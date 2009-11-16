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Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,2b
1
169
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara sunuyor. Firmanın uzun süredir konuşulan ve 18 Kasım'da lanse edilmesi beklenen Hemlock kod adlı ATi Radeon HD 5970 modeline ait resmi detaylar gün ışığına çıktı. AMD çatısı altına girdikten sonra GPU geliştirme stratejilerinde radikal değişikliklere giden ve yüksek performans segmentini çift GPU'lu çözümler ile doldurmaya karar veren ATi'nin bu yöndeki ilk hamlesi R680 kod adlı RadeonHD 3870 X2 olmuş ancak firmanın hedeflerine ulaşması RV770 GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 4870 X2 ile mümkün olmuştu. GeForce GTX 295 öncesinde yaklaşık beş ay boyunca Radeon HD 4870 X2 ile en hızlı ekran kartı unvanını elinde bulunduran AMD-ATi, bir kez daha liderliğe geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu endüstrinin hızlı grafik işlem birimi olarak tanımlayan firma, aynı GPU'nun çiftine sahip olan Radeon HD 5970 modeliyle Nvidia'yı bir kez daha köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor.

Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970
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AMD çift grafik işlemcili yeni ekran kartını, gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak tanımlıyor. Hız aşırtma limitlerini kaldıran, son kullanıcılara ileri düzey kontrol olanağı tanıdığı belirtilen ATi Radeon HD 5870 X2'nin oyuncuların ilgiyle oynadığı oyunlar için ultra-yüksek çözünürlük ve maksimum ayar kabiliyeti sunacağı belirtiliyor. Dünyanın en son grafik, görüntü ve bellek teknolojilerini içerdiği belirtilen ATi Radeon HD 5970'nin teknik özellikleri de sonunda resmiyete kavuştu. 4.64 TeraFLOP seviyesinde oldukça yüksek bir işlem kabiliyetine sahip olan yeni ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı 3200x paralel işlem birimiyle güçlendirilmiş. TDP değeri yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt olarak açıklanan yeni model, tahmin edebileceğiz üzere çift GPU'lu yapının bir neticesi olarak ATi Radeon HD 5870'e kıyasla bir miktar daha uzun.

Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970
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ATi Radeon HD 4890 modeliyle birlikte GPU hızının 1GHz+ seviyelerine çekilebileceğine dikkat çeken AMD, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi için de benzer açıklamalar da bulunuyor. Yüksek performans segmentindeki yeni modelini "Hız aşırtma (overclock) için tasarlandı" şeklinde tanımlayan AMD, tasarım aşamasındaki farklılıklar kartın hız aşırtma noktasında sınır tanıyamacağını iddia ediyor. Firmanın resmi dökümanlarına göre ATi Radeon HD 5970'de GPU hızı 1GHz'in üzerine, bellek frekansı ise 6GHz seviyesine çıkartılabilecek. Volterra tarafından hazırlanan progmramlanabilir dijital güç düzenleyicilerine sahip olan yeni ekran kartında Japonya üretimi saf seramik özel kapasitörlerin ve 5Gbps bellek yongalarının kullanıldığını belirtilirken gerçek zamanlı güç takibinin yapılabileceği açıklandı. Çok noktalı programlanabilir fan kontrolcüsü ile donatılan ATi Radeon HD 5970'de buhar odacıklı yenilenmiş bir soğutucuya yer verildiği ve GPU'ların yüksek hızda düşük kaçak oranına sahip olduğu açıklandı.

Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970
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64 adet ROP birimine ve 160 adet doku ünitesine sahip olan ATi Radeon HD 5970, destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak. Bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan çift grafik işlemcili yeni model, 256GB/sn'lik bant genişliği vaat ediyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarak yüksek grafik kalitesini gelişmiş video özellikleriyle pekiştireceği söylenen ATi Radeon HD 5870 X2'nin 2010'a içerisinde bulunduğumuz yılın en hızlı ekran kartı unvanını taşıyarak gireceği belirtiliyor. Tabii DirectX 11 arenasında Nvidia'nın sessizliği sayesinde yalnız kalan AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 için nasıl bir fiyatlandırma takip edeceği de merak konusu idi. Eylül ayındaki dökümanlarda 500$ seviyesinde tanımlanan ATi Radeon HD 5970, firmanın yeni dökümanlarına göre daha önce de belirttiğimiz gibi 599$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970
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Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970
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KUM23 8 yıl
Nvidia oyunları destekleyince ne oluyomuş? sanki AMD kartlar oynamıyo o oyunları 4 yıldır ATİ kullanıyorum hiç bir oyunda sıkıntı çekmedim Nvidia hem pahalı hem yavaş hemde yüksek ısı ve güç tüketimi ..testlerde her zaman son yılarda AMD öndedir bunu herkez biliyor..
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usa_commando 8 yıl
ya atiyse ati nvidiaysa nvidia bilmem ati iyi özelliklerle karşıma çıkıyorda artık bıktım yani 2009 un en iyi ekran kartını aldım oda eskidi artık teknolojiyi durdursunlar para vermekden bıktım :D
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usa_commando 8 yıl
Hadi canım ben aldım pek çok iyi ekran kartı değil eski kartım nvidia ge force 9500 gt idi arkadaşım tavsiye etti ati daha iyi diye bende aldım format attım windows 7 64 bit driverları kurdum ve metro 2033 diye oyun oynadım oyun ayarları medium du ve kastı iade ettim sistemim intel core quad 4 işlemci 10.0 GHZ 8 GB RAM O oyunda nvidia destekliyor tabi
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usa_commando 8 yıl
aynen kardeş öyle
ati yi destekleyen oyun yok zaten
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DH Misafiri 8 yıl
hadi canım bu ekran kartını aldım pek beğenmedim metro 2033 de kasıyor iade ettim intel core quad 4 cpu 10.0 GHZ 4 gb RAM Eski Ekran kartımdan memnunum Nvidia GE Force 9500 gt
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mehmet94488 7 yıl
benim ekran kartı atı 5970 işlemci intel pentium duak-core CPU E6600 @ 3,06GHz 3,07GHz ram 2 gb işletim sistemi 32 bit windows 7 ultimate derecelendirme taban puanı 5,9 metro 2033 oynadım hiç bir sorun çıkmadı oyun ayarlarıyla hiç oynamadım görüntü kalitesi falan kurulduğu gibi oynadım sorun falan yoq kasma 0 oyun açıkken cpu %30 en fazla
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mehmet94488 7 yıl
yaf palvra okumayın önceki ekran kartım atı 4300-4500 şimdiki atı 4970 crysis2 oyunu Nvidia ya göre tasarlanmış ama 2 sindede hiç bi sorun olmadan çalıştı siz ayık kafayla bida deneyin ama win7 xp fark yapar win benimki bası oyunları xp de açıyo win 7 de açmıyo onuda uyumlulukla xp seçip hallediyon
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mehmet94488 7 yıl
ben ekran kartını çıkarıp on bortlada oynattım aynı gene
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia bu fiyatlarla asla ati firmasına rakip olamaz
fiyat+performans+yenilikçi zihniyet = Ati
Pahalı+Geri kalan performans+Taklit = Nvidia
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karadavut37 9 yıl
ya niye böyle uğraşıyorsunuz ki 2560x1600 oyun mu oynayacaksınız hadi diyelim oynadınız bu sadece ekran kartı meselesi değil ki! İşlemcisi var RAM'i var şusu var busu var. Mesela Intel işlemci NVIDIA ile iyi çalışır. ATI deseniz zaten AMD' nin yani bu şartları da göz önünde bulundurmak lazım hem o kadar paranız varsa buyrun özel ekran kartı yaptırın değil mi yani?
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BroK€NSaf€ty 9 yıl

karadavut37

ya niye böyle uğraşıyorsunuz ki 2560x1600 oyun mu oynayacaksınız hadi diyelim oynadınız bu sadece ekran kartı meselesi değil ki! İşlemcisi var RAM'i var şusu var busu var. Mesela Intel işlemci NVIDIA ile iyi çalışır. ATI deseniz zaten AMD' nin yani bu şartları da göz önünde bulundurmak lazım hem o kadar paranız varsa buyrun özel ekran kartı yaptırın değil mi yani?



