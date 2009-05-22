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Verbatim'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni fare

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Verbatim'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni fare
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Ülkemizde daha çok optik depolama ürünleriyle tanınan Verbatim dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı Nano Mouse isimli yeni faresini duyurdu. Kompact tasarımıyla dikkat çeken kablosuz fare, 2.4GHz WiFi desteği sunuyor ve Windows işletim sistemlerinin yanı sıra MacOS X ile de çalışabiliyor. Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi gibi farklı renk seçeneklerine ve programlanabilir kaydırma butonuna sahip olan Verbatim Nano Mouse, kablosuz kullanım için mini USB alıcısıyla birlikte geliyor.

Verbatim'in dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni kablosuz faresi yurt dışında 29.99$'lık fiyat üzerinden satışa sunuluyor.


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yc#1 10 yıl
2.4 Ghz radyo frekansı kullanıyor. Kablosuz internet erişimindeki WiFi ile karıştırılmamalı.
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sertacaygun 10 yıl
Logi'nin de var böyle USB boyutlarında alıcılı modeli. Ama bu ürün TR'ye 60TL gibi bir rakama gelecektir.
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shavkat 10 yıl
WiFi destegimi kazandiriuor?
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halepce 10 yıl
fiyatı logitech ve microsoftun benzer fareleri ile karşılaştırınca özelliklerine göre makul gibi duruyor. ancak boyut ve ergonomide çok önemli tabi.
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