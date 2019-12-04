Üzüm kabuklarından buz çözücü solüsyon üretildi

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Kış aylarında donmuş yolları açmak için genellikle tuz olarak bildiğimiz sodyum klorür kullanılır. Çevre için zararlı olan bu kimyasal, asfalta da hasar verdiği gibi araçların kaportalarına da zarar verebiliyor. Ancak Washington State Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, tuzun bu alanda kullanımını sınırlandırmak için bir çalışma başlatmış durumdalar.

Doç. Dr. Xianming Shi ve yüksek lisans öğrencisi Mehdi Honarvar Nazari’den oluşan araştırma ekibi, üzüm kabuklarının kullanıldığı bir yöntemin buz çözme işinde tuza alternatif oluşturabileceğini bulmuşlar. Üzüm kabuklarının parçalarına ayrılmasını sağlayan bir doğal mayalanma ve kimyasal ayrışma yönteminden faydalanan ekip, bu sayede atık oluşturmadan buz çözme kabiliyetine sahip fosfat, amin ve amid gibi organik bileşenler elde etmiş.

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Laboratuvar ortamında yapılan testlerde ise söz konusu bileşenleri içeren buz çözücü solüsyonun hem sodyum klorür bazlı çözümlere gere daha hızlı buz çözdüğü hem de beton ve asfalt gibi malzemelere çok daha az zarar verdiği tespit edilmiş. Araştırma ekibinin bulduğu solüsyonun su kaynaklarına karışması halinde yaratacağı kirlilik oranının da benzer şekilde düşük olduğu belirtiliyor.

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Üniversite kaynaklarına göre buz çözücü olarak kullanılan solüsyonda bulanan bileşenlerin şakıyık, şeker pancarı ve karahindiba yaprakları ile elma posasından da elde edilebilme imkânı bulunuyor.

Araştırma sonuçları, Journal of Materials in Civil Engineering dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/environment/grape-skins-de-icer/