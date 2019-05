TurkNet?in 1095 hizmetiyle bayramda ucuza konuşun

TurkNet?in 1095 hizmeti, telefonla yapılacak Kurban Bayramı tebrikleri için son derece hesaplı bir alternatif sunuyor. 1095?in ekonomik tarifelerinden yararlanmak için, aranacak her numaradan önce 1-0-9-5 tuşlamak yeterli oluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, tüketiciler, sevdiklerini en hesaplı yöntemle tebrik etmenin yollarını arıyorlar. Türkiye?nin önde gelen alternatif telefon operatörlerinden TurkNet, bayramda ucuza konuşmak isteyen tüketiciler için 1095 hizmetini sunuyor. Şehiriçi, şehirlerarası, GSM ve uluslararası yönlere yapılan tüm aramalarda büyük tasarruf sağlayan 1095, hiçbir abonelik, sözleşme, taahhüt ya da ek cihaz kullanımı gerektirmiyor. Kullanıcılar, hizmeti istedikleri zaman kullanıyor ve kullandıkları kadar tasarruf ediyorlar.

1095 kullanımıyla, şehiriçi aramalarda yüzde 46, şehirlerarası aramalarda yüzde yüzde 37, GSM aramalarında yüzde 29 ve uluslararası aramalarda yüzde 58?e varan tasarruf sağlanıyor. 1095 tarifeleri, herhangi bir kampanyaya bağlı olmaksızın, sürekli geçerli tarifeler olduğundan, kullanıcılara her daim tasarruf yapma imkanı sunuyor.

1095?in ekonomik tarifelerinden yararlanmak için, aranacak her numaradan önce 1-0-9-5 tuşlamak yeterli oluyor, ardından alışılan şekliyle numara çevriliyor. Örneğin, İstanbul içinde arama yaparken ?1095 + 355 XX XX? tuşlanırken, İstanbul?dan İzmir?i ararken ?1095 0 232 XXX XX XX? tuşlanıyor. 1095, evden ya da işten, her sabit telefondan, her yöne yapılan aramalarda kullanılabiliyor.

1095?in servis bedeli, her zaman gelen telefon faturasına dahil ediliyor. 1095 ile yapılan aramaların görüşme bedelleri, avantajlı TurkNet 1095 tarifesi üzerinden hesaplanıyor ve Türk Telekom faturalarında ?TurkNet ? 1095? başlığı altında belirtiliyor.

1095 hizmeti hakkında detaylı bilgi için http://1095.turk.net web sitesi ziyaret edilebiliyor. Web sitesindeki ?Fatura Tasarruf Sihirbazı? ile, herhangi bir fatura döneminde yapılan konuşma sürelerini girerek maliyetlerin ne kadar düşürüldüğü ve yüzde kaç oranında tasarruf edildiği hesaplanabiliyor.

1095 tarifesi

Arama Yönü 1095 Tarifesi (Kr/Dk) Standart Aboneler (Kr/Dk) 1095

Kullanıcılarının Kazancı Şehiriçi 5,99 7,8 % 23 Şehirlerarası ve KKTC Sabit 6,99 9,3 % 25 ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Rusya, Avustralya, Çin (PSTN) 6,99 12,2 % 43 Turkcell, Vodafone, Avea 25 32,8 % 24

%18 KDV dahil, %15 ÖİV hariçtir.

