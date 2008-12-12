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Verbatim entegre hoparlörlü yeni klavye hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Verbatim entegre hoparlörlü yeni klavye hazırladı
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Optik medyaları ve NAND flash tabanlı depolama çözümleriyle sektörün lider oyuncularından Verbatim, entegre hoparlörlü yeni klavyesini kullanıma sundu. Gelen bilgilere göre, firma yer sıkıntısı yaşayan kullanıcılara yeni klavyesi ile alternatif bir çözüm sunmayı hedefliyor. "Speaker Keyboard" olarak isimlendirilen klavye üzerinde bir sağdol diğer ise solda olmak üzere iki adet entegre hoparlör yer alıyor.

Çıkış güçleri açıklanmayan hoparlörlere ek olarak klavyenin arka aydınlatma özelliğine sahip olduğunu ve kullanıcılarına gece çalışma imkanı verdiğini de belirtelim. Mikrofon konnektörüne de sahip olan Verbatim'in yeni klavyesi üzerinde ses kontrol butonları da yer alırken çoklu ortam fonksiyonları için herhangi bir kısayol tuşu bulunmuyor. Merak edenler için klavyenin yurt dışında 75$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulduğunu da belirtelim.


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shimoda 10 yıl
VERBAKİM
Koptum yaaaa! Allah da seni güldürsün neşem yerine geldi akşam akşam.
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memokan 10 yıl
hoparlör özelliği gereksiz gibi geldi bana
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OverClocK1ng 10 yıl
Ee ver sende :D
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yc#1 10 yıl
Arkadaşlar yurtdışındaki İngilizce klavyelerin çoğunda Enter tuşu böyle. Ülkemize Türkçe olarak gelirse tabi alıştığımız tarzda olur.
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Doruk.. 10 yıl
deminden beri markayı verbakim okuyorum ben de ya
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SnRkRkMn 10 yıl
banada bakınca en kotü özelligi enter tuşunun bölünmüş olmıas geldi tuşlasıda biraz daha basık yapabılırlerdi büraz kaba olmuş hoparlör monte etmekde güzel düşünce
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
enter tuşu ortadan bölünmüş sanki yer yok masamızda su klavyeleri küçültmeye neden uğraşıyolar anlamıyorum hiç kullanışlı olmuyor.
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Rouvax 10 yıl
75$ne ya pahalı...
hala düzgün ışıklı klavyeleri ucuza alamıyoz saçmalığa bak
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uglipancan 10 yıl
O kadar da olacak max975 arkadaşım içinde hoparlör varrrr
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max975 10 yıl
ön kısım sanki biraz yüksek gibi gözüküyor...
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Aktif Çamur 10 yıl
enteresan olmuş ama alınır mı, HAYIR
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