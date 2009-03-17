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Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı

AMD-ATi'nin bir süredir merakla beklenen HD 4890 modeli gün ışığına çıktı. RV790 GPU'sunu kullanan kartın ilk görüntüleri ve teknik özellikleri!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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99
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD-ATi'nin bir süredir merakla beklenen Radeon HD 4890 modeli nihayet göründü. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyurduğu Radeon HD 4830 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelleri sonrasında masaüstü için herhangi bir yeni model duyurusu yapmayan firma uzun süren sessizliğini rakibi Radeon HD 4890 modeliyle bozmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerini kullanıma sunan Nvidia'dan sonra şimdi sıra AMD-ATi cephesinde. Nisan ayının ilk haftasında pazara sunulması planlanan yeni modeliyle firma, Radeon HD 4870'in başarısını bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı
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Yılın ikinci çeyreğini yüksek performans segmentine yönelik yeni bir model ile selamlaya hazırlanan AMD-ATi, Radeon HD 4890'ı, an itibariyle kullanıcılarla buluşturduğu tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 4870'in yerine konumlandıracak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç vereceği belirtilen Radeon HD 4890 modelinin teknik özellikleri de son günlerin cevabı merak edilen popüler soruları arasında yer alıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 4890 modelini yerini alacağı Radeon HD 4870'den genel hatları itibariyle sahip olduğu daha yüksek çalışma frekansı ayıracak gibi görünüyor.

Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı
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Açıklanan detaylara göre Radeon hd 4890, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve versiyonuna göre 512MB/1GB GDDR5 hatta bellek kapasitesine sahip olması beklenirken, yeni yeni Radeon HD 4870 modelinde de gündeme gelen 2GB GDDR5 bellek kullanımı, lansmanını takiben Radeon HD 4890 için de söz konusu olabilir zira rakip cephede GeForce GTX 260'ın 1792MB GDDR3, GeForce GTX 285'in ise 2GB GDDR3 bellek versiyonlarına son günlerde sıkça tanık olmaya başladık. "Superclocked RV770" olarak ta ifade edilen Radeon HD 4890, yerini alacağı modelden daha yüksek saat hızları ile ayrılacak.

Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 4890'ın grafik işlemci çalışma frekansı 850MHz, bellek saat hızları ise 3900MHz olarak belirlenmiş. HD 4870 modeline kıyasla GPU hızı %13 arttırılan ekran kartının bellek hızı da HD 4870'e kıyasla 300MHz arttırılmış durumda. HD 4870 modeline güç verecen RV770 GPU'su ile aynı mimariyi paylaştığı iddia edilen RV790 için saat hızı arttırımına yönelik girişimlere ek olarak çalışma verimliliğini arttırıcı bir takım değişiklikler yapılmış olabileceği de gündeme getiriliyor. Bu konuya dayanak olarak HD 4800 serisinin lansmanında yaklaşık bir yıl sonra sadeyace hızı arttırılan bir modelin hedefleniyor olamayacağı gösteriliyor.

Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı
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Resimlerden de anlaşılabileceği üzere tasarım özellikleri açısından yerini alacağı Radeon HD 4870 ile oldukça benzer olan ekran kartında çift slot soğutucu kullanılmış. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal video hızlandırma özelliğine de sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda birden fazla ekran kartıyla Crossfire kurulumunun gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Resmi lansmanının 6 veya 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen HD 4890 modelinin 250$'ın altında bir fiyatla pazara sunulması beklenirken Nvidia da rakibinin girişimlerine GeForce GTX 275 modeliyle yanıt vermeye hazırlanıyor.


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kohan 10 yıl
ati HD 4890 beklediğimden çok daha iyi fark yaratan bir kart oldu.Ati deki Arge kanımca işini iyi yaptı. 4870 oc li olsa dahi 4890 performansını geçip genelde daha iyi grafik çizemez..Kart masaüstünde az güç tüketiyor 4870 e göre bu önemli. 4890 ın oc performansı az güç tüketimi ve Cadocx ' un da deiği gibi saathızlarını verimli kullanması gerçekten çok güze lbir gelişme. Biraz fiyatlardaki dalgalanma kendini dinginliğe bırakırsa almayı düşündüğüm kart bu kart.
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emre350z 10 yıl
@CoreXXX +1
bunlar anlamaz dostum yorma kendini
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ahrimar 10 yıl
4850x2 varken 4900un anlamı yok. 4900x2 bence piyasaya çıkmalı aksi halde gf295 alınır ...
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Murjuk 10 yıl
işte benim 4890 skorum:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

şaka şaka 4870 tabiki
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mamad 10 yıl
Belki de nvidia'yı oyalama taktiğidir. Baksanıza nvidia ati'nin öne geçtiği dönemlerde hep yeni kartlarla onu geride bırakmaya çalışmıştır. Yani rekabeti artırmaya yönelik bir hareket olabilir. Aslında bu kart değilde performans liderliği için bu gpu'nun çiftini taşıyan x2 modeli çıkarılırsa nvidia tekrar kolları sıvayabilir. Tam o sırada ati hd5xxx serisi ile bombayı patlatabilir. Olmayacak şey değil!
Komplo teorisi gibi oldu yav!! :D
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fatıhbrck 10 yıl
beyler ıstedıgınız kdr oc yapın hd4890 nın performac sı alamazzsınız dx11 warmıs
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ayhanjan 10 yıl
kart bir çıksında test leri görelim yaa....
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RevidaL 10 yıl
@demircibu , bu haber sana
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Anektot 10 yıl
Evt kartı alıyonuzda ne yapiyonuz gene cs gene ko gene col4 yada col5 yani oyunlar ayni nerde farkını anlıcaniz: bence gerek yok aklıcı bi şekilde oynuyonmu oyununu yeter
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Wilson Fisk 10 yıl
9801 gpu score yuksek degil 17341 islemci puanina gore.o islemci puani bende olsa ben de alirim 9800 hatta gecermisim update.bence shader farki filan yok resmen 4870 oc edition.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


