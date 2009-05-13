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Uyuyan dev uyanıyor; Alienware'in yeni performans sistemleri geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uyuyan dev uyanıyor; Alienware'in yeni performans sistemleri geliyor
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Yüksek performans sistemleri üreticisi Alienware, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Bir süre önce Dell çatısı altına giren firma, Allpowerful isimli yeni bir serinin tanıtımlarını yapmaya başladı. Alienware ile özdeşleşen Alien logosunun yer aldığı tanıtımda, yeni sistemler için henüz herhangi bir detay açıklanmazken, firmanın hem dizüstü hem de masaüstü için hazırladığı yüksek performans odaklı yeni sistemlerini duyurmaya hazırlandığı yönündeki ilk sinyaller veriliyor.

1 Haziran'da lanse edilmesi beklenen Allpowerful serisi yeni sistemlerin şimdiden merak uyandırmaya başladığını söyleyebiliriz.

Allpowerful resmi internet sitesi; https://www.allpowerful.com/


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ender23 10 yıl
@Gurcellonline
Nedense bu ismi duyunca elimdeki PC nin bir hesap makinasi oldugunu dusunuyorum.
:D:D:D
tüm kalbimle katılıyorum
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Batuist 10 yıl
o kadar para buna bayılana kadar kendim toplarım daha iyi...
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GurcellOnline 10 yıl
Nedense bu ismi duyunca elimdeki PC nin bir hesap makinasi oldugunu dusunuyorum.
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cihangir151 10 yıl
valla geç bile kaldılar notebookların şaha kalktıgı şu dönemde bu firmanın sessiz kalısı zaten epeyce düşündürüyordu ama bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik olsa gerek... bakalım yine ne canavarlar cıkacak
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sinanx 10 yıl
Sanırım notebooklarda GTX280m KULLANILACAK
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sertacaygun 10 yıl
Her seri için adamlar yeni alanadı alıyor... İlginç...
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StreamRolleR 10 yıl
amanın yolu açın TRİ WAY SLI GELİYOR :p
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jay jay justified 10 yıl
Bunlara "uzaylıvari" diyesim geliyor
Çok da güzel uyuyor aslında
Uçuk kaçık sistemler, uzaydan gelmiş gibi
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