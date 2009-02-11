Türkiye'de ilk: Killzone 2 inceleme videosu

Yeni nesilin en merak edilen oyunlarından biri olan Killzone 2, çıkmasına kısa bir süre kala incelemesiyle karşınızda.

Platform: Playstation 3

Oyunseverlere yeni nesilde en merak ettiğiniz konsol oyunlarını sayın desem, sanırım büyük çoğunluğunun listesinde Killzone 2 ismi yukarlarda yer alacaktır. Yayınlanan ilk videosuyla beraber hararetli tartışmalarıda başlatan Killzone 2 uzun bir yapım sürecinin ardından kısa bir süre sonra oyunseverlerle buluşuyor.

Oyun daha çıkmadan merak eden ve bekleyenler için, video inceleme ile mercek altına alıyoruz.

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=