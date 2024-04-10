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    Üst üste 10 ay sıcaklık rekoru kırıldı

    Yeni verilere göre Mart ayı, hem hava sıcaklıkları hem de okyanus yüzey sıcaklıkları açısından küresel sıcaklık rekorunun kırıldığı üst üste 10. ay olarak kayıtlara geçti.

    Üst üste 10 ay sıcaklık rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni verilere göre Mart ayı, hem hava sıcaklıkları hem de okyanus yüzey sıcaklıkları açısından küresel sıcaklık rekorunun kırıldığı üst üste 10. ay olarak kayıtlara geçti.

    Avrupa Birliği iklim ajansı Copernicus'a göre, martta küresel ortalama sıcaklık 14,14 santigrat dereceyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı ve 2016'daki bir önceki rekoru bir derecenin onda biri kadar aştı.

    Mart, dünyanın fosil yakıt yakmaya başladığı ve gezegeni ısıtan tehlikeli gazların biriktiği 1800'lerin sonlarına kıyasla 1,68 santigrat daha sıcaktı.

    Martta sıcaklık rekorunun üst üste 10. ayda da kırılması, bilim insanları için endişe verici bir eğilimin habercisi oldu.

    Hazirandan bu yana diğer bazı aylarda daha da aşırı sıcaklıklar yaşanmış ve rekorlar daha büyük farklarla kırılmıştı. Marttaki rekor o kadar istisnai değildi ancak sıcaklıklar sürekli daha yüksek seyretmeye devam ediyor.

    Copernicus'un başkan yardımcısı Samantha Burgess, "Gidişat doğru yönde değil" dedi.

    Son 10 aydır sadece yüzey hava sıcaklıkları değil, küresel okyanus sıcaklıkları da rekor seviyelerde seyrediyor.

    Martta küresel deniz yüzeyi sıcaklığı ortalama 21,07 santigratla kayıtlara geçen en yüksek aylık değere ulaştı ve şubatta kaydedilenden biraz daha yüksekti.

    Bu aşırı sıcaklıkların bir kısmı, Pasifik'in orta kesimlerini ısıtan ve küresel hava modellerini değiştiren doğal ve güçlü iklim koşulu El-Nino'ya bağlanıyor.

    Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Jennifer Francis, "Ancak denizdeki yapay sıcak dalgalarla birleşimi bu rekorları çok nefes kesici hale getirdi" dedi.

    Francis, El Nino'nun zayıflamasıyla birlikte, her ay küresel ortalama sıcaklıkların aşıldığı marjların düşeceğini söyledi.

    İklim bilimciler, bu sıcaklığın büyük bir kısmının kömür, petrol ve doğalgazın yakılmasıyla ortaya çıkan sürekli karbon kirliliğinin yarattığı insan kaynaklı iklim krizine atfedilebileceğinde görüş birliği içinde.

    Francis, "Atmosferdeki sera gazı birikintileri yükselmeyi durdurana kadar gidişat değişmeyecek. Bu da fosil yakıtları yakmayı bırakmamız, ormansızlaşmayı durdurmamız ve gıdalarımızı mümkün olan en kısa sürede daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor."

    Bilim insanı, o zamana kadar daha fazla rekorun kırılacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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