Üniversiteli Oldular, Haier Notebook'ları Kaptılar

Haier’in Türkiye distribütörü DataStar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerini Haier notebook ile tanıştırdı. Üniversite ve DataStar arasında yapılan anlaşma ile Üniversite’ye bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler ve öğretim üyelerine Haier notebook hediye edildi.

Haier’in Türkiye distribütörü DataStar, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kullanması için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Haier notebook satışı yaptı. Haier T5Y model notebook’lar üniversiteye yeni giren tüm öğrenciler ile öğretim üyelerine hediye edildi. Böylece İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin yeni öğrencileri Haier ile tanışma olanağı buldu. Öğretime bu yıl başlayan Üniversite, on fakülte yirmi bir bölümden oluşuyor ve bin öğrencisi, yüz seksen yedi öğretim üyesi bulunuyor.

DataStar Genel Müdürü Mehmet Kaplan, Türkiye’de ilk kez Şubat ayında satışa sundukları Haier notebook’ların kısa sürede iyi bir noktaya geldiğini belirterek, “Haier’i bireysel tüketicilerin yanı sıra kurumsal kullanıcıların da tercih ettiği bir marka yapmak istiyoruz. Teknik özellikleri ve fiyatı ile Haier ürünleri kurumsal pazarda giderek artan bir ilgi görüyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi de bunun güzel bir örneği” dedi. Üniversite sürecinin insan yaşamının en önemli bölümlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaplan, “Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin yeni öğrencileri bu önemli sürece adım atarken Haier ile tanıştılar. Geleceğin iş dünyasına şekil verecek olan bu arkadaşlarımızı Haier ile tanıştırdığımız için mutluluk duyuyoruz” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin yeni kaydolan öğrencilere hediye ettiği Haier T5Y model notebook, HDMI desteğinden Bluetooth’a, dahili web kameradan özel tasarımlı klavyesine değin kullanıcılara sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor.

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