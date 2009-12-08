Ve Seagate resmi olarak SSD pazarında!

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi olarak Seagate'in SSD pazarına gireceğini ve kurumsal müşterileri hedef alan Pulsar serisi SSD modellerini bu hafta içerisinde duyuracağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Seagate yaptığı açıklamayla bizleri haklı çıkardı ve Pulsar serisi SSD modellerini duyurdu. Western Digital gibi kurumsal pazar ile başlamayı tercihe eden Seagate, Toshiba, Samsung ve WD ile birlikte hem SSD hem de HDD üreten dört üreticiden birisi oldu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüleri, SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar.

200GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu Pulsar serisi SSD modellerinde okuma hızlarının 240MB/sn, yazma hızlarının ise 200MB/sn'ye kadar çıkabildiği ayrıca IOPS performansının okuma için 30,000, yazma içinse 25,000 olduğu açıklandı. Beş yıllık garanti ile satışa sunulan Pulsar serisi SSD'lerin seçilmiş OEM üreticilerine sağlanmaya başladığını belirten Seagate'de firmanın kıdemli başkan yardımcısı Dave Mosley açıklamasında, Seagate olarak kurumsal sınıf SSD çözümlerdeki fırsatlar için oldukça iyimser olduklarını ifade ederken, bu kategorinin depolama pazarında (hem HDD hem de SSD) genişleme sağlayacağını belirtti.