Türkiye'de ilk: Killzone 2 inceleme videosu

Haber Editörü
Yeni nesilin en merak edilen oyunlarından biri olan Killzone 2, çıkmasına kısa bir süre kala incelemesiyle karşınızda.
Platform: Playstation 3
Oyunseverlere yeni nesilde en merak ettiğiniz konsol oyunlarını sayın desem, sanırım büyük çoğunluğunun listesinde Killzone 2 ismi yukarlarda yer alacaktır. Yayınlanan ilk videosuyla beraber hararetli tartışmalarıda başlatan Killzone 2 uzun bir yapım sürecinin ardından kısa bir süre sonra oyunseverlerle buluşuyor.
Oyun daha çıkmadan merak eden ve bekleyenler için, video inceleme ile mercek altına alıyoruz.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Yalnız ben o kadar uzak bir gelecekte hala taramalı tüfek kullanılmasını, yetersiz zırhı olan askerler olmasını, bugünkü ile aynı etkiye sahip el bombalarını, kafasında kaskı bile olmayan askerleri ve hatta insan olan askerleri yadırgıyorum. Ayrıca yerde yardım bekleyen askere bizim yaptığımız yardımı onun kıyafetinde sahip olduğu sınırlı sayıdaki aynı özellik yapsaymış 1-2 kere. Ancak bu oyunun başarısına bir çizik bile atmıyor. İnceleme de gayet güzel olmuş. Geleceğin askeri olarak tribes vengeance'ı başarılı görmüştüm.
Sonuç: Oyun harika. Herkese selamlar.