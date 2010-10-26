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Ücretsiz uygulamalardan ne kadar gelir elde edilebilir ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Her geçen gün artan uygulama sayısıyla kullanıcılar için vazgeçilmez olan AppStore; geliştiricilere kazandırdıklarıyla da iOS'i en cazip platform haline getiriyor. Geliştiriciler; uygulamaların satış fiyatının %70'ine sahip olurken, %30'uysa Apple'a gidiyor. Peki Apple'ın hiçbirşey kazanamadığı ücretsiz uygulamalardan geliştiriciler ne kadar kazanabiliyor ?

iOS'in popüler oyunlarından Paper Toss, Ragdoll Blaster, Harbor Havoc 3D, NinJump ve Buganoids'in yapımcısı Backflip Studios'ın tepe yöneticisi Julian Farrior'ın açıklaması bu sorumuza ışık tutuyor. Farrior'un Mobile Ent'e yaptığı açıklamaya göre; Backflip Studios, ücretsiz uygulamalarda yer alan reklamlardan aylık 500,000 dolar gelir elde ediyor. 47.5 milyon iOS ve 5.5 milyon Android'li cihazlarda olmak üzere 50 milyonu aşkın mobil kullanıcıya uygulamalarıyla ulaşan firma, her geçen gün reklamlardan elde ettiği gelirleri de arttırmayı başarıyor. Mart ayından önceki 6 aylık dönemde ancak 500,000 dolar reklam geliri elde eden firma, bu geliri artık 1 ayda elde ederken; tahminlerine göre önümüzdeki dönemde bu gelir 800,000 dolara yaklaşacak.


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lionelmessi99 9 yıl
gerçi yazıda gecen butun fırmalar iyi para kazanıyor.bu kadar free vb. firmalar kurarsak cok iyi olur.
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lionelmessi99 9 yıl
ios adlı firma çok iyi para kazanıyormuş.ben bir türk olarak ülkemizde böyle işlerin cok az oldugunu dusunuyorum.türkiyede bu konular uzerinde bir çalısma olursa ulkemiz baya para kazanır ve sonunda
en zengin avrupa ulkeleri arasına girebiliriz.
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theraptorx 9 yıl
Süper gercekten. Keske Türk firmalarıda küresel bazda böyle isler çıkarsa.
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gun 9 yıl
Müthiş rakamlar gerçekten ben bile bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. O zaman oyunların bedava verilmesinde bir sakınca yok. Bu gelir ile yeni bir çok oyun çıkartılabilir yatırım yapılabilir herşey yapılır.
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bobo.1903 9 yıl
parayı kaldırmışlar.
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Guest 9 yıl

gun

Müthiş rakamlar gerçekten ben bile bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. O zaman oyunların bedava verilmesinde bir sakınca yok. Bu gelir ile yeni bir çok oyun çıkartılabilir yatırım yapılabilir herşey yapılır.


yıllardır pc game adına düşündüğüm şey. keşke olabilse keşke.. sadece bedavalık değil daha da özgün doygun ve kaliteli yapımlar ortaya çıkacak bu sayede. umarım o günleri de görürürüz.
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mehmetmetingülcan 9 yıl
herifler turnayı gözünden vurmuş
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