Verbatim entegre hoparlörlü yeni klavye hazırladı

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Optik medyaları ve NAND flash tabanlı depolama çözümleriyle sektörün lider oyuncularından Verbatim, entegre hoparlörlü yeni klavyesini kullanıma sundu. Gelen bilgilere göre, firma yer sıkıntısı yaşayan kullanıcılara yeni klavyesi ile alternatif bir çözüm sunmayı hedefliyor. "Speaker Keyboard" olarak isimlendirilen klavye üzerinde bir sağdol diğer ise solda olmak üzere iki adet entegre hoparlör yer alıyor.

Çıkış güçleri açıklanmayan hoparlörlere ek olarak klavyenin arka aydınlatma özelliğine sahip olduğunu ve kullanıcılarına gece çalışma imkanı verdiğini de belirtelim. Mikrofon konnektörüne de sahip olan Verbatim'in yeni klavyesi üzerinde ses kontrol butonları da yer alırken çoklu ortam fonksiyonları için herhangi bir kısayol tuşu bulunmuyor. Merak edenler için klavyenin yurt dışında 75$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulduğunu da belirtelim.