TV üreticilerinin "incelik" yarışı; Samsung'dan 6.5mm'lik HDTV'ler

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Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2009) televizyon üreticilerinin "incelik" yarışına sahne olacak gibi görünüyor. Zira pazarın lider oyuncularından Samsung, LED aydınlatmalı dünyanın en ince LCD HDTV'lerini fuarda sergileyeceğini açıkladı.

Elimize ulaşan bilgilere göre, firmanın ultra-ince yapıdaki yeni HDTV modellerinin sadece 6.5mm kalınlığında olacağı bildiriliyor. Firmanın ilgili segmentte daha önce duyurduğu modellere göre 2mm daha ince olan yeni seri dahilinde 40-55" boyutunda HDTV'lerin hazırlanacağı ifade ediliyor.

Geri aydınlatma için LED teknolojisinin kullanıldığı televizyonlar, Motion Plus teknolojisiyle 240Hz desteği de sunacak. Bu arada Samsung'un yeni modellerinin dahili tv alıcısına sahip olmadığının fakat televizyonların ayrı olarak harici bir alıcı ile geleceğinin bildirildiğini de belirtelim.

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