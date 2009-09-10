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Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
55,8b
1
171
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı
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AMD-ATi'nin kullanıcılar tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım sona eriyor. Bugün yapılacak uluslararası tanıtım etkinliği ile firma, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli yeni modellerinin üzerindeki örtüyü kaldıracak. Düzenlenecek etkinlik kapsamında, Cypress kod adını taşıyan RV870 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin tanıtılması beklenirken, resmi duyurudan önce Radeon HD 5870 modeline ait görseller de gün ışığına çıktı.

5GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek ile geleceği belirtilen Radeon HD 5870, AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en uzun modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Mühendislik örneği olmasından dolayı tasarım anlamında oldukça sade bir yapıya sahip olan kart, zengin bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor zira kartın üzerinde iki adet DVI konnektörü ile birlikte DisplayPort ve HDMI ara birimlerine de destek sunuluyor. Yüksek hızlı bellek yongaları ve VRM biriminin soğutulması için arka plaka kullanılan mühendislik örneği model ayrıca Siyah renkli PCB kullanıyor.

AMD-ATi'nin performans segmentindeki yeni temsilcisi Radeon HD 5870'in bir alt model olan Radeon HD 5850 ile birlikte gün içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı
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Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı
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Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı
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DoNotClick 10 yıl
dark_town

gercekmi bilmiyorum ama bir arkadasin dedigine gore de asil 5870 in muh ornegi olmayanin bul oldugunu soyluyorlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bur kartlar gelecek vaad ediyor gibi ama isin garip yani gpu nun boyutu gitttikce kuculurken ne hikmetse kartin boyutu buyuyor

Malzemeyi bol tuttuk demek için kartı büyük yapıyorlar
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aykutx 10 yıl
Bu ne yahu anakart gibi vga
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Guest-BE7EF0688 10 yıl
Radeon HD 5870 Eyefinity modeli hangi kullanıcılar için acaba arkadaşlar miniport derken lcd ekran bağlanmıyormu bu karta
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IgorStravinsky 10 yıl
4970 ne be



4890 hocam o
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OlcaytoHun 10 yıl
Sonuçta kartların gerçek performansları yakında icik cıcık edilip ortaya konur. Biraz sabır. Onu bunu bilmem de kartın tasarımı gerçekten hoşuma gitti. Özellikle, o arka plaka Nvidia'nın ilk gtx260 ve 280 serisinden beri aşık olduğum bir nesneydi. Bu sefer bunu, Nvidia yerine Ati'nin yapması çok hoşuma gitti çünkü Nvidia'yı çok sayarım ama pek sevmem. O arka plaka, kartı hem şık hem de bir bütün olarak sağlam gösteriyor. Zaten bu fiyat kategorisindeki kartların arka yüzlerinin öyle allaha emanet edilmiş olmasını hiç zaman anlayamadım.
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sertacaygun 10 yıl
Acil olarak bu sade ve tipsiz yapıyı Palit üretimi olarak görmek istiyorum; Şık ve dışa dönük olarak...
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TiesTorN 10 yıl
GTX285 SLI ayarında sanırım bu kart
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hotmail_hotmail 10 yıl
pardon arkadaşlar ben anasayfadan baktığım için öyleymiş. forumdaki konuyu açınca herşey çok net.
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hotmail_hotmail 10 yıl
@Y.E.K
resim görünmüyor. hatta mesaj içinde verilen hiç bir resim linki çalışmıyor bende.
Sizler görebiliyor musunuz?
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_AMADEUS_ 10 yıl

hotmail_hotmail

@Y.E.K



resim görünmüyor. hatta mesaj içinde verilen hiç bir resim linki çalışmıyor bende.



Sizler görebiliyor musunuz?


Bende gözüküyor..
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hardware wizard 10 yıl
oh ohh cıksın da bu konuşmalarda bir son bulsun sıkıldım :)
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IgorStravinsky 10 yıl
En çok merak ettiğim olay, Mobility Radeon HD 5670. Şu andaki çoğu oyunu bu sayede laptoplarda çok rahat oynayacaz galiba


@hserdark

Kimse TR'de diye bi tabir kullanmamış.
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feyt180 10 yıl
Bence en iyisi bekleyip görmek, acele etmemek lazım
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ihlemur 10 yıl
daha ortada bir foto ve belirsiz bilgiler varken konu 3 sayfa olmuş kart hakkında beklentiler çok yüksek
umarım ati sevenlerini mahçup etmez
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