Çok güldüm bu yorumuna birader :) nedemek yav intel nividia ile iyi çalışır? ati amd ile şimdi ben amd ile nivida kullanıyorum yanlış mı yapıyorum :D lütfen düşünerek yorum yapın
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Solitude 9 yıl

karadavut37

ya niye böyle uğraşıyorsunuz ki 2560x1600 oyun mu oynayacaksınız hadi diyelim oynadınız bu sadece ekran kartı meselesi değil ki! İşlemcisi var RAM'i var şusu var busu var. Mesela Intel işlemci NVIDIA ile iyi çalışır. ATI deseniz zaten AMD' nin yani bu şartları da göz önünde bulundurmak lazım hem o kadar paranız varsa buyrun özel ekran kartı yaptırın değil mi yani?





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H.E.B Sup 10 yıl
Fiyatınında bu kadar pahalı olması ülkemize gelcek ilk partinin 10-11 adetle sınırlı olması.Şu anda bu kartların çoğu zaten kullanıcılar tarafından garanti verilerek alındığı için getirildi.2 gün içinde bir taneside bana geliyor.En geç carşamba akşamı her şeyiyle sunmuş olurum size.
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barisdragon 10 yıl
Bende 4870x2 var gerçekten çok fazla geliyor, böyle bir karta şu oyunlarla ne kadar ihtiyaç var tartışılır.
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H.E.B Sup 10 yıl
Öyle değil durum bi 5870 şu anda 750Lira.Bu kart tek slot yani güç tüketimi çok daha düşük.O.c kapasitesi daha yüksek.Ayrıca daha az ısınır tek slot olduğu için.Burda tek dezavantaj nokta kartın çok pahalı olması.Onun dışında tekniki bir dezavantajı yok.
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edim_king 10 yıl
o na okadar para verceme 2 tane 5870 le crosfire yaparım dha iyi sonucta o kart 2tane 5950 den olusuor yanı 5870 crosfire cok dha performanslı olur aynı paraya
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H.E.B Sup 10 yıl
Sapphire 5970 1400 ytl ye geliyor haberiniz olsun.
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OtoburPirana 10 yıl
Bu karta gerek yok diyen arkadaşlar da var bu kart benim olmalı diyen arkadaşlarda vardır elbet o yüzden bu gereksiz demek saçma olur. Fps takıntısı olan insan çok elindeki 60fps ile oynatır o 100 ile oynamak ister gider bunu alır.
Sonuçta hepimiz 8500GT alıp düşük çözünürlük ve düşük detay ve düşük fps ile de oyun oynayabiliriz değilmi?
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Güzel kart da 5870'den mantıklı bi şeklide hızlı değil, 4870x2, 4870den %70 daha hızlıydı; 5970, 5870'den %40 daha hızlı...

Sebebini benim tahminimle açıklamaya çalışayım: Şu zamana kadar geliştirilmiş olan sürücüler en yüksek hd4870x2 için test edilmişti. Hd4870x2 de hd5870'nin shader sayısı demek olduğu için, hd5850oc dahil tek çekirdekli tüm kartlar sorunsuz performansını görüntüye yansıtabiliyordu. Hd5870oc ve Hd5970 gibi bu grafik işlem gücünün 2 katını sunan bir ekran kartında eski sürücülerin geliştirilmesi gerekiyor, yakın zamanda verimdeki iyileştirmeler kartın tam potansiyelini göstermesine yardımcı olacak. Bu kartlar hd4870x2'dan daha çok shader kapasitesini daha az bellek bantgenişliğiyle sunuyorlar. Bu da kaliteli sürücülere ihtiyacı arttırıyor. Bu hd5970 kullanıcıları için sabır demek oluyor. Ancak onlar da 2 tane hd5870'i daha ucuza almış oluyorlar.
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