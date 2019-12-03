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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm

    Arızalı ya da zarar görmüş elektrikli araç pillerinin nakliyesi oldukça pahalı ve sancılı bir süreç. Bu sorunları aşmak isteyen araştırmacıların imdadına, sıvı nitrojen yetişmiş gibi görünüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm
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    Elektrikli araçlarda kullanılan piller, kullanıcı hatası veya yol şartları gereği zarar görebiliyor ya da üretim aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı arızalı olarak piyasaya sürülebiliyor. Böyle bir durumda geri dönüşüm ya da imha sürecine alınması gereken pillerin nakliyesi ise oldukça maliyetli. Zira nakliye sırasında ısıl sürüklenme adı verilen ve pilin depoladığı enerjiyi bir anda boşaltarak ani ısı yükselmesine neden olan bir durumla karşılaşılabilme durumu söz konusu. Isıl sürüklenme halinde ise pilin patlama ya da ateş alma ihtimali bulunuyor.

    Barındırdıkları potansiyel tehlikeler sebebiyle arızalı pillerin patlamaya dayanıklı özel kutularda taşınması gerekiyor. İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılara göre bu tür bir nakliye yöntemi oldukça pahalı. Tesla arabalarda kullanılan pillerden bir tanesini taşımak için kullanılması gereken bir kutunun yaklaşık 11 bin dolar olduğunu ifade eden araştırmacılar, nakliye esnasında kullanılacak kutu için Birleşmiş Milletler’e (BM)  ayrıca akreditasyon bedeli ödenmesi gerektiğini belirtmiş. Söz konusu işlem için BM’ye ödenmesi gereken tutar da yaklaşık 11 bin dolar.

    Ayrıca Bkz. "Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak"

    Toplamda 20 bin dolardan fazla tutan işleme alternatif olacak bir yöntem bulmaya çalışan araştırmacıların imdadına ise sıvı nitrojen yetişmiş. Jaguar Land Rover’da görev yapan mühendislerin de katkı sunduğu çalışmada, sıvı nitrojen kullanılarak plastik bir kutu içinde ani bir şekilde dondurulan pillerin bu haliyle 2 hafta süreyle saklanabildiği görülmüş.

    Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm
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    Donuk haldeyken çiviyle delik açılan pillerde herhangi bir patlama ya da alev alma durumuna rastlanmazken tekrar çözdürülen pillerde ise kapasite sorunu yaşanmadığı tespit edilmiş. Nakliye esnasında pillerin -35 santigrat derecelik sabit bir ısıda tutulması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, bu işlem için bir miktar elektrik ihtiyacı ve yaklaşık 250 dolar tutarında kutu maliyeti tespit etmiş.

    Oldukça ucuz olan bu yöntem kapsamında konuşan ekip üyesi Dr. Thomas Grandjean, “arızalı ya da zarar görmüş pilleri nakletmek hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Ancak üniversitemizce bulunan yöntem sayesinde binlerce pound tasarruf etmek ve elektrikli araç üreticilerinin daha da sürdürülebilir olmalarına yardım etmek mümkün.” ifadelerini kullanmış. Bulunan yöntemin yakın bir tarihte uygulamaya konması bekleniyor.



    https://newatlas.com/energy/freezing-faulty-ev-batteries/ Yorum Yaz
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    alito 1 hf. en beğenilen
    Bizim "yerli ve pilli" arabanın daha tekeri yok, elin oğlu pil nakliyesi derdine düşmüş.
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    alemdar1933 1 hf.
    ?????? vala çok komik oldu bu yerli oto işi kim neresinden tutsa elinde kalacak gibi
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    dere.beyi 1 hf.
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    alito 1 hf. en beğenilen
    Bizim "yerli ve pilli" arabanın daha tekeri yok, elin oğlu pil nakliyesi derdine düşmüş.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    infom@n 1 hf. alito
    Gelir şimdi kandırıkçıların beleş avukatları.
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