Üst üste 10 ay sıcaklık rekoru kırıldı

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Yeni verilere göre Mart ayı, hem hava sıcaklıkları hem de okyanus yüzey sıcaklıkları açısından küresel sıcaklık rekorunun kırıldığı üst üste 10. ay olarak kayıtlara geçti.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 5 ay önce eklendi

Avrupa Birliği iklim ajansı Copernicus'a göre, martta küresel ortalama sıcaklık 14,14 santigrat dereceyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı ve 2016'daki bir önceki rekoru bir derecenin onda biri kadar aştı.

Mart, dünyanın fosil yakıt yakmaya başladığı ve gezegeni ısıtan tehlikeli gazların biriktiği 1800'lerin sonlarına kıyasla 1,68 santigrat daha sıcaktı.

Martta sıcaklık rekorunun üst üste 10. ayda da kırılması, bilim insanları için endişe verici bir eğilimin habercisi oldu.

Hazirandan bu yana diğer bazı aylarda daha da aşırı sıcaklıklar yaşanmış ve rekorlar daha büyük farklarla kırılmıştı. Marttaki rekor o kadar istisnai değildi ancak sıcaklıklar sürekli daha yüksek seyretmeye devam ediyor.

Copernicus'un başkan yardımcısı Samantha Burgess, "Gidişat doğru yönde değil" dedi.

Son 10 aydır sadece yüzey hava sıcaklıkları değil, küresel okyanus sıcaklıkları da rekor seviyelerde seyrediyor.

Martta küresel deniz yüzeyi sıcaklığı ortalama 21,07 santigratla kayıtlara geçen en yüksek aylık değere ulaştı ve şubatta kaydedilenden biraz daha yüksekti.

Bu aşırı sıcaklıkların bir kısmı, Pasifik'in orta kesimlerini ısıtan ve küresel hava modellerini değiştiren doğal ve güçlü iklim koşulu El-Nino'ya bağlanıyor.

Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Jennifer Francis, "Ancak denizdeki yapay sıcak dalgalarla birleşimi bu rekorları çok nefes kesici hale getirdi" dedi.

Francis, El Nino'nun zayıflamasıyla birlikte, her ay küresel ortalama sıcaklıkların aşıldığı marjların düşeceğini söyledi.

İklim bilimciler, bu sıcaklığın büyük bir kısmının kömür, petrol ve doğalgazın yakılmasıyla ortaya çıkan sürekli karbon kirliliğinin yarattığı insan kaynaklı iklim krizine atfedilebileceğinde görüş birliği içinde.

Francis, "Atmosferdeki sera gazı birikintileri yükselmeyi durdurana kadar gidişat değişmeyecek. Bu da fosil yakıtları yakmayı bırakmamız, ormansızlaşmayı durdurmamız ve gıdalarımızı mümkün olan en kısa sürede daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Bilim insanı, o zamana kadar daha fazla rekorun kırılacağını söyledi.

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