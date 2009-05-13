Uyuyan dev uyanıyor; Alienware'in yeni performans sistemleri geliyor

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Yüksek performans sistemleri üreticisi Alienware, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Bir süre önce Dell çatısı altına giren firma, Allpowerful isimli yeni bir serinin tanıtımlarını yapmaya başladı. Alienware ile özdeşleşen Alien logosunun yer aldığı tanıtımda, yeni sistemler için henüz herhangi bir detay açıklanmazken, firmanın hem dizüstü hem de masaüstü için hazırladığı yüksek performans odaklı yeni sistemlerini duyurmaya hazırlandığı yönündeki ilk sinyaller veriliyor.

1 Haziran'da lanse edilmesi beklenen Allpowerful serisi yeni sistemlerin şimdiden merak uyandırmaya başladığını söyleyebiliriz.

Allpowerful resmi internet sitesi; https://www.allpowerful.com/