksa o guzelim efektlere veda.. :((
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KOMANDOXXX 10 yıl
SÜPER OYUN OLMUŞ GERCEKTEN YAPAN HAKINI VERCEKSİN 10 PUAN
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THeRioN 10 yıl
İnceleme için teşekkürler. Dublaj için hazırlanan metin okunurken lütfen artık şu cümle sonu şimdiki zaman vurgularını düzeltin. Videoyu izlerken videonun sesini açamaz oldum :D
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Andrés Iniesta 10 yıl
Inceleme icin cok cok cok cok sagol
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