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Ve Seagate resmi olarak SSD pazarında!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Seagate resmi olarak SSD pazarında!
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi olarak Seagate'in SSD pazarına gireceğini ve kurumsal müşterileri hedef alan Pulsar serisi SSD modellerini bu hafta içerisinde duyuracağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Seagate yaptığı açıklamayla bizleri haklı çıkardı ve Pulsar serisi SSD modellerini duyurdu. Western Digital gibi kurumsal pazar ile başlamayı tercihe eden Seagate, Toshiba, Samsung ve WD ile birlikte hem SSD hem de HDD üreten dört üreticiden birisi oldu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüleri, SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar.

200GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu Pulsar serisi SSD modellerinde okuma hızlarının 240MB/sn, yazma hızlarının ise 200MB/sn'ye kadar çıkabildiği ayrıca IOPS performansının okuma için 30,000, yazma içinse 25,000 olduğu açıklandı. Beş yıllık garanti ile satışa sunulan Pulsar serisi SSD'lerin seçilmiş OEM üreticilerine sağlanmaya başladığını belirten Seagate'de firmanın kıdemli başkan yardımcısı Dave Mosley açıklamasında, Seagate olarak kurumsal sınıf SSD çözümlerdeki fırsatlar için oldukça iyimser olduklarını ifade ederken, bu kategorinin depolama pazarında (hem HDD hem de SSD) genişleme sağlayacağını belirtti.


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yelkowan 9 yıl
Son zamanlarda okuduğum en güzel ve anlamlı haber bu oldu. Şimdilik kurumsal pazara yönelse bile bireysel kullanıcılara hitap eden ürünlerin çıkması an meselesi.
Wd ve Seagate'nin de piyasaya girmesiyle maliyetlerin düşüşü şimdi daha hızlı olacaktır.
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guest1911 9 yıl

yelkowan

Son zamanlarda okuduğum en güzel ve anlamlı haber bu oldu. Şimdilik kurumsal pazara yönelse bile bireysel kullanıcılara hitap eden ürünlerin çıkması an meselesi.

Wd ve Seagate'nin de piyasaya girmesiyle maliyetlerin düşüşü şimdi daha hızlı olacaktır.

Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü, ne WD ne de Seagate, hacimli flash bellek üreticisi değiller. Burası mekanik disklerin olduğu bir dünya değil. Bu dünyanın kralları; İntel, Samsung, Toshiba ve Sandisk'tir. fiyatların ucuzlamasına gelince, bu iş de ancak ve ancak nanometrik küçülme ile olacak. Özellikle İntel'in, 28 nm'ye küçülme planlarından sonra, hem hız hem de kapasite açısından çok büyük ilerleme olacak. Bu da, direkt olarak fiyatlara yansıyacak.
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sdivleli 9 yıl
Ki en önemli problem o zaten :D
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MÜŞAVİR 9 yıl

sdivleli

Ki en önemli problem o zaten :D



Hemde ne problem, ne zaman ucuzlayacak acaba şunlar?
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Confusion 9 yıl
Seagate firmasının SSD pazarına girmeyip te HDD pazarında koşturma gibi bir şans zaten yoktu


önemli olan ciddi bir yatırımla üstün ve mantıklı fiyatı olan modeller çıkarmasıyd ki bunu da sağlamış görünüyor.
200GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu Pulsar serisi SSD modellerinde okuma hızlarının 240MB/sn, yazma hızlarının ise 200MB/sn'ye kadar çıkabildiği ayrıca IOPS performansının okuma için 30,000, yazma içinse 25,000 olduğu açıklandı. Beş yıllık garanti ile satışa sunulan Pulsar



geriye bir tek fiyat konusu kaldı.

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