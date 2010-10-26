Ücretsiz uygulamalardan ne kadar gelir elde edilebilir ?

Her geçen gün artan uygulama sayısıyla kullanıcılar için vazgeçilmez olan AppStore; geliştiricilere kazandırdıklarıyla da iOS'i en cazip platform haline getiriyor. Geliştiriciler; uygulamaların satış fiyatının %70'ine sahip olurken, %30'uysa Apple'a gidiyor. Peki Apple'ın hiçbirşey kazanamadığı ücretsiz uygulamalardan geliştiriciler ne kadar kazanabiliyor ?

iOS'in popüler oyunlarından Paper Toss, Ragdoll Blaster, Harbor Havoc 3D, NinJump ve Buganoids'in yapımcısı Backflip Studios'ın tepe yöneticisi Julian Farrior'ın açıklaması bu sorumuza ışık tutuyor. Farrior'un Mobile Ent'e yaptığı açıklamaya göre; Backflip Studios, ücretsiz uygulamalarda yer alan reklamlardan aylık 500,000 dolar gelir elde ediyor. 47.5 milyon iOS ve 5.5 milyon Android'li cihazlarda olmak üzere 50 milyonu aşkın mobil kullanıcıya uygulamalarıyla ulaşan firma, her geçen gün reklamlardan elde ettiği gelirleri de arttırmayı başarıyor. Mart ayından önceki 6 aylık dönemde ancak 500,000 dolar reklam geliri elde eden firma, bu geliri artık 1 ayda elde ederken; tahminlerine göre önümüzdeki dönemde bu gelir 800,000 dolara yaklaşacak.