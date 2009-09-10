Ve ATi Radeon HD 5870 gün ışığına çıktı

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AMD-ATi'nin kullanıcılar tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için geri sayım sona eriyor. Bugün yapılacak uluslararası tanıtım etkinliği ile firma, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli yeni modellerinin üzerindeki örtüyü kaldıracak. Düzenlenecek etkinlik kapsamında, Cypress kod adını taşıyan RV870 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinin tanıtılması beklenirken, resmi duyurudan önce Radeon HD 5870 modeline ait görseller de gün ışığına çıktı.

5GHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek ile geleceği belirtilen Radeon HD 5870, AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en uzun modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Mühendislik örneği olmasından dolayı tasarım anlamında oldukça sade bir yapıya sahip olan kart, zengin bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor zira kartın üzerinde iki adet DVI konnektörü ile birlikte DisplayPort ve HDMI ara birimlerine de destek sunuluyor. Yüksek hızlı bellek yongaları ve VRM biriminin soğutulması için arka plaka kullanılan mühendislik örneği model ayrıca Siyah renkli PCB kullanıyor.

AMD-ATi'nin performans segmentindeki yeni temsilcisi Radeon HD 5870'in bir alt model olan Radeon HD 5850 ile birlikte gün içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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