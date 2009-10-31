Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verbatim 32GB kapasiteli USB/eSATA sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,8b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Verbatim 32GB kapasiteli USB/eSATA sürücüsünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ülkemizde daha çok hazırladığı optik medyalarıyla tanınan Verbatim, 32GB kapasiteli yeni depolama sürücüsünü duyurdu. 80 x 23 x 9 mm boyutlarında ve 19 gram ağırlığındaki yeni sürücü, komapkt boyutlarına rağmen 32GB'lık depolama alanı ve hem USB 2.0 hem de eSATA desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kızaklı mekanizması ile USB konnektörünün gizlenebildiği yeni sürücü, eSATA üzerinden bağlandığında 60MB/sn okuma ve 25MB/sn yazma hızlarını, USB portu üzerinden bağlandığında ise 26MB/sn okuma ve 15MB/sn yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Beraberinde gelen EasyLock yazılımı ile 256-bit AES şifreleme desteği sunan 32GB kapasiteli yeni sürücü iki yıllık garanti ile 159 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

Verbatim 32GB kapasiteli USB/eSATA sürücüsünü duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yekoo 10 yıl
159 avro breh breh breh... karşılaştırılırsa göreceli iyi bir fiyat tabi ama alınabilirlik düşük en azından canım ülkemde zor alınır demi len tayyip?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Tasarım güzel, özellikler güzel fakat fiyatta anlaşamadık ne yazıkki ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 10 yıl
60 MB/sn USB arabiriminin max. hızı. Dikkat edersen bu cihazın USB deki max hızı 26/15 MB/sn. Bu arabirimleri kullanan cihazlar ilk çıktıklarında o arabirimin en yüksek hızını kullanamazlar daha sonra teknoloji geliştikçe hızda artmaya başlar, hız sınırına yaklaşınca yeni bir arabirime ihtiyaç duyulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 10 yıl
Eski Sandisk Cruzer'lara benziyor tasarım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl LG'den LED Aydınlatmalı LCD W2486L video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim