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TV üreticilerinin "incelik" yarışı; Samsung'dan 6.5mm'lik HDTV'ler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TV üreticilerinin
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Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2009) televizyon üreticilerinin "incelik" yarışına sahne olacak gibi görünüyor. Zira pazarın lider oyuncularından Samsung, LED aydınlatmalı dünyanın en ince LCD HDTV'lerini fuarda sergileyeceğini açıkladı.

Elimize ulaşan bilgilere göre, firmanın ultra-ince yapıdaki yeni HDTV modellerinin sadece 6.5mm kalınlığında olacağı bildiriliyor. Firmanın ilgili segmentte daha önce duyurduğu modellere göre 2mm daha ince olan yeni seri dahilinde 40-55" boyutunda HDTV'lerin hazırlanacağı ifade ediliyor.

Geri aydınlatma için LED teknolojisinin kullanıldığı televizyonlar, Motion Plus teknolojisiyle 240Hz desteği de sunacak. Bu arada Samsung'un yeni modellerinin dahili tv alıcısına sahip olmadığının fakat televizyonların ayrı olarak harici bir alıcı ile geleceğinin bildirildiğini de belirtelim.

TV üreticilerinin
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ozn505 10 yıl
lcd de en İYİ marka LG ve SAMSUNG.SONY İSPANYOLLARA SATILDIKTAN SONRA SADECE ADI VAR .ARTIK KENDİ PARÇALARINI ÜRETMİYOR.SONYLER LCD NİN PANELİNİ YANİ EKRANDAKİ PLASTİKSİ CİSMİ SAMSUNGDAN ALIYOR.SONYDEKİ BRAVİA TEKNOLOJİSİ VE SONY LCDLERİN İŞLEMCİSİNİ LG ÜRETİYOR.LCD İŞLEMCİLERİNDE EN İYİSİ LG.EN İYİ MARKALAR ONUN İŞLEMCİLERİNİ KULLANIYOR.ÜSTELİK LG LER SONYE GÖRE ÇOK DAHA UCUZ.EN İYİ LCD MARKLASI LG DERİM.BİRDE SAMSUNG.PLAZMADA İSE PİONEER 1 NUMARA
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emmidemmi 10 yıl
İnceldigi yerden kopsun bea
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chakra 10 yıl
İş duvar kağıdı kıvamına kadar gidecek sanırım.
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Megavolt 10 yıl
Çook şık!
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ginovili 10 yıl
650 mikron bir kıl kalınlığıdır aşağı yukarı hesabı şaşırmayın
6500 mikron=6.5mm=0.65cm yani parmak kalinliginin yarisi
Duvara asilirsa cok sik olur tahmin ediyorum
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dost1984 10 yıl
bencede kalınlık incelik problem degil görüntü kalitesi önemli olan
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sehai 10 yıl
Sonuçta en kalın panel bile tüplü televizyondan ince şu anda... Ama yine de bilimkurgu filmlerindeki transparan kağıt gibi panellere ulaşma yarışı devam ediyor...
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cyberiaster 10 yıl
hey maşşallah ne diyim :D
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ihg70 10 yıl
Panel televizyonlar tam karşıdan seyredilir. Tam karşıdan baktıktan sonra ha 0,5 cm olmuş ha 10 santim. Benim için hiç bir pratik faydası yok. TV'yi tablo gibi duvara asan ve aşırı estetik kaygılar taşıyan biri de değilim. Böylesine ince TV meraklıları vardır ama bana kesinlikle hitap etmiyor. TV alırken bakacağım 100 kriter arasında kalınlık 100. sırada bile olup listeme giremez.
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artenis 10 yıl
yarım santimden 150 mikron fazladır- ve evet dogru 650 mikron kalınlıgında
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grafiker 10 yıl
burda bir yazım hatası yok dimi 6,5mm yarım santimden 15 mikron fazladır sizin yazmak istediğiniz rakkam 65 mm olmasın sakın arkadaşlar. Çünkü okadar ince üstündeki malzemenin kalınlığı değildir.
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gurkan113 10 yıl
:O :O :O 1 cm değil 2 cm değil 6.5 mm
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sunu tam olarak yandan göstermeyi deneseler.. samsung firmasını fiyat politikası ve kalite anlayışı yüzünden pc monutorlerinde hep tercih etmişimdir.
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selsu 10 yıl
bu kadar ince olmasinin ne gibi bir avantaji olacakki benim icin cokta önemli bir sy degil:) benim merak ettigim fuarlardan sonra hemen tv ler piyasaya cikiyormu yada degisik bicimde soracak olursam firmalar bu yilin ilk yeni modellerini hang ayda cikarmayi düsünüyordur,herhangi bir aciklama veya haber varmi? lcd almayi ona göre bekletmeyi düsünüyorumda,umarim yenilerin cazibesine kapilip birde onlari beklemem:)
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JrMaster 10 yıl
samsung işini yapıyor helal olsun zaten samsung'un ekranlarını tek geçerim her bakımdan :)
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baycalh 10 yıl
Özellikler harika ama kesin çok pahalı olur
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