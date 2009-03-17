Ve ATi Radeon HD 4890 gün ışığına çıktı

Ve AMD-ATi'nin bir süredir merakla beklenen Radeon HD 4890 modeli nihayet göründü. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyurduğu Radeon HD 4830 ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modelleri sonrasında masaüstü için herhangi bir yeni model duyurusu yapmayan firma uzun süren sessizliğini rakibi Radeon HD 4890 modeliyle bozmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerini kullanıma sunan Nvidia'dan sonra şimdi sıra AMD-ATi cephesinde. Nisan ayının ilk haftasında pazara sunulması planlanan yeni modeliyle firma, Radeon HD 4870'in başarısını bir adım ileri taşımayı hedefliyor.
Yılın ikinci çeyreğini yüksek performans segmentine yönelik yeni bir model ile selamlaya hazırlanan AMD-ATi, Radeon HD 4890'ı, an itibariyle kullanıcılarla buluşturduğu tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 4870'in yerine konumlandıracak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç vereceği belirtilen Radeon HD 4890 modelinin teknik özellikleri de son günlerin cevabı merak edilen popüler soruları arasında yer alıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Radeon HD 4890 modelini yerini alacağı Radeon HD 4870'den genel hatları itibariyle sahip olduğu daha yüksek çalışma frekansı ayıracak gibi görünüyor.
Açıklanan detaylara göre Radeon hd 4890, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve versiyonuna göre 512MB/1GB GDDR5 hatta bellek kapasitesine sahip olması beklenirken, yeni yeni Radeon HD 4870 modelinde de gündeme gelen 2GB GDDR5 bellek kullanımı, lansmanını takiben Radeon HD 4890 için de söz konusu olabilir zira rakip cephede GeForce GTX 260'ın 1792MB GDDR3, GeForce GTX 285'in ise 2GB GDDR3 bellek versiyonlarına son günlerde sıkça tanık olmaya başladık. "Superclocked RV770" olarak ta ifade edilen Radeon HD 4890, yerini alacağı modelden daha yüksek saat hızları ile ayrılacak.
ATi Radeon HD 4890'ın grafik işlemci çalışma frekansı 850MHz, bellek saat hızları ise 3900MHz olarak belirlenmiş. HD 4870 modeline kıyasla GPU hızı %13 arttırılan ekran kartının bellek hızı da HD 4870'e kıyasla 300MHz arttırılmış durumda. HD 4870 modeline güç verecen RV770 GPU'su ile aynı mimariyi paylaştığı iddia edilen RV790 için saat hızı arttırımına yönelik girişimlere ek olarak çalışma verimliliğini arttırıcı bir takım değişiklikler yapılmış olabileceği de gündeme getiriliyor. Bu konuya dayanak olarak HD 4800 serisinin lansmanında yaklaşık bir yıl sonra sadeyace hızı arttırılan bir modelin hedefleniyor olamayacağı gösteriliyor.
Resimlerden de anlaşılabileceği üzere tasarım özellikleri açısından yerini alacağı Radeon HD 4870 ile oldukça benzer olan ekran kartında çift slot soğutucu kullanılmış. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal video hızlandırma özelliğine de sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda birden fazla ekran kartıyla Crossfire kurulumunun gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Resmi lansmanının 6 veya 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen HD 4890 modelinin 250$'ın altında bir fiyatla pazara sunulması beklenirken Nvidia da rakibinin girişimlerine GeForce GTX 275 modeliyle yanıt vermeye hazırlanıyor.
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bunlar anlamaz dostum yorma kendini
Komplo teorisi gibi oldu yav!! :D
x3 720 3.8 ghz 4870 850/1090
ve genelde bu kartlari kullananlar onemli bir seymis ki phsyx mis cudaymis demekten de bikmiyorlar ve her zaman ki komik duruma dusuyorlar.
mesela bu bahsettigim arkadaslar 3dmark vantage dan inadina disable ppu yapmayip su kadar puan aldim diyip komik duruma dusen arkadaslarla ayni gruptalar.
nvidia ati nin cuda physx lisanslarini almasini istiyor ama ati kabul etmiyor.
bu ozellikler eger kullanilacak populer olucak teknolojiler olursa zaten ati parasini odeyip lisansina sahip olur.
ama ati nin su an bunu yapmasina gerek yok cunku havok u var.
ayrica bu konu haricinde 4870 kullanmis olanlar kartin 800 gpu hiziyla default hali arasindaki farki bilirler. 4890 da ise 850 - 900 gibi bir deger konusuluyor. 4890`nin nvidia nin kartlarini her zaman ki gibi 9700 pro dan beri tekrar tekrar tokatladigini gormek guzel olucak. 4890 x2 (4995 mi olucak tam emin degilim) de liderlik koltuguna tekrar oturdugunda hala cuda si yok phsyxi yok diye konusurlar.
ya forumda 4870x2 sahibi olup BU KART COK ISINIYOR ben auto da birakmiyim kendim fan hizini ayarlayayim e oyle yapincada cok gurultu oluyor diyip karti satip sonrada karta laf eden cahiller var. ya kartin max calisma isisi 120 mi 125 mi ne adam kart idle da yuzde 7 ila 13 arasi fan hizinda 70 80 derece de duruyor diye karta laf atiyor. sonra gidip cuda phsyx diyor. gtx 295 nf 200 yongasini kullaniyor bu yonganin sli la alakasi yok diyor. bu tipler oldugu surece tartisma yapmak, bilgi ve fikir alisverisinde bulunmak gercekten zor.
ayrica gtx295 icin de bir seyler soylemek istiyorum. biliyorsunuz gtx 295 4870x2 den tam 6 ay sonra cikti. ve forumdaki komik arkadaslar helal be gecti x2 yi dediler. gecmeyecekte napicak. 6 ay da nvidia kendisini ezen karti gecemeyecekse kapatsin dukkani zaten. 6 ay calisip yaptiklari kartin 4870x2 den ne kadar hizli oldugu da tartisma konusu. tamam performans lideri 1900*1200 cozunurluk ve altinda. ama sadece bu kadar. 6 ay calisip 4870x2 sadece bu cuzi farki atabiliyorsa ben nvidia yi degil ati yi tebrik ederim cunku 6 ay once satin alinmis kart su an hala en iyi 2 karttan biri. daha yuksek cozunurluklerde gtx 295 in tikanip 4870x2 ye gecilmesi de ayri bir konu ki bildiginiz gibi nvidia da buna bir cevap hala vermedi. performans lideri kart yuksek cozunurlukte 2. lige dusuyor. nvidia alicak olsam gtx 295 yerine direk yeni cikan 285 lerden alirim. param olursa da yanina 2. yi cakarim. bu kriz ortamindaysa yapilmasi gereken 4830 crossfire.
bunlarin disinda direct x11 oncesi son bi ganimet daha yapalim dusuncesinden sonuna kadar igreniyorum. ama unutmayin ki bunun allahini senelerdir nvidia yapiyor.