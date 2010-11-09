VERBATIM Ürünleri MASCOM güvencesiyle Türkiye'de...

Bilişim ve Tüketici Elektroniği pazarındaki birçok kaliteli markayı sektöre sunan Mascom Bilgisayar, VERBATIM Taşınabilir Harddisk, USB ve Flash Bellek Kartları Türkiye yetkili distribütörü oldu.

VERBATIM, 1969'dan itibaren, disket, manyeto-optik depolama ürünleri, CD, DVD formatları, USB ve Flash Bellek Kartlarını içeren geniş ürün yelpazesi ile veri depolama teknolojisindeki gelişmelere öncülük etmektedir. Mitsubishi Chemical Corporation Group' un (MCC) bir parçası olan VERBATIM, günümüz depolama ürünleri pazarını şekillendiren sayısız yeniliği, seçkin araştırma ve geliştirme imkânlarından faydalanarak, son kullanıcıların beğenisine sunmaktadır.

www.verbatim.com.tr

Mascom Bilgisayar, 1994 yılında Bilişim sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, sektördeki son yenilikleri yakından takip ederek ithalatçı/distribütör kimliği ile bu yenilikleri iş ortakları üzerinden Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturan güvenilir bir dağıtım kuruluşudur.

Mascom Bilgisayar'ın, sürekli yenilerinin katıldığı, aralarında KODAK, BenQ, GENIUS, VIEWSONIC, HIS, LITE-ON, A4-TECH, MSI, BIOSTAR, EDIMAX, ZOTAC, MANHATTAN, INTELLINET gibi kendi alanlarında öncü ve yenilikçi birçok dünya markası ile distribütörlük anlaşması bulunmaktadır.

www.mascom.com.tr

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