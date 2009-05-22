Verbatim'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni fare

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Ülkemizde daha çok optik depolama ürünleriyle tanınan Verbatim dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı Nano Mouse isimli yeni faresini duyurdu. Kompact tasarımıyla dikkat çeken kablosuz fare, 2.4GHz WiFi desteği sunuyor ve Windows işletim sistemlerinin yanı sıra MacOS X ile de çalışabiliyor. Kırmızı, Yeşil, Sarı ve Mavi gibi farklı renk seçeneklerine ve programlanabilir kaydırma butonuna sahip olan Verbatim Nano Mouse, kablosuz kullanım için mini USB alıcısıyla birlikte geliyor.

Verbatim'in dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni kablosuz faresi yurt dışında 29.99$'lık fiyat üzerinden satışa sunuluyor.