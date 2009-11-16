Ve huzurlarınızda ATi Radeon HD 5970

Ve AMD endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara sunuyor. Firmanın uzun süredir konuşulan ve 18 Kasım'da lanse edilmesi beklenen Hemlock kod adlı ATi Radeon HD 5970 modeline ait resmi detaylar gün ışığına çıktı. AMD çatısı altına girdikten sonra GPU geliştirme stratejilerinde radikal değişikliklere giden ve yüksek performans segmentini çift GPU'lu çözümler ile doldurmaya karar veren ATi'nin bu yöndeki ilk hamlesi R680 kod adlı RadeonHD 3870 X2 olmuş ancak firmanın hedeflerine ulaşması RV770 GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 4870 X2 ile mümkün olmuştu. GeForce GTX 295 öncesinde yaklaşık beş ay boyunca Radeon HD 4870 X2 ile en hızlı ekran kartı unvanını elinde bulunduran AMD-ATi, bir kez daha liderliğe geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu endüstrinin hızlı grafik işlem birimi olarak tanımlayan firma, aynı GPU'nun çiftine sahip olan Radeon HD 5970 modeliyle Nvidia'yı bir kez daha köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor.

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AMD çift grafik işlemcili yeni ekran kartını, gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak tanımlıyor. Hız aşırtma limitlerini kaldıran, son kullanıcılara ileri düzey kontrol olanağı tanıdığı belirtilen ATi Radeon HD 5870 X2'nin oyuncuların ilgiyle oynadığı oyunlar için ultra-yüksek çözünürlük ve maksimum ayar kabiliyeti sunacağı belirtiliyor. Dünyanın en son grafik, görüntü ve bellek teknolojilerini içerdiği belirtilen ATi Radeon HD 5970'nin teknik özellikleri de sonunda resmiyete kavuştu. 4.64 TeraFLOP seviyesinde oldukça yüksek bir işlem kabiliyetine sahip olan yeni ekran kartı, 725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahip. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı 3200x paralel işlem birimiyle güçlendirilmiş. TDP değeri yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt olarak açıklanan yeni model, tahmin edebileceğiz üzere çift GPU'lu yapının bir neticesi olarak ATi Radeon HD 5870'e kıyasla bir miktar daha uzun.

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ATi Radeon HD 4890 modeliyle birlikte GPU hızının 1GHz+ seviyelerine çekilebileceğine dikkat çeken AMD, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi için de benzer açıklamalar da bulunuyor. Yüksek performans segmentindeki yeni modelini "Hız aşırtma (overclock) için tasarlandı" şeklinde tanımlayan AMD, tasarım aşamasındaki farklılıklar kartın hız aşırtma noktasında sınır tanıyamacağını iddia ediyor. Firmanın resmi dökümanlarına göre ATi Radeon HD 5970'de GPU hızı 1GHz'in üzerine, bellek frekansı ise 6GHz seviyesine çıkartılabilecek. Volterra tarafından hazırlanan progmramlanabilir dijital güç düzenleyicilerine sahip olan yeni ekran kartında Japonya üretimi saf seramik özel kapasitörlerin ve 5Gbps bellek yongalarının kullanıldığını belirtilirken gerçek zamanlı güç takibinin yapılabileceği açıklandı. Çok noktalı programlanabilir fan kontrolcüsü ile donatılan ATi Radeon HD 5970'de buhar odacıklı yenilenmiş bir soğutucuya yer verildiği ve GPU'ların yüksek hızda düşük kaçak oranına sahip olduğu açıklandı.

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64 adet ROP birimine ve 160 adet doku ünitesine sahip olan ATi Radeon HD 5970, destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak. Bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan çift grafik işlemcili yeni model, 256GB/sn'lik bant genişliği vaat ediyor. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarak yüksek grafik kalitesini gelişmiş video özellikleriyle pekiştireceği söylenen ATi Radeon HD 5870 X2'nin 2010'a içerisinde bulunduğumuz yılın en hızlı ekran kartı unvanını taşıyarak gireceği belirtiliyor. Tabii DirectX 11 arenasında Nvidia'nın sessizliği sayesinde yalnız kalan AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 için nasıl bir fiyatlandırma takip edeceği de merak konusu idi. Eylül ayındaki dökümanlarda 500$ seviyesinde tanımlanan ATi Radeon HD 5970, firmanın yeni dökümanlarına göre daha önce de belirttiğimiz gibi 599$ seviyesinden pazara giriş yapacak.

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