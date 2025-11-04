Verge TS Pro: 350 km menzilli ve ultra hızlı şarjlı çılgın elektrikli motosiklet

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Verge Motorcycles, Milano’daki EICMA motosiklet fuarında amiral gemisi modeli TS Pro’nun yeni neslini tanıttı. Şirket, 2022’de piyasaya çıkan ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikletini baştan sona yeniden tasarlayarak daha hafif, daha güçlü ve daha akıllı bir versiyonla karşımıza çıktı.

350 km menzil, yüksek tork ve ultra hızlı şarj

Yeni Verge TS Pro, markanın imzası haline gelen göbeksiz Donut Motor 2.0 teknolojisini kullanıyor. Bu patentli motor, önceki modele kıyasla yüzde 50 daha hafif olmasına rağmen aynı etkileyici 1.000 Nm tork değerini koruyor. Motorun ağırlığındaki bu azalma sayesinde motosikletin toplam kütlesi 230 kilogram seviyesine düşmüş durumda. Yeni Verge TS Pro, bu güç ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız ise 200 km/s.

Performans kadar menzil konusunda da büyük bir sıçrama yaşanmış. Yeni 20,2 kWh batarya paketi, tek şarjla 350 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca batarya ultra hızlı şarj desteği ile yalnızca 15 dakikada 100 kilometrelik ek menzil sağlayabiliyor. Verge, tam şarj süresinin 35 dakikadan kısa olduğunu ve artık Avrupa’da CCS, ABD’de ise NACS hızlı şarj standartlarını desteklediklerini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bir motosiklet sürücüsü olarak elektrikli motosikletlerin henüz hem şehir içi hem de özellikle şehirler arası ulaşım için bireysel kullanıcı özelinde ideal seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Ancak Yeni Verge TS Pro, şehir içi için ideal bir formül sunuyor.

Öte yandan sürüş konforu ve arayüz deneyimi de elden geçirilmiş. Verge HMI sistemi artık daha büyük ekranlar, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve gelişmiş Bluetooth bağlantısı sunuyor. Sürüş pozisyonu 25 derecelik ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde farklı sürücü tercihlerine daha iyi uyum sağlıyor. Ayrıca süspansiyon ve amortisör ayarlarında yapılan geliştirmelerle yol tutuş ve konfor dengesi artırılmış.

Teknoloji tarafında ise Verge Starmatter platformu öne çıkıyor. İlk kez 2023’te tanıtılan bu sistem, yapay zeka ve sensör verilerini bir araya getirerek motosikletin sürüş tarzını otomatik olarak optimize ediyor. Ayrıca OTA desteği sayesinde yazılım güncellemeleri doğrudan internete bağlanarak yapılabiliyor.

Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla yola çıkıyor 1 gün önce eklendi

Verge TS Pro, aynı zamanda rejeneratif frenleme, elcik ısıtma, Cruise Control gibi özellikleri barındırıyor. Ayrıca Range, Zen, Beast ve özelleştirilebilir Custom sürüş modları bulunuyor. Ek olarak ABS, çekiş kontrol ve güç sınırlama gibi özellikler de sürücüye sunuluyor.

Yeni Verge TS Pro, şu anda şirketin resmi web sitesi ve ABD’deki showroom’lar üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Test sürüşlerinin 2026’nın başlarında başlaması planlanıyor. Şirketin web sitesine göre yeni modelin fiyatı 29.999 euro.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Verge TS Pro: 350 km menzil sunan çılgın elektrikli motosiklet

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: