Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı

Ve AMD-ATi'nin bir süredir merakla beklenen Radeon HD 4890 modeli nihayet göründü. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyurduğu Radeon HD 4830 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelleri sonrasında masaüstü için herhangi bir yeni model duyurusu yapmayan firma uzun süren sessizliğini rakibi Radeon HD 4890 modeliyle bozmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerini kullanıma sunan Nvidia'dan sonra şimdi sıra AMD-ATi cephesinde. Nisan ayının ilk haftasında pazara sunulması planlanan yeni modeliyle firma, Radeon HD 4870'in başarısını bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

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Yılın ikinci çeyreğini yüksek performans segmentine yönelik yeni bir model ile selamlaya hazırlanan AMD-ATi, Radeon HD 4890'ı, an itibariyle kullanıcılarla buluşturduğu tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 4870'in yerine konumlandıracak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç vereceği belirtilen Radeon HD 4890 modelinin teknik özellikleri de son günlerin cevabı merak edilen popüler soruları arasında yer alıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 4890 modelini yerini alacağı Radeon HD 4870'den genel hatları itibariyle sahip olduğu daha yüksek çalışma frekansı ayıracak gibi görünüyor.

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Açıklanan detaylara göre Radeon hd 4890, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve versiyonuna göre 512MB/1GB GDDR5 hatta bellek kapasitesine sahip olması beklenirken, yeni yeni Radeon HD 4870 modelinde de gündeme gelen 2GB GDDR5 bellek kullanımı, lansmanını takiben Radeon HD 4890 için de söz konusu olabilir zira rakip cephede GeForce GTX 260'ın 1792MB GDDR3, GeForce GTX 285'in ise 2GB GDDR3 bellek versiyonlarına son günlerde sıkça tanık olmaya başladık. "Superclocked RV770" olarak ta ifade edilen Radeon HD 4890, yerini alacağı modelden daha yüksek saat hızları ile ayrılacak.

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ATi Radeon HD 4890'ın grafik işlemci çalışma frekansı 850MHz, bellek saat hızları ise 3900MHz olarak belirlenmiş. HD 4870 modeline kıyasla GPU hızı %13 arttırılan ekran kartının bellek hızı da HD 4870'e kıyasla 300MHz arttırılmış durumda. HD 4870 modeline güç verecen RV770 GPU'su ile aynı mimariyi paylaştığı iddia edilen RV790 için saat hızı arttırımına yönelik girişimlere ek olarak çalışma verimliliğini arttırıcı bir takım değişiklikler yapılmış olabileceği de gündeme getiriliyor. Bu konuya dayanak olarak HD 4800 serisinin lansmanında yaklaşık bir yıl sonra sadeyace hızı arttırılan bir modelin hedefleniyor olamayacağı gösteriliyor.

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Resimlerden de anlaşılabileceği üzere tasarım özellikleri açısından yerini alacağı Radeon HD 4870 ile oldukça benzer olan ekran kartında çift slot soğutucu kullanılmış. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal video hızlandırma özelliğine de sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda birden fazla ekran kartıyla Crossfire kurulumunun gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Resmi lansmanının 6 veya 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen HD 4890 modelinin 250$'ın altında bir fiyatla pazara sunulması beklenirken Nvidia da rakibinin girişimlerine GeForce GTX 275 modeliyle yanıt vermeye hazırlanıyor.