x3 720 3.8 ghz 4870 850/1090
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abdullahors84 10 yıl
Ya 3d mark falan fasa fiso ya. istedikleriniz oyunlarda ve başka platformlarda alabiliyorsanız hiç gerek yok ati nvdia tartışmasına. Birde 3870 ten pek farkı olacağını pek düşünmüyorum. Gözle görülür farklar 9600 Xt lerden bu zamana geldiğimizde geçen zaman kadar zaman geçmeli ki o zaman yeni bir şeyler bekleyelim. ya ne kadar büyük bir fark bekliyoruz ki acaba. 1950 XT ler bile şu an oldukca iyi performans vermekte. Çok üst düzey olmasada artık. tabiki HD 4890 çok bariz farklı olmayacak. sanki Nvdia çok büyük işlermi çıkaıyor. Parası olan habire yeni kart alıp test yapsın. Ancak kartlar test yapmak için yapılmuıyor:)
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KANUNI61 10 yıl
bence burdaki bazı arkadaşlara cok fala bu kart ve emimin bu arkadaşlar fx5200 kullanıyorlardır
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leop 10 yıl
Orjinalden alıntı: KANUNI61

bence burdaki bazı arkadaşlara cok fala bu kart ve emimin bu arkadaşlar fx5200 kullanıyorlardır


ve genelde bu kartlari kullananlar onemli bir seymis ki phsyx mis cudaymis demekten de bikmiyorlar ve her zaman ki komik duruma dusuyorlar.

mesela bu bahsettigim arkadaslar 3dmark vantage dan inadina disable ppu yapmayip su kadar puan aldim diyip komik duruma dusen arkadaslarla ayni gruptalar.

nvidia ati nin cuda physx lisanslarini almasini istiyor ama ati kabul etmiyor.

bu ozellikler eger kullanilacak populer olucak teknolojiler olursa zaten ati parasini odeyip lisansina sahip olur.

ama ati nin su an bunu yapmasina gerek yok cunku havok u var.

ayrica bu konu haricinde 4870 kullanmis olanlar kartin 800 gpu hiziyla default hali arasindaki farki bilirler. 4890 da ise 850 - 900 gibi bir deger konusuluyor. 4890`nin nvidia nin kartlarini her zaman ki gibi 9700 pro dan beri tekrar tekrar tokatladigini gormek guzel olucak. 4890 x2 (4995 mi olucak tam emin degilim) de liderlik koltuguna tekrar oturdugunda hala cuda si yok phsyxi yok diye konusurlar.

ya forumda 4870x2 sahibi olup BU KART COK ISINIYOR ben auto da birakmiyim kendim fan hizini ayarlayayim e oyle yapincada cok gurultu oluyor diyip karti satip sonrada karta laf eden cahiller var. ya kartin max calisma isisi 120 mi 125 mi ne adam kart idle da yuzde 7 ila 13 arasi fan hizinda 70 80 derece de duruyor diye karta laf atiyor. sonra gidip cuda phsyx diyor. gtx 295 nf 200 yongasini kullaniyor bu yonganin sli la alakasi yok diyor. bu tipler oldugu surece tartisma yapmak, bilgi ve fikir alisverisinde bulunmak gercekten zor.

ayrica gtx295 icin de bir seyler soylemek istiyorum. biliyorsunuz gtx 295 4870x2 den tam 6 ay sonra cikti. ve forumdaki komik arkadaslar helal be gecti x2 yi dediler. gecmeyecekte napicak. 6 ay da nvidia kendisini ezen karti gecemeyecekse kapatsin dukkani zaten. 6 ay calisip yaptiklari kartin 4870x2 den ne kadar hizli oldugu da tartisma konusu. tamam performans lideri 1900*1200 cozunurluk ve altinda. ama sadece bu kadar. 6 ay calisip 4870x2 sadece bu cuzi farki atabiliyorsa ben nvidia yi degil ati yi tebrik ederim cunku 6 ay once satin alinmis kart su an hala en iyi 2 karttan biri. daha yuksek cozunurluklerde gtx 295 in tikanip 4870x2 ye gecilmesi de ayri bir konu ki bildiginiz gibi nvidia da buna bir cevap hala vermedi. performans lideri kart yuksek cozunurlukte 2. lige dusuyor. nvidia alicak olsam gtx 295 yerine direk yeni cikan 285 lerden alirim. param olursa da yanina 2. yi cakarim. bu kriz ortamindaysa yapilmasi gereken 4830 crossfire.

bunlarin disinda direct x11 oncesi son bi ganimet daha yapalim dusuncesinden sonuna kadar igreniyorum. ama unutmayin ki bunun allahini senelerdir nvidia yapiyor.
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