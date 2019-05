Ve DirectX 11 dizüstüne geldi; İşte ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi

ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını duyurmaya başlayan ve bugün itibariyle dünyanın en hızlı çözümü de olmak üzere beş yeni modeli pazarda olan AMD, yine bir ilke imza atıyor ve DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını pazara sunuyor. Nvidia tarafında henüz herhangi bir DirectX 11 çözümünün sunulmadığı pazarda, AMD yeni duyuracağı GPU'lar ile birlikte hem masaüstü hem de mobil pazarda satış rakamlarını arttırmayı ve pazardan daha fazla kapmayı hedefliyor. Dizüstü bilgisayar pazarında satışların sürekli artması ve farklı fiyat segmentleri için yüksek performanslı modellerin arka arkaya pazara sunulması, ekran kartı üreticilerinin iştahını kabarmış durumda. Mobil pazarın son birkaç yılında Nvidia'nın ciddi bir ağırlığı gözlemlenirken, Mobility Radeon HD 4000 serisiyle çıkışa geçen ve 2009 sonu itibariyle pazar payını %60'a çıkarmayı başardığı söylenen AMD, DirectX 11 destekli Mobility HD 5800 serisiyle fark yaratmayı hedefliyor.

AMD dizüstü bilgisayarlar için farklı segmentlere özel çok sayıda yeni DirectX 11 çözümü hazırlamış durumda. Bir önceki jenerasyona kıyasla %30 civarında performans artışı vaat eden yeni Mobility Radeon HD 5000 serisi, önemli yeniliklerle birlikte geliyor ki bunlardan ilki 40nm üretim teknolojisinin yaygınlaşması. Hatırlanacağı üzere AMD ilk defa geçtiğimz Mart ayında Mobility Radeon HD 4860 modeliyle birlikte 40nm üretim teknolojisine geçtiğini açıklamış ve hemen arkasında Mayıs ayında masaüstü sistemler için hazırladığı Mobilty Radeon HD 4770 modelini pazara sunmuştu. DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisinde 40nm üretim teknolojisi yaygınlaşıyor ve serinin tamamında kullanılıyor. İleri fabrikasyon süreci sayesinde artan transistör sayısı ve daha yüksek performans değerlerine rağmen zar boyutunu küçülten ve güç tüketimini aşağı çekerek enerji verimliliğinde çıtayı yukarı taşımayı başaran AMD, GDDR5 bellek teknolojisini de yeni GPU'larla birlikte yaygınlaşlaştırmayı planlıyor.

Masaüstü sistemler için hazırladığı ATi Radeon HD 4800 serisiyle birlikte yine endüstride ilk defa GDDR5 bellek teknolojisini kullanmaya başlayan AMD, DirectX 11 destekli modelleriyle daha dizüstü bilgisayarlarda da GDDR5 bellek teknolojisinin yüksek frekans avantajından faydalanmayı planlıyor. Her saat vuruşu için 4-bit data yollayabilen bu sayede GDDR3 ve öncesindeki jenerasyonlara göre daha yüksek performans sergileyebilen üstelik tüm bunları daha düşük çalışma geriliminde başaran GDDR5 için şu anki tek handikap kısmen daha yüksek maliyetler. Ancak AMD'den gelen bilgilere göre firma bu sorunu üreticilere farklı seçenekler sunarak aşma yoluna gidecek zira üst seviyedeki Mobility Radeon HD 5870'ten giriş sınıfındaki Mobility Radeon HD 5400 serisine kadar tüm modellerde hem GDDR5 hem de GDDR3 seçeneği sunulacak. Konu mobil ve gündem dizüstü bilgisayarlar olduğu için AMD, güç tüketimi için de bazı açıklamalar da bulundu ve yeni modellerin güncellemelerle geldiğini belirtti.

Dizüstü bilgisayarlarda yüksek performans kadar pil süresi de çok önemli. ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi termal karakteristik anlamında bir önceki jenerasyondan çok da farklı olmasa da arka planda önemli güncellemeler yapıldığı belirtiliyor. AMD'den gelen bilgilere göre hem çekirdek hem de bellek hız ölçeklendirmesinde ciddi geliştirimeler yapıldığı, bu sayede güç gereksinimde kazanımlar sağlandığı bildiriliyor. Tam yük altında olmasa bile özellikle bekleme durumunda bir önceki jenerasyona göre daha az güç çektiği belirtilen DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarının, performans/watt karşılaştırmasında dört kata kadar daha yüksek başarım sundukları açıklandı. Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Hybrid grafik alt yapısına sahip dizüstü bilgisayar modelleri için de yenilikler sunuyor. Entegre GPU ve harici GPU arasındaki geçiş dengesi daha iyi olduğu için Nvidia, üst seviye notebook'larda daha fazla tercih ediliyordu ancak AMD, Mobility 5000 serisi ile durumu değiştirmek istiyor.

DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi ile birlikte AMD, entegre grafik yongası ve harici ekran kartı arasında anahtarlama süreceinin, dizüstü bilgisayar üreticisinin donanımsal uygulamalarına bağlı olarak %30-%40 oranında daha hızlı gerçekleşebildiğini belirtiyor. Windows 7'nin farklı ekran kartı sürücülerini aynı anda kullandırabilmesi sayesinde özellikle üst seviye notebook'larda zamanla yaygınlaşması beklenirken Hybrid uygulamalar için Mobility Radeon HD 5000 serisi ile mevcut pazar dengelerini lehine değiştirmek isteyen AMD'nin bu ne derece yapabileceğini ise zamanla göreceğiz. ATi Mobility Radeon HD 5000 serisiyle gelen güncellemelere kısaca değindikten sonra şimdi gelin hep birlikte DirectX 11 destekli yeni GPU'ları model bazında değerlendirelim ve teknik özelliklerini masaya yatıralım. Farklı ihtiyaçlar için farklı özelliklere sahip mobil GPU'lar hazırlayan AMD, DirectX 11 çözümlerini ultra-ince, orta segment, performans ve üst seviye oyun olmak üzere dört kategoride topluyor.

Tahmin edilebileceği üzere AMD'nin yeni amiral gemisi Mobility Radeon HD 5800 serisi olacak. Endüstrinin en hızlı mobil GPU'su olarak lanse edilen yeni GPU'lar aynı zamanda endüstrinin 1 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen ilk mobil GPU çözümleri olarak lanse ediliyor. En yüksek çözünürlükte en yüksek kalite ayarlarıyla mobil oyun deneyimi yaşatacak olan GDDR5 bellekli Mobility Radeon HD 5800 serisi aynı zamanda Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyacak ve bu sayede 6 monitörlü panoramik oyun deneyimi yaşatacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yaklaşık 1 milyar transistöre sahip olan Mobility Radeon HD 5800 serisi GPU'lar, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 700MHz çekirdek ve 4000MHz bellek çalışma frekasına sahip olan Broadway kod adlı GPU, 1.12 TeraFLOP işlem gücü ve 64GB/sn'lik bellek bant genişliğine rağmen bekleme durumunda 30 Watt, tam yükte ise 55-75 Watt güç çekiyor.

Mobility Radeon HD 5700 ve 5600 serilerinde ise yine Madison kod adını taşıyan GPU'nun kullanılması bekleniyor. Benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 500 milyondan daha fazla transistör içerdiği belirtilen GPU, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip. Grafik çekirdeği 650MHz, bellekleri ise 3200MHz'de (GDDR5) görev yapan DirectX 11 destekli GPU, 572 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor ve 51.2GB/sn'lik bellek bant genişliği ile egeliyor. Mobility Radeon HD 5800 serisinde olduğu gibi Eyefinity teknolojisini de destekleyen performans sınıfı yeni GPU'nun yük durumuna göre 15 Watt ila 30 Watt (en yüksek güç tüketiminde 50-55W) arasında güç çektiği açıklandı. Mobility Radon HD 5400 serisine güç vermesi beklenen Park kod adlı GPU ise 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem birimine 25.6GB/sn bellek bant genişliğine sahip. Grafik işlemcisi 750MHz'de çalışan GPU'nun bellekleri ise GDDR5 için 3200MHz'de görev yapıyor.

DirectX 11 destekli mobil GPU'ları için bazı test sonuçlarını da yayımlayan AMD, Mobility Radeon HD 5870 çözümünün dizüstü bilgisayarlar için hazırlanmış en hızlı grafik çözümü olduğunu iddia ediyor. Nvidia cephesinde en hızlı mobil çözüm olan GeForce GTX 280M'in hedef alındığı karşılaştırma tablolarına göre 3DMark Vantage ve 2006, Crysis, Far Cry 2, BattleForge, Devil May Cry 4, Left 4 Dead, STALKER: Clear Sky ve Unreal Tournament 3 gibi popüler başlıklarla yapılan testlerin tamamında Mobility Radeon HD 5870'in ciddi bir farkla (testine göre %50'ye varan oranda) daha hızlı olduğu belirtiliyor. Aynı testlerle yapılan testlerde Mobility Radeon HD 4870'i zorlanmadan geride bırakan yeni çözümün hem DirectX 10 hem de DirectX 11 arenasındaki en hızlı mobil GPU olduğuna dikkat çekiliyor. Mobility Radeon HD 5650 modelinin de Nvidia cephesinde GeForce GT240M'den daha hızlı olduğunu belirten AMD, her segmentte en iyi GPU çözümlerine sahip oluğu iddia ediyor.

GPU'ların genel özelliklerine ve performans değerlerine göz attıktan sonra şimdi AMD'nin hangi modelleri pazara sunacağına bakalım. Farklı saat hızları, bellek tipi ve belle kapastesine göre AMD başta Mobility Radeon HD 5870 olmak üzere HD 5850, HD 5830 (800 paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu), HD 5770, HD 5750, HD 5730, HD 5650 (400 paralel işlem birimi 128-bit bellek veri yolu), ve HD 5470, HD 5450 ile HD 5450 (80 paralel işlem birimi, 64-bit bellek veri yolu ) olmak üzere en az 10 modelini pazara sunacak. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanmlı video hızlandırma desteğine de sahip olan DirectX 11 destekli GPU'lar için AMD'nin yakında yeni bir sürücü programı başlatmayı planladığı da gelen haberler arasında. Nvidia cephesinde DirectX 11 destekli mobil GPU'lar en iyi ihtimalle ikinci çeyrekte pazarda olacak yani görünen o ki AMD ay sonuna doğru satışa sunulacak yeni notebook'larla pazar payını hızlı bir şekilde arttıracak.