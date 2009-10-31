Verbatim 32GB kapasiteli USB/eSATA sürücüsünü duyurdu

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Ülkemizde daha çok hazırladığı optik medyalarıyla tanınan Verbatim, 32GB kapasiteli yeni depolama sürücüsünü duyurdu. 80 x 23 x 9 mm boyutlarında ve 19 gram ağırlığındaki yeni sürücü, komapkt boyutlarına rağmen 32GB'lık depolama alanı ve hem USB 2.0 hem de eSATA desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Kızaklı mekanizması ile USB konnektörünün gizlenebildiği yeni sürücü, eSATA üzerinden bağlandığında 60MB/sn okuma ve 25MB/sn yazma hızlarını, USB portu üzerinden bağlandığında ise 26MB/sn okuma ve 15MB/sn yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Beraberinde gelen EasyLock yazılımı ile 256-bit AES şifreleme desteği sunan 32GB kapasiteli yeni sürücü iki yıllık garanti ile 159 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